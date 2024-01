A Yutong Bus reflete sobre um ano marcante, com vendas globais cumulativas de ônibus a nova energia que ultrapassaram 175.000 unidades

ZHENGZHOU, China, 10 de janeiro de 2024 /PRNewswire/ -- A Yutong Bus Co., Ltd. ("Yutong", SHA:600066), fornecedora global de ônibus convencional, reflete, com orgulho, sobre sua jornada transformadora em 2023, um ano marcado por conquistas pioneiras e um compromisso inabalável com transporte sustentável. Como parte da sua tradição anual, a Yutong fornece uma atualização visionária sobre seu progresso, com um foco nos passos significativos dados no avanço do transporte elétrico público.

A Yutong Bus reflete sobre o marcante ano de 2023: as vendas globais cumulativas de ônibus a nova energia ultrapassaram 175.000 unidades. A Yutong Bus apresentando quatro modelos de ônibus elétricos de ponta, o ônibus elétrico para micromobilidade - E7S, o ônibus de longa distância e alta capacidade - U18, o ônibus elétrico de ultraluxo a bateria - T15E, e o ônibus de turismo elétrico de dois andares a bateria - U11DD, na Busworld Brussels 2023. (PRNewsfoto/Yutong Bus)

A Yutong tem o orgulho de anunciar que, até a data, vendou um total cumulativo de 175.000 ônibus a nova energia. Somente em 2023, a empresa vendou 36.518 unidades, crescendo 20,93% em relação ao ano anterior.

O ano de 2023 testemunhou o bem-sucedido lançamento global da Yutong Electric Architecture (YEA), enfatizando a dedicação da empresa com a integração de tecnologias de ponta para gerar maior valor com soluções de produtos mais convenientes, duráveis e econômicos. Essas iniciativas são um reflexo direto do investimento significativo da Yutong em pesquisa e desenvolvimento, equivalendo a 7% da sua receita anual.

Um destaque do ano da Yutong foi o reconhecimento recebido na Busworld Brussels 2023, onde o modelo T15E foi premiado com as Classificações de Excelência nas categorias de ECOLOGIA e DESIGN. Esse prêmio não só simboliza o compromisso da Yutong há 26 anos com pesquisa e desenvolvimento em tecnologia de nova energia, mas também solidifica sua posição como líder na indústria.

Em termos de expansão global, a Yutong alcançou sucesso notável, cumprindo pedidos significantes em mercados diversos. Entre eles, estão:

A entrega de 800 ônibus ao Uzbequistão;

O envio de 214 ônibus elétricos ao Chile ;

; Cooperação obtida para 250 ônibus elétricos na Grécia;

A entrega de 126 ônibus a nova energia à Dinamarca.

No Cazaquistão, o ônibus elétrico E12 da Yutong, que esteve em operação por 3 anos e percorreu mais de 200.000 quilômetros, ainda consegue percorrer uma extensão extrema de 320 quilômetros com a carga completa até zero carga, com basicamente nenhuma degradação da extensão.

A quilometragem cumulativa dos veículos elétricos que a empresa vendeu excedeu 37,8 bilhões de quilômetros, o que equivale à plantação de 120.000 hectares de floresta, destacando a contribuição significante da Yutong para a luta global contra a mudança climática.

A Yutong continua sua jornada com uma visão e um propósito claros – moldar o mundo através de soluções de transporte sustentáveis. Suas conquistas em 2023 não são apenas marcos; contribuíram para um futuro mais verde e sustentável dos transportes públicos.

Acesse https://en.yutong.com/ para mais informações.

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=y5YYoi2X5ko

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2315599/Yutong_Bus_Photo.jpg

