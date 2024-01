Yutong Bus fait le bilan d'une année historique, les ventes mondiales cumulées de bus à énergie nouvelle ont dépassé les 175 000 unités

ZHENGZHOU, Chine, 11 janvier 2024 /PRNewswire/ -- Yutong Bus Co., Ltd. (« Yutong », SHA:600066), fournisseur mondial d'autobus grand public, est fière de présenter son parcours de transformation en 2023, une année marquée par des réalisations pionnières et un engagement inébranlable en faveur du transport durable. Fidèle à sa tradition annuelle, Yutong fait le point sur les progrès accomplis, en mettant l'accent sur les avancées significatives réalisées dans le domaine des transports publics électriques.

Yutong est fière d'annoncer qu'à ce jour, elle a vendu un total cumulé de 175 000 autobus à énergie nouvelle. Pour la seule année 2023, elle a vendu 36 518 unités, soit une augmentation de 20,93 % par rapport à l'année précédente.

En 2023, la société a lancé avec succès la plateforme Yutong Electric Architecture (YEA), soulignant ainsi sa volonté d'intégrer des technologies de pointe pour créer une plus grande valeur ajoutée grâce à des produits plus pratiques, plus durables et plus économiques. Ces initiatives sont le reflet direct des investissements importants réalisés par Yutong dans la recherche et le développement, qui représentent 7 % de son chiffre d'affaires annuel.

L'un des points forts de l'année de Yutong a été la reconnaissance reçue à Busworld Brussels 2023 , où le modèle T15E a reçu le label d'excellence dans les catégories ÉCOLOGIE et DESIGN. Cette consécration témoigne non seulement de l'engagement de Yutong en faveur de la recherche et du développement des nouvelles technologies énergétiques, et ce depuis 26 ans, mais aussi de sa position de leader dans le secteur.

En termes d'expansion mondiale, Yutong a obtenu des succès notables en enregistrant des commandes importantes sur divers marchés. Il s'agit principalement de :

la livraison de 800 autobus à l'Ouzbékistan,

la livraison de 214 bus électriques au Chili,

une coopération pour 250 autobus électriques en Grèce,

la livraison de 126 autobus à énergie nouvelle au Danemark.

Au Kazakhstan, le bus électrique Yutong E12, qui est en service depuis 3 ans et a parcouru plus de 200 000 kilomètres, est toujours capable de parcourir une distance extrême de 320 kilomètres, charge complète à zéro, sans pratiquement aucune dégradation de l'autonomie.

Le kilométrage cumulé des véhicules électriques vendus a dépassé 37,8 milliards de kilomètres, ce qui équivaut à la plantation de 120 000 hectares de forêt, soulignant la contribution significative de Yutong à la lutte mondiale contre le changement climatique.

Yutong poursuit son parcours avec une vision et un objectif clairs : façonner le monde grâce à des solutions de transport durables. Ses réalisations en 2023 ne sont pas seulement des jalons, mais des étapes vers un avenir plus vert et plus durable dans le domaine des transports publics.

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=y5Yoi2X5ko