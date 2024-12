« 25 ans de Lotus Bond : Un conte d'unité et de progrès » Un documentaire en cinq parties marquant l'anniversaire de la rétrocession de Macao à la Chine.

BEIJING, 16 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Vingt-cinq ans après sa rétrocession à la Chine, Macao est en plein essor. Pour célébrer l'anniversaire de cet événement historique, CCTV4 a produit un documentaire en cinq parties, « 25 Years of the Lotus Bond : Une histoire d'unité et de progrès. »

poster: “25 Years of the Lotus Bond A Tale of Unity and Progress” A five-part documentary marking the anniversary of Macao’s return to China

En cinq épisodes de 30 minutes, le documentaire explore la manière dont, au cours du dernier quart de siècle, Macao s'est activement intégré dans le développement global de la Chine grâce à l'application réussie du principe « Un pays, deux systèmes » avec les caractéristiques de Macao. Il brosse un tableau saisissant des progrès réalisés par la région dans les domaines de la politique, de l'économie, de la culture, de la société et des moyens de subsistance. Il souligne également l'intérêt que porte le président Xi à la population de Macao et les orientations qu'il a données à sa gouvernance.

Ensemble, les cinq parties - « L'amour de la patrie », « La voie de la diversification », « Le goût du bonheur », « La ville intégrée » et « La porte de l'avenir » - constituent une célébration des liens toujours plus étroits entre Macao et la mère patrie.

La chanson thème du documentaire, « Gateway to the Future », est une collaboration entre d'éminents musiciens de Chine continentale et de Macao, qui souhaitent à la région un avenir meilleur.

« 25 ans de Lotus Bond : Une histoire d'unité et de progrès » sera diffusée quotidiennement sur CCTV-1, CCTV-13 et CCTV-4 à partir du 13 décembre.

