“31天当权女性”活动聚光女性领袖重要性

纽约2021年3月1日 /美通社/ -- 作为唯一面向女性的全球非营利性就业资源,Dress for Success今日宣布以“31天当权女性”项目开启其一年一度的Your Hour, Her Power全球活动。为纪念女性历史月和国际妇女节,Dress for Success将分享31位鼓舞人心的女性领导者的故事,她们对各自的行业和其他领域都有影响。

Your Hour, Her Power由Dress for Success与《O, The Oprah Magazine》合作推出,活动的灵感来源于这样的信念:女性能够获得可以改变她生活的机会时,她就会变得无比强大。人们捐赠相当于一小时的工资,即可以帮助女性获得Dress for Success的项目、服务和工具。鉴于新冠疫情对女性职业和就业比例的影响,获得就业工具和资源的机会从未像现在这样重要。