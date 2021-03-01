“31天当权女性”活动聚光女性领袖重要性

作为唯一面向女性的全球非营利性就业资源，Dress for Success今日宣布以“31天当权女性”项目开启其一年一度的Your Hour, Her Power全球活动。 Tweet this

Dress for Success首席执行官Joi Gordon表示：“在新冠疫情爆发之前，我们的客户就很容易受到困难、性别偏见和规范所刺激的经济差异的影响。这些差距在过去一年里进一步加剧，因为女性因失业而面临更多的金融、食品和住房保障问题。我们希望每一位受到这场危机影响的女性都知道，Dress for Success拥有可帮助其度过这段不确定时期的网络、项目和资源。”

女性领导者、指导者和赞助者在职业发展过程中对增进妇女权益方面发挥着重要作用。这也是为何Dress for Success推出“31天当权女性”的原因。由Arm & Hammer、Chloe Wine Collection和Sono Bello赞助的此次活动将在整个3月份表彰代表不同行业的31位开创性女性高管。

“妇女在推动商业和经济增长以及社会和文化变革方面发挥着关键作用，我们必须继续设法提高她们的声音并承认她们的贡献。”Gordon继续说道，“我们很高兴能为这些杰出的女性庆祝，并向客户展示，当女性被赋予权力，且能够获得使她们取得成功的工具和机会时，她们能够实现什么。”

活动微型网站（www.yourhourherpower.org）上载列的2021 Your Hour, Her Power领奖人————包括：

Andi Owen

Herman Miller

总裁兼首席执行官 Gail Grimmett

Wheels Up

首席体验官 Jenny Xu

Talofa Games

创始人兼首席执行官 Lizanne Kindler

Talbots

首席执行官 Ramona Hood



FedEx Custom Critical

总裁兼首席执行官









Cheryl Abel-Hodges

Calvin Klein首席执行官 Helen Aboah

Urban Zen首席执行官 Jill Evanko

Chart Industries总裁兼首席执行官 Margaret Keane

Synchrony首席执行官 Renee Gittins

International Game

Developers Association执行董事









Christina Seelye

Maximum Games创始人兼首席执行官 Hillary Scott

Lady A唱片艺术家 Kate Burke

AllianceBernstein首席运营官 Mary Dillon

Ulta Beauty首席执行官 Rima Qureshi

Verizon执行副总裁兼首席战略官









Christy Pambianchi

Verizon执行副总裁兼首席人力资源官 Jamie Jones Miller

Alpha Sigma Tau

Sorority全国总裁 Kathy Warden

Northrop Grumman董事长、首席执行官兼总裁 Mindy Grossman

WW International, Inc.总裁兼首席执行官 Stephanie Chung

Wheels Up首席增长官









Corinne Ripoche

Adecco Americas

& Pontoon，

Adecco Group首席执行官 Janessa Cox-Irvin

AllianceBernstein全球多元化和包容性主管 Leah Hoyer Wizards of the Coast创意副总裁 Niki Leondakis

CorePower Yoga首席执行官 Sue Y. Nabi

COTY









Dale Bornstein

M Booth首席执行官 Jasmin Allen

Hennessy

U.S.，LVMH Möet

Hennessy Louis Vuitton高级副总裁 Linda Findley

Kozlowski

Blue Apron总裁兼首席执行官 Penny Pennington

Edward Jones执行合伙人 Tami Erwin

Verizon Business执行副总裁兼集团首席执行官









Emilie Rubinfeld

Carolina

Herrera全球总裁









如希望在今年女性历史月和国际妇女节期间捐赠相当于一小时的工资支持Dress for Success，请访问活动微网站：www.yourhourherpower.org。此外，3月份有兴趣与Dress for Success合作的公司可联系[email protected]。

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关于Dress for Success

Dress for Success是一个国际非营利组织，其通过提供支持网络、职业着装和发展工具，帮助女性在工作和生活中茁壮成长，从而赋予她们实现经济独立的权力。自1997年开始运营以来，Dress for Success已扩大到25个国家的近150个城市。迄今为止，该组织已帮助120多万女性实现财务独立。如需了解更多信息，请访问www.dressforsuccess.org。

标志 - https://mma.prnewswire.com/media/660657/Dress_For_Success_logo.jpg

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SOURCE Dress for Success