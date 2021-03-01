“31天当权女性”活动聚光女性领袖重要性
在整个三月份，Dress for Success®将分享来自不同行业31位开创性女性领袖的故事，以纪念女性历史月和国际妇女节
Mar 01, 2021, 09:06 ET
纽约2021年3月1日 /美通社/ -- 作为唯一面向女性的全球非营利性就业资源，Dress for Success今日宣布以“31天当权女性”项目开启其一年一度的Your Hour, Her Power全球活动。为纪念女性历史月和国际妇女节，Dress for Success将分享31位鼓舞人心的女性领导者的故事，她们对各自的行业和其他领域都有影响。
Your Hour, Her Power由Dress for Success与《O, The Oprah Magazine》合作推出，活动的灵感来源于这样的信念：女性能够获得可以改变她生活的机会时，她就会变得无比强大。人们捐赠相当于一小时的工资，即可以帮助女性获得Dress for Success的项目、服务和工具。鉴于新冠疫情对女性职业和就业比例的影响，获得就业工具和资源的机会从未像现在这样重要。
Dress for Success首席执行官Joi Gordon表示：“在新冠疫情爆发之前，我们的客户就很容易受到困难、性别偏见和规范所刺激的经济差异的影响。这些差距在过去一年里进一步加剧，因为女性因失业而面临更多的金融、食品和住房保障问题。我们希望每一位受到这场危机影响的女性都知道，Dress for Success拥有可帮助其度过这段不确定时期的网络、项目和资源。”
女性领导者、指导者和赞助者在职业发展过程中对增进妇女权益方面发挥着重要作用。这也是为何Dress for Success推出“31天当权女性”的原因。由Arm & Hammer、Chloe Wine Collection和Sono Bello赞助的此次活动将在整个3月份表彰代表不同行业的31位开创性女性高管。
“妇女在推动商业和经济增长以及社会和文化变革方面发挥着关键作用，我们必须继续设法提高她们的声音并承认她们的贡献。”Gordon继续说道，“我们很高兴能为这些杰出的女性庆祝，并向客户展示，当女性被赋予权力，且能够获得使她们取得成功的工具和机会时，她们能够实现什么。”
活动微型网站（www.yourhourherpower.org）上载列的2021 Your Hour, Her Power领奖人————包括：
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Andi Owen
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Gail Grimmett
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Jenny Xu
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Lizanne Kindler
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Ramona Hood
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Cheryl Abel-Hodges
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Helen Aboah
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Jill Evanko
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Margaret Keane
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Renee Gittins
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Christina Seelye
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Hillary Scott
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Kate Burke
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Mary Dillon
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Rima Qureshi
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Christy Pambianchi
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Jamie Jones Miller
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Kathy Warden
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Mindy Grossman
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Stephanie Chung
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Corinne Ripoche
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Janessa Cox-Irvin
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Leah Hoyer
Wizards of the Coast创意副总裁
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Niki Leondakis
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Sue Y. Nabi
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Dale Bornstein
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Jasmin Allen
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Linda Findley
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Penny Pennington
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Tami Erwin
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Emilie Rubinfeld
如希望在今年女性历史月和国际妇女节期间捐赠相当于一小时的工资支持Dress for Success，请访问活动微网站：www.yourhourherpower.org。此外，3月份有兴趣与Dress for Success合作的公司可联系[email protected]。
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关于Dress for Success
Dress for Success是一个国际非营利组织，其通过提供支持网络、职业着装和发展工具，帮助女性在工作和生活中茁壮成长，从而赋予她们实现经济独立的权力。自1997年开始运营以来，Dress for Success已扩大到25个国家的近150个城市。迄今为止，该组织已帮助120多万女性实现财务独立。如需了解更多信息，请访问www.dressforsuccess.org。
标志 - https://mma.prnewswire.com/media/660657/Dress_For_Success_logo.jpg
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SOURCE Dress for Success
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