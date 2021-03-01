Dress for Success紀念婦女歷史月和國際婦女節

Dress for Success 今日宣佈將其 Your Hour, Her Power 全球活動擴展為「31 Days of Women in Power」（女性掌權的 31 天）。 Tweet this

Dress for Success 行政總裁 Joi Gordon 表示：「由於新冠病毒病疫情前的困難和基於性別的偏見和規範，我們的客戶很容易受到由此導致的經濟差距的影響。在過去的一年裡，由於失業，我們的女性面臨着越來越多有關財務、食品和住房不安全的問題，這種差距也愈加嚴重。我們希望每一位受到這場危機影響的女性都能知道，Dress for Success 擁有可幫助她們度過這些不確定時期的網路、計劃和資源。」

在女性事業發展過程中，女性領導者、導師和贊助商在為女性賦權方面發揮着重要作用。這就是 Dress for Success 推出「31 Days of Women in Power」（女性掌權的 31 天）的原因。此次延伸活動由 Arm & Hammer、Chloe Wine Collection 和 Sono Bello 贊助，將在整個三月期間表彰來自不同行業的 31 位開創性女性高管。

Gordon 繼續說道：「女性在推動商業和經濟收益以及社會和文化變革方面發揮着關鍵作用，我們必須繼續設法提高她們的關注度，表彰她們的貢獻。我們很高興向這些傑出女性表示祝賀，並向我們的客戶展示，當女性被賦予權力，並能夠獲得工具和機會，使她們走向成功時，她們所取得的出人意料的成果。」

您可在活動的微型網站 www.yourhourherpower.org 中查看 2021 年度 Your Hour, Her Power 的獲獎者名單，其中包括：

Andi Owen

總裁兼行政總裁

Herman Miller Gail Grimmett

體驗總監

Wheels Up Jenny Xu

創始人兼行政總裁

Talofa Games Lizanne Kindler行政

總裁

Talbots Ramona Hood

總裁兼行政總裁

FedEx Custom Critical









Cheryl Abel-Hodges行

政總裁

CEO, Calvin Klein Helen Aboah行政總

裁

Urban Zen Jill Evanko

總裁兼行政總裁

Chart Industries Margaret Keane行政

總裁

Synchrony Renee Gittins

執行董事

International Game

Developers Association









Christina Seelye

創始人兼行政總裁

Maximum Games Hillary Scott唱片藝

人

Recording Artist,

Lady A Kate Burke

營運總監

AllianceBernstein Mary Dillon行政總裁

Ulta Beauty Rima Qureshi

執行副總裁兼策略總

監

Verizon









Christy Pambianchi

執行副總裁

兼人力資源總監

Verizon Jamie Jones Miller

全國總裁

Alpha Sigma Tau

Sorority Kathy Warden

主席、行政總裁兼

總裁



Northrop

Grumman Mindy Grossman

總裁兼行政總裁

WW International,

Inc. Stephanie Chung

增長總監

Wheels Up









Corinne Ripoche行政總

裁

Adecco Americas

& Pontoon,

Adecco Group Janessa Cox-Irvin

全球元與共融主管



AllianceBernstein Leah Hoyer

創意副總裁

Wizards of the Coast Niki Leondakis

行政總裁

CorePower Yoga Sue Y. Nabi行政總裁

COTY









Dale Bornstein行政總裁

M Booth Jasmin Allen

Hennessy 美國高級副

總裁

LVMH Möet

Hennessy Louis

Vuitton Linda Findley

Kozlowski

總裁兼行政總裁

Blue Apron Penny Pennington

管理合夥人

Edward Jones Tami Erwin

執行副總裁兼集團執

行總裁

Verizon Business









Emilie Rubinfeld

全球總裁

Carolina Herrera









希望在婦女歷史月和國際婦女節為支援 Dress for Success 捐贈相當於一小時薪資的個人可以瀏覽該活動的微型網站：www.yourhourherpower.org。此外，有意在 3 月與 Dress for Success 合作的公司可聯絡 [email protected]。

Dress for Success 簡介

Dress for Success 是一個國際非牟利組織，透過提供支援網路、職業着裝和發展工具，協助女性在工作和生活中蓬勃發展，使她們獲得經濟獨立。自 1997 年開始運營以來，Dress for Success 已擴展至 25 個國家/地區的近 150 個城市。迄今為止，該組織已協助超過 120 萬名女性爭取財務獨立。如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.dressforsuccess.org。

標誌 - https://mma.prnewswire.com/media/660657/Dress_For_Success_logo.jpg

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SOURCE Dress for Success