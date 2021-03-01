Dress for Success紀念婦女歷史月和國際婦女節
Dress for Success® 將每年的 Your Hour, Her Power® 活動延伸爲「31 Days of Women in Power」（女性掌權的 31 天），以凸顯女性領導者的重要性
爲了紀念婦女歷史月和國際婦女節，我們將於整個三月期間分享來自不同行業的 31 位開創性女性領導者的故事
Mar 01, 2021, 09:20 ET
紐約2021年3月1日 /美通社/ -- 作為全球唯一一家爲女性提供就業的非營利性組織，Dress for Success 今日宣佈將其 Your Hour, Her Power 全球活動擴展為「31 Days of Women in Power」（女性掌權的 31 天）。爲紀念婦女歷史月和國際婦女節，Dress for Success 將分享 31 位在行業內外產生影響的鼓舞人心的女性領導者的故事。
與《O, The Oprah Magazine》合作推出的 Your Hour, Her Power 活動來源於這樣一種理念，即當一位女性有機會使她的生活變得更好時，她就會變得無比強大。透過捐贈相當於一小時的薪資，個人即可幫助女性獲得 Dress for Success 計劃、服務和工具。鑒於新冠病毒病疫情對女性職業生涯和勞動力代表的影響，獲取就業工具和資源變得前所未有的重要。
Dress for Success 行政總裁 Joi Gordon 表示：「由於新冠病毒病疫情前的困難和基於性別的偏見和規範，我們的客戶很容易受到由此導致的經濟差距的影響。在過去的一年裡，由於失業，我們的女性面臨着越來越多有關財務、食品和住房不安全的問題，這種差距也愈加嚴重。我們希望每一位受到這場危機影響的女性都能知道，Dress for Success 擁有可幫助她們度過這些不確定時期的網路、計劃和資源。」
在女性事業發展過程中，女性領導者、導師和贊助商在為女性賦權方面發揮着重要作用。這就是 Dress for Success 推出「31 Days of Women in Power」（女性掌權的 31 天）的原因。此次延伸活動由 Arm & Hammer、Chloe Wine Collection 和 Sono Bello 贊助，將在整個三月期間表彰來自不同行業的 31 位開創性女性高管。
Gordon 繼續說道：「女性在推動商業和經濟收益以及社會和文化變革方面發揮着關鍵作用，我們必須繼續設法提高她們的關注度，表彰她們的貢獻。我們很高興向這些傑出女性表示祝賀，並向我們的客戶展示，當女性被賦予權力，並能夠獲得工具和機會，使她們走向成功時，她們所取得的出人意料的成果。」
您可在活動的微型網站 www.yourhourherpower.org 中查看 2021 年度 Your Hour, Her Power 的獲獎者名單，其中包括：
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Andi Owen
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Gail Grimmett
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Jenny Xu
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Lizanne Kindler行政
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Ramona Hood
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Cheryl Abel-Hodges行
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Helen Aboah行政總
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Jill Evanko
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Margaret Keane行政
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Renee Gittins
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Christina Seelye
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Hillary Scott唱片藝
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Kate Burke
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Mary Dillon行政總裁
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Rima Qureshi
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Christy Pambianchi
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Jamie Jones Miller
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Kathy Warden
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Mindy Grossman
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Stephanie Chung
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Corinne Ripoche行政總
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Janessa Cox-Irvin
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Leah Hoyer
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Niki Leondakis
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Sue Y. Nabi行政總裁
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Dale Bornstein行政總裁
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Jasmin Allen
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Linda Findley
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Penny Pennington
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Tami Erwin
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Emilie Rubinfeld
希望在婦女歷史月和國際婦女節為支援 Dress for Success 捐贈相當於一小時薪資的個人可以瀏覽該活動的微型網站：www.yourhourherpower.org。此外，有意在 3 月與 Dress for Success 合作的公司可聯絡 [email protected]。
Dress for Success 簡介
Dress for Success 是一個國際非牟利組織，透過提供支援網路、職業着裝和發展工具，協助女性在工作和生活中蓬勃發展，使她們獲得經濟獨立。自 1997 年開始運營以來，Dress for Success 已擴展至 25 個國家/地區的近 150 個城市。迄今為止，該組織已協助超過 120 萬名女性爭取財務獨立。如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.dressforsuccess.org。
標誌 - https://mma.prnewswire.com/media/660657/Dress_For_Success_logo.jpg
Dress for Success
SOURCE Dress for Success
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