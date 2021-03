Dress for Success紀念婦女歷史月和國際婦女節

紐約2021年3月1日 /美通社/ -- 作為全球唯一一家爲女性提供就業的非營利性組織,Dress for Success 今日宣佈將其 Your Hour, Her Power 全球活動擴展為「31 Days of Women in Power」(女性掌權的 31 天)。爲紀念婦女歷史月和國際婦女節,Dress for Success 將分享 31 位在行業內外產生影響的鼓舞人心的女性領導者的故事。

與《O, The Oprah Magazine》合作推出的 Your Hour, Her Power 活動來源於這樣一種理念,即當一位女性有機會使她的生活變得更好時,她就會變得無比強大。透過捐贈相當於一小時的薪資,個人即可幫助女性獲得 Dress for Success 計劃、服務和工具。鑒於新冠病毒病疫情對女性職業生涯和勞動力代表的影響,獲取就業工具和資源變得前所未有的重要。