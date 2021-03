Dress for Success® amplía su campaña anual "Your Hour, Her Power®" con "31 Days of Women in Power" para enaltecer la importancia de las mujeres líderes

NUEVA YORK, 1 de marzo de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Dress for Success, el único recurso mundial sin fines de lucro para el empleo de las mujeres, anunció hoy la ampliación de su campaña global Your Hour, Her Power con "31 Days of Women in Power". En conmemoración del Mes de la Historia de la Mujer y el Día Internacional de la Mujer, Dress for Success compartirá las historias de 31 inspiradoras mujeres en posiciones de liderazgo que repercuten en sus industrias y más allá de estas.

Lanzada en alianza con O, The Oprah Magazine, la campaña Your Hour, Her Power está inspirada en la idea de que cuando una mujer tiene acceso a oportunidades que pueden cambiar su vida para mejorar, ella se vuelve más poderosa de lo imaginable. Mediante la donación del equivalente a una hora de salario, las personas pueden aportar para que diferentes mujeres tengan acceso a los programas, servicios y herramientas de Dress for Success. Dado el impacto de la COVID-19 en las carreras y en la participación de las mujeres en la fuerza laboral, el acceso a las herramientas y los recursos para el empleo nunca fue tan determinante como ahora.

"Nuestras clientas eran vulnerables a las desigualdades económicas causadas por las dificultades y los sesgos y normas basadas en el género antes de la pandemia de COVID-19", señaló Joi Gordon, directora ejecutiva de Dress for Success. "Estas desigualdades se exacerbaron en el último año debido al incremento de la inseguridad financiera, alimentaria y de vivienda que enfrentan nuestras mujeres por la pérdida de empleos. Queremos que toda mujer que haya resultado afectada por esta crisis tenga presente que Dress for Success tiene una red, unos programas y unos recursos disponibles para apoyarlas mientras atraviesan estos tiempos inciertos".

Las líderes, mentoras y patrocinadoras juegan un papel muy importante en la empoderación de las mujeres para que avancen en sus carreras. Esta es la razón por la que Dress for Success presenta "31 Days of Women in Power". La ampliación de la campaña, patrocinada por Arm & Hammer, Chloe Wine Collection y Sono Bello, rendirá homenaje durante el mes de marzo a 31 revolucionarias mujeres ejecutivas que representan diferentes industrias.

"Las mujeres desempeñan un papel esencial en el impulso de las empresas y los resultados económicos, al igual que en el cambio social y cultural, y debemos seguir encontrando las formas de hacer oír sus voces y reconocerlas por sus contribuciones", complementó Gordon. "Nos emociona celebrar a estas mujeres fenomenales, y mostrarles a nuestros clientes lo que se puede lograr cuando las mujeres están empoderadas y tienen acceso a las herramientas y oportunidades que las posicionan para el éxito".

Entre las mujeres homenajeadas en Your Hour, Her Power 2021 que se perfilarán en el micrositio de la campaña (www.yourhourherpower.org) se encuentran las siguientes:

Andi Owen

Presidenta y directora ejecutiva

Herman Miller Gail Grimmett

Directora de Experiencias

Wheels Up Jenny Xu

Fundadora y directora ejecutiva

Talofa Games Lizanne Kindler

Directora ejecutiva de Talbots Ramona Hood

Presidenta y directora ejecutiva

FedEx Custom Critical









Cheryl Abel-Hodges

Directora ejecutiva de Calvin Klein Helen Aboah

Directora ejecutiva de Urban Zen Jill Evanko

Presidenta y directora ejecutiva

Chart Industries Margaret Keane

Directora ejecutiva de Synchrony Renee Gittins

Directora ejecutiva

International Game Developers Association









Christina Seelye

Fundadora y directora ejecutiva

Maximum Games Hillary Scott

Cantante de Lady A Kate Burke

Directora de operaciones

AllianceBernstein Mary Dillon

Directora ejecutiva de Ulta Beauty Rima Qureshi

Vicepresidenta ejecutiva y directora de estrategia

Verizon









Christy Pambianchi

Vicepresidenta ejecutiva y directora de recursos humanos

Verizon Jamie Jones Miller

Presidenta nacional

Alpha Sigma Tau Sorority Kathy Warden

Miembro de la junta, directora ejecutiva y presidenta

Northrop Grumman Mindy Grossman

Presidenta y directora ejecutiva

WW International, Inc. Stephanie Chung

Directora de crecimiento

Wheels Up









Corinne Ripoche

Directora ejecutiva

Adecco Americas y Pontoon de Adecco Group Janessa Cox-Irvin

Directora global de Diversidad e Inclusión

AllianceBernstein Leah Hoyer

Vicepresidenta de Creatividad

Wizards of the Coast Niki Leondakis

Directora ejecutiva

CorePower Yoga Sue Y. Nabi

Directora ejecutiva de COTY









Dale Bornstein

Directora ejecutiva de M Booth Jasmin Allen

Vicepresidenta sénior

Hennessy U.S., LVMH Möet

Hennessy Louis Vuitton Linda Findley Kozlowski

Presidenta y directora ejecutiva

Blue Apron Penny Pennington

Socia directiva

Edward Jones Tami Erwin

Vicepresidenta ejecutiva y directora ejecutiva de grupo

Verizon Business









Emilie Rubinfeld

Presidenta global

Carolina Herrera









Las personas que deseen apoyar a Dress for Success en este Mes de la Historia de la Mujer y del Día Internacional de la Mujer con una donación equivalente a una hora de su salario, pueden visitar el micrositio de la campaña en www.yourhourherpower.org. Además, las compañías interesadas en asociarse con Dress for Success durante el mes de marzo, pueden ponerse en contacto en [email protected].

Acerca de Dress for Success

Dress for Success es una organización internacional sin fines de lucro que empodera a las mujeres para que alcancen la independencia económica, ofreciéndoles una red de apoyo, atuendos profesionales y herramientas de desarrollo que les ayuden a prosperar en el trabajo y en la vida. Desde el inicio de operaciones en 1997, Dress for Success se ha expandido a cerca de 150 ciudades en 25 países. A la fecha, la organización ha ayudado a más de 1.2 millones de mujeres a trabajar por su independencia financiera. Visite www.dressforsuccess.org para obtener más información.

