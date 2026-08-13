Nexters menuje Aghanim za globálneho partnera pre podporu DTC

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Aghanim Inc.

Aug 13, 2026, 15:12 ET

LOS ANGELES, 13. august 2026 /PRNewswire/ – Aghanim, integrovaná platforma pre obchod, automatizáciu liveops, zapojenie komunity a platby pre herné štúdiá, dnes oznámila strategické partnerstvo so spoločnosťou Nexters Global (Nexters) v rámci podnikania spoločnosti Nexters v oblasti mobilných hier.

Nexters je herné vývojárske štúdio známe prevádzkovaním celosvetovo úspešných live-service hier prostredníctvom disciplinovanej realizácie liveops a dlhodobého zapojenia hráčov. Je súčasťou GDEV Holding – hernej a zábavnej spoločnosti kótovanej na burze Nasdaq so sídlom v cyperskom Limassole.

Prostredníctvom tohto partnerstva rozšíri Nexters svoju prítomnosť v oblasti priameho predaja mobilných hier spotrebiteľom (DTC) na kľúčových trhoch po celom svete, čím si zabezpečí infraštruktúru potrebnú na budovanie silnejších vzťahov s hráčmi, optimalizáciu monetizácie a podporu dlhodobého rastu nad rámec tradičných ekosystémov platforiem.

Aghanim bude podporovať DTC obchodovanie prostredníctvom všetkých medzinárodných kartových sietí a preferovaných lokálnych platobných metód, ako aj webových herných hubov a nástrojov na personalizáciu liveops s podporou AI v rámci DTC kanála spoločnosti Nexters.

Tieto možnosti spolu vytvárajú škálovateľnú prevádzkovú vrstvu pre DTC obchodovanie, zapojenie hráčov a dlhodobú monetizáciu, vďaka čomu sa DTC stáva kľúčovým rastovým kanálom navrhnutým tak, aby poskytoval hráčom bezproblémové zážitky, posilňoval kontrolu nad priamym vzťahom s hráčmi a prinášal vyššiu hodnotu na globálnych trhoch.

„Vynikajúci produkt spoločnosti Aghanim, jej profesionálny tím a bezkonkurenčné odborné znalosti na priesečníku finančných technológií a videohier už v našom úsilí o rast otvorili nové horizonty," uviedol Anton Reinhold, generálny riaditeľ spoločnosti Nexters.

„Sme nadšení z úzkej spolupráce so spoločnosťou Nexters, jedným zo svetových lídrov herného priemyslu. Využitím DTC obchodnej infraštruktúry spoločnosti Aghanim na riešenie výziev, ako sú globálne platby, webové zapojenie hráčov, retencia, liveops a prevencia podvodov, spoločnosť Nexters rozširuje svoju schopnosť získavať vyššiu hodnotu zo svojich DTC operácií, čo vedie k vyššej efektivite monetizácie a vyšším maržiam," povedal Constantin Andry, spolu-generálny riaditeľ spoločnosti Aghanim.

O spoločnosti Nexters Global
Nexters Global je herné vývojárske štúdio, člen spoločnosti GDEV, známe prevádzkovaním celosvetovo úspešných videohier prostredníctvom disciplinovanej realizácie liveops a dlhodobého zapojenia hráčov. V roku 2024 dosiahla Nexters Global tržby vo výške 403,6 milióna dolárov, čo podčiarkuje jej silné finančné výsledky a neustály prínos k širšiemu hernému portfóliu GDEV.

O spoločnosti Aghanim
Aghanim je integrovaná platforma pre obchod, automatizáciu liveops, zapojenie komunity a platby pre videohry. Aghanim pomáha štúdiám rozvíjať ich hry na trhu priameho predaja spotrebiteľom spúšťaním webových herných hubov, monetizáciou hráčov prostredníctvom personalizovaných ponúk s podporou AI, realizáciou stoviek programatických liveops experimentov a zabezpečovaním bezproblémových globálnych platieb prostredníctvom vysoko výkonnej, bezpečnej, kompatibilnej, nadnárodnej infraštruktúry odolnej voči podvodom.
Tím, ktorý v Kalifornii v USA založili absolventi Harvardu a bývalí vrcholoví manažéri s viac ako 40 rokmi kombinovaných skúseností na priesečníku finančných technológií a herného priemyslu, nanovo definuje spôsob distribúcie a monetizácie videohier.

Viac informácií o spoločnosti Aghanim nájdete na stránke: https://aghanim.com/

Kontakty

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[email protected]

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