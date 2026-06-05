Саммит AGP & DTx: цифровая терапия показывает снижение уровня HbA1c на 0,54% по мере того, как лечение диабета переходит от мониторинга к изменению

ШЭНЬЧЖЭНЬ, Китай, 5 июня 2026 г. /PRNewswire/ -- В мае 2026 года в Шэньчжэне успешно завершился 4-й саммит AGP & DTx на тему «Не только глюкоза». Поскольку SIBIONICS выступает в качестве соорганизатора, саммит собрал международных экспертов, медицинских работников, исследователей, преподавателей и представителей пациентов, чтобы обсудить, как данные CGM могут выйти за рамки мониторинга и создать реальную клиническую ценность.

На протяжении всего саммита было ясно одно послание: CGM не следует рассматривать только как инструмент мониторинга. Его большая ценность заключается в преобразовании данных о глюкозе в клиническое понимание, решения о лечении и значимые изменения поведения.

В отчете о ходе работы Международного консорциума по исследованиям и разработкам AGP & DTx профессор Андрей Янеж (Andrej Janež) поделился тем, что за последние два года исследовательский фонд поддержал 20 исследований, инициированных исследователями, в 14 странах и регионах. Эти исследования сосредоточены на данных, связанных с CGM и CKM, включая точность в особых группах населения, диетические модели и гликемический ответ, платформы с поддержкой ИИ и приложения для клинического мониторинга.

Клиническая роль цифровой терапии была дополнительно подчеркнута профессором Софианосом Андрикопулосом (Sofianos Andrikopoulos). Он отметил, что DTx может сочетать программные вмешательства, рекомендации по образу жизни, медикаментозную поддержку и модели комплексного ухода. Доказательства, представленные на саммите, показали, что DTx был связан со средним снижением HbA1c на 0,54 процентных пункта, что подтверждает его ценность в структурированном вмешательстве при диабете.

С точки зрения клинического фенотипирования, профессор Вэй Цян (Wei Qiang) показал, что сочетание показателей регулярной госпитализации с данными CGM и AGP может помочь идентифицировать метаболические фенотипы и ответы на лечение у госпитализированных пациентов с диабетом 2 типа, поддерживая более целенаправленную и индивидуализированную помощь.

Профессор Шеннон Лин (Shannon Lin) отметил, что только CGM может достичь плато, что делает управление на основе данных важным. Исследование показало большой интерес как со стороны клиницистов, так и пациентов к CGM, интегрированному с ИИ для прогнозирования и персонализированных рекомендаций. Профессор Сяо Ло (Xiao Luo) поделилась, что ее исследование показало, что CGM в сочетании с CKM может отображать изменения глюкозы и кетонов во время циклов голодания и приема пищи, что делает метаболические вмешательства более действенными.

Представитель пациента Том Весели (Tom Vesely), который живет с диабетом 1 типа почти 40 лет, напомнил аудитории, что CGM делает ежедневные изменения уровня глюкозы видимыми, но цель — не только лучшее время в диапазоне, но и больше счастливого времени.

Вместе эти обсуждения указывают на следующую главу в лечении диабета: от мониторинга к изменениям.

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