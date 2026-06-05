Sommet AGP & DTx : les thérapies numériques permettent une réduction de 0,54 % de l'HbA1c alors que la prise en charge du diabète passe de la surveillance au changement

SHENZHEN, Chine, 5 juin 2026 /PRNewswire/ -- En mai 2026, le 4ᵉ sommet AGP & DTx s'est achevé avec succès à Shenzhen sur le thème « Au-delà de la glycémie ». Co-organisé par SIBIONICS, le sommet a réuni des experts internationaux, des professionnels de la santé, des chercheurs, des éducateurs et des représentants de patients pour aborder la manière dont les données CGM peuvent aller au-delà de la surveillance et créer une véritable valeur clinique.

Un message clair est ressorti de l'ensemble du sommet : la CGM ne doit pas être considéré uniquement comme un outil de surveillance. Sa plus grande valeur réside dans la traduction des données sur la glycémie en connaissances cliniques, en décisions thérapeutiques et en véritables changements de comportement.

Dans le rapport d'activité du Consortium international pour la recherche et le développement de l'AGP et des DTx, le professeur Andrej Janež a indiqué qu'au cours des deux dernières années, le fonds de recherche avait financé 20 essais menés à l'initiative de chercheurs dans 14 pays et régions. Ces études se concentrent sur la recherche liée à la CGM et à la CKM, y compris la précision dans les populations spéciales, les habitudes alimentaires et la réponse glycémique, les plateformes basées sur l'IA et les applications de surveillance clinique.

Le rôle clinique des thérapies numériques a été souligné par le professeur Sofianos Andrikopoulos. Il a fait remarquer que les DTx pouvaient combiner des interventions pilotées par logiciel, des conseils sur le mode de vie, une aide à la prise de médicaments et des modèles de soins complets. Les données présentées lors du sommet ont montré que les DTx étaient associées à une réduction moyenne de l'HbA1c de 0,54 point de pourcentage, réaffirmant leur valeur dans le cadre d'une intervention structurée contre le diabète.

Du point de vue du phénotypage clinique, le professeur Wei Qiang a montré que la combinaison des paramètres d'admission de routine avec les données CGM et AGP pouvait aider à identifier les phénotypes métaboliques et les réponses au traitement chez les patients hospitalisés atteints de diabète de type 2, ce qui permet de mieux cibler et individualiser les soins.

Le professeur Shannon Lin a fait remarquer que la CGM seule pourrait atteindre un plateau, ce qui rendrait essentielle une gestion basée sur les données. L'étude a montré que les cliniciens et les patients s'intéressent fortement à l'intégration de l'intelligence artificielle dans les systèmes de gestion de la glycémie pour établir des prévisions et des recommandations personnalisées. Le professeur Xiao Luo a expliqué que ses recherches avaient montré que la CGM associée à la CKM pouvait cartographier les changements dans la glycémie et les cétones pendant les cycles de jeûne et d'alimentation, ce qui facilitait la mise en œuvre des interventions métaboliques.

Le représentant des patients Tom Vesely, qui vit avec un diabète de type 1 depuis près de 40 ans, a rappelé à l'auditoire que la CGM rendait visibles les changements quotidiens dans la glycémie, mais que l'objectif n'était pas seulement d'améliorer le temps dans la cible glycémique, mais aussi le temps dans le bonheur.

Ensemble, ces discussions ouvrent la voie au prochain chapitre de la prise en charge du diabète : de la surveillance au changement.

CONTACT : [email protected]