Konferencja AGP & DTx Summit: stosowanie terapii cyfrowych wykazuje redukcję HbA1c o 0,54%, podczas gdy metody leczenia cukrzycy przechodzą od monitorowania do zmiany

SHENZHEN, Chiny, 5 czerwca 2026 r. /PRNewswire/ -- W maju 2026 r. pomyślnie zakończono 4. konferencję AGP & DTx Summit, która odbyła się w Shenzhen pod hasłem „Poza glukozą". Współorganizowany przez firmę SIBIONICS kongres zgromadził ekspertów o międzynarodowej renomie, specjalistów opieki zdrowotnej, badaczy, edukatorów i przedstawicieli środowisk pacjentów w celu omówienia, w jaki sposób dane pozyskiwane z ciągłego monitorowania stężenia glukozy (CGM) mogą zostać wykorzystane do celów wykraczających poza monitoring i przyczynić się do wytworzenia wartości klinicznej.

Podczas całego wydarzenia dobitnie wybrzmiewał jeden przekaz: CGM nie powinno być postrzegane wyłącznie jako narzędzie do monitorowania. Jego wartość leży w przełożeniu danych dot. stężenia glukozy na dane kliniczne, decyzje dotyczące leczenia i znaczącą zmianę nawyków.

W sprawozdaniu z postępów prac Międzynarodowego Konsorcjum na rzecz Badań i Rozwoju w obszarze AGP i DTx, prof. Andrej Janež poinformował, że w minionych dwóch latach w ramach funduszu badawczego sfinansowano 20 programów badawczych w 14 krajach i regionach. Badania skoncentrowane są na tematyce CGM i obszarach związanych z ciągłym monitorowaniem ketonów (CKM), w tym w zakresie dokładności w określonych populacjach, nawyków żywieniowych i odpowiedzi glikemicznej, platform opartych na technologii AI oraz zastosowań do monitorowania klinicznego.

Prof. Sofianos Andrikopoulos podkreślił jeszcze dobitniej rolę terapii cyfrowych (DTx) w praktyce klinicznej. Nadmienił, że DTx może być połączeniem leczenia z wykorzystaniem oprogramowania, wytycznych dotyczących stylu życia, wsparcia w przyjmowaniu leków i modeli kompleksowej opieki. Dane zaprezentowane podczas konferencji wykazały związek stosowania DTx ze średnim obniżeniem poziomu HbA1c o 0,54 punktów procentowych, co umacnia rolę tych terapii w usystematyzowanym leczeniu cukrzycy.

Z punktu widzenia fenotypów klinicznych, prof. Wei Qiang wykazał, że połączenie rutynowych pomiarów w ramach przyjęcia do szpitala z danymi CGM i AGP może pomóc w identyfikacji fenotypów metabolicznych i reakcji na leczenie u hospitalizowanych pacjentów z cukrzycą typu 2, przyczyniając się do bardziej celowanej i spersonalizowanej opieki zdrowotnej.

Prof. Shannon Lin zauważyła, że same dane CGM mogą osiągnąć szczytowy punkt rozwoju, sprawiając, że leczenie oparte na danych zyska fundamentalne znaczenie. Badania wykazały duże zainteresowanie monitorowaniem CGM zintegrowanym z AI wśród klinicystów i pacjentów, którzy wykorzystują te technologie do określenia rokowań i spersonalizowanych zaleceń. Prof. Xiao Luo podzieliła się wynikami swoich badań, według których monitorowanie CGM połączone z CKM może nakreślić zmiany w stężaniu glukozy i ketonów w okresie powstrzymania się od jedzenia i w ramach cyklów żywieniowych, sprawiając, że interwencja metaboliczna staje się bardziej efektywna.

Tom Vesely, przedstawiciel pacjentów, który żyje z cukrzycą typu 1 od blisko 40 lat, przypomniał uczestnikom wydarzenia, że CGM sprawia, że codzienne zmiany w stężeniu glukozy stają się widoczne, lecz celem jest nie tylko wydłużenie czasu spędzonego w glikemii docelowej (Time in Range) lecz również czasu komfortu psychicznego (Time in Happiness).

Ogólnie mówiąc, dyskusje wskazują na nowy rozdział leczenia cukrzycy: od monitorowania do zmiany.

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