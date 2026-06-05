Summit AGP a DTx: digitálna terapia ukazuje zníženie HbA1c o 0,54 %, keďže starostlivosť o diabetikov prechádza od monitorovania k zmene
News provided byAGP & DTx Summit
Jun 05, 2026, 04:32 ET
ŠEN-ČEN, Čína, 5. júna 2026 /PRNewswire/ -- V máji 2026 sa v Šen-čene úspešne skončil 4. summit AGP a DTx s témou „Nad rámec glukózy". Na summite, na ktorom vystúpila spoločnosť SIBIONICS ako spoluorganizátor, sa zišli medzinárodní experti, zdravotnícki pracovníci, výskumníci, pedagógovia a zástupcovia pacientov, aby diskutovali o tom, ako môžu údaje z kontinuálneho monitorovania glukózy (CGM) prekročiť rámec monitorovania a vytvoriť skutočnú klinickú hodnotu.
Z celého summitu bolo jasné jedno posolstvo: kontinuálne monitorovanie glukózy by sa nemalo vnímať len ako nástroj na monitorovanie. Jeho väčšia hodnota spočíva v prevode údajov o glukóze na klinické poznatky, rozhodnutia o liečbe a zmysluplnú zmenu správania.
V správe o pokroku Medzinárodného konzorcia pre výskum a vývoj AGP a DTx prof. Andrej Janež uviedol, že za posledné dva roky výskumný fond podporil 20 štúdií iniciovaných výskumníkmi v 14 krajinách a regiónoch. Tieto štúdie sa zameriavajú na výskum súvisiaci s CGM a kardiovaskulárno-obličkovo-metabolickým syndrómom (CKM) vrátane presnosti u osobitných populácií, stravovacích návykov a glykemickej odpovede, platforiem s umelou inteligenciou a aplikácií klinického monitorovania.
Klinickú úlohu digitálnej terapie ďalej zdôraznil prof. Sofianos Andrikopoulos. Poznamenal, že DTx môže kombinovať softvérovo riadené intervencie, poradenstvo v oblasti životného štýlu, podporu pri užívaní liekov a komplexné modely starostlivosti. Dôkazy prezentované na summite ukázali, že DTx bol spojený s priemerným znížením HbA1c o 0,54 percentuálneho bodu, čo posilňuje jeho hodnotu v štruktúrovanej intervencii pri diabete.
Z hľadiska klinického fenotypovania prof. Wei Qiang ukázal, že kombinácia bežných údajov pri hospitalizácii s údajmi z CGM a AGP môže pomôcť identifikovať metabolické fenotypy a reakcie na liečbu u hospitalizovaných pacientov s diabetom 2. typu, čím podporí cielenejšiu a individualizovanejšiu starostlivosť.
Profesorka Shannon Lin poznamenala, že samotné kontinuálne monitorovanie glukózy môže naraziť na svoje limity, a preto je riadenie na základe údajov nevyhnutné. Štúdia preukázala silný záujem klinických lekárov aj pacientov o CGM integrované s umelou inteligenciou na predpovedanie a personalizované odporúčania. Profesorka Xiao Luo sa podelila o to, že jej výskum zistil, že CGM v kombinácii s CKM dokáže mapovať zmeny glukózy a ketónov počas cyklov hladovania a jedenia, vďaka čomu sú metabolické intervencie účinnejšie.
Zástupca pacientov Tom Veselý, ktorý žije s cukrovkou 1. typu už takmer 40 rokov, pripomenul publiku, že CGM umožňuje vidieť denné zmeny glukózy – cieľom však nie sú len lepšie výsledky meraní, ale najmä spokojnejší život pacienta.
Tieto diskusie spoločne poukazujú na ďalšiu kapitolu starostlivosti o diabetikov: od monitorovania k zmene.
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