Новый AR-поиск для быстрого перевода и распознавания объектов от Petal Search

Выставка MWC 2023: в приложении Petal Search представлен новейший мультимодальный поиск с помощью дополненной реальности (AR) для быстрого распознавания объектов и перевода текста

БАРСЕЛОНА, Испания, 1 марта 2023 г. /PRNewswire/ -- На выставке мобильной индустрии MWC Barcelona 2023 компания Huawei представила новейшую функцию поиска с помощью дополненной реальности и функцию экранного объектива в своей мобильной поисковой системе Petal Search. Эти функции позволяют приложению Petal Search оказывать пользователям помощь, выступая в роли переводчика и описателя продукции, удовлетворяя требования пользователей в отношении распознавания текста, изображений и объектов в различных сценариях, включая путешествия и развлечения. Основываясь на технологиях глубокого обучения и крупномасштабного машинного обучения, Petal Search может распознавать сотни тысяч объектов из десятков категорий за сотые доли секунды, а также поддерживать перевод между несколькими основными языками. Поисковая система может быстро распознавать контент на экране, отображать результаты поиска, а затем переводить их, обеспечивая потребителям удобный и интеллектуальный функционал мобильного поиска.

AR search experience at MWC 2023 Petal Search feature: On-screen Lens

Постоянное совершенствование функции поиска с помощью дополненной реальности для расширения сценариев применения

По данным компании Statista, в период с 2020 по 2022 год совокупный годовой темп роста (CAGR) глобальных платных подписчиков на услуги, связанные с дополненной реальностью, достиг 64%. В этом году приложение Petal Search модернизирует свои возможности поиска с помощью дополненной реальности. Эта функция обучает модели на основе сотен миллионов записей данных для изучения абстрактных особенностей изображений и создает онлайн-библиотеку индексов из десятков миллиардов изображений. Данная функция в сочетании с эффективной и стабильной возможностью онлайн-поиска позволяет системе выполнять поиск и выдавать точные результаты всего за доли секунды. Наличие встроенной в приложение функции поиска с помощью дополненной реальности означает, что пользователям больше не нужно делать фотографии, когда они хотят распознать объект. Вместо этого им просто нужно нажать на значок визуального поиска и направить камеру телефона Huawei на объект, который они хотят распознать, чтобы получить результаты в режиме реального времени. Это значительно повышает скорость распознавания, обеспечивая при этом стабильность и расширяя сценарии применения. Например, пользователи могут использовать функцию поиска с помощью дополненной реальности для быстрого распознавания неизвестных растений на улице или легкого перевода ресторанного меню во время путешествия за границу. В настоящее время функция поиска с помощью дополненной реальности может распознавать сотни тысяч объектов, включая знаменитостей, животных, растения и достопримечательности. Кроме того, благодаря поддержке разработанных компанией Huawei технологий оптического распознавания символов (OCR) и машинного перевода многие основные языки могут быть переведены на несколько других.

Приложение Petal Search не только помогает пользователям быстро узнавать больше о мире перед камерами, но и предлагает функцию экранного объектива, помогающую делать еще больше открытий. В общем режиме эта функция распознает содержимое на экране и отображает соответствующие результаты поиска, такие как информация об объекте на изображении и похожие изображения. В режиме перевода пользователи могут переводить содержимое на экране и сохранять результаты перевода на ходу, что облегчает просмотр веб-сайтов и чтение новостей на иностранных языках.

Совмещение инструментов, контента и услуг для повышения эффективности универсального поиска

Для повышения эффективности универсального поиска приложение Petal Search предлагает пользователям возможности всестороннего поиска, объединяющие инструменты, контент и услуги. С помощью Petal Search пользователи могут в любое время и в любом месте безопасно загружать множество приложений, использовать ежедневные инструменты для проверки погоды, перевода и обменных курсов, а также просматривать актуальные новости, видео, изображения и получать академические знания. Приложение Petal Search предназначено для пользователей в различных странах и регионах. В приложении уже представлен широкий спектр локализованных функций, таких как карта сброса нагрузки в Южной Африке и информационная карта о землетрясениях в Латинской Америке. Кроме того, Petal Search сотрудничает с более чем 3000 партнерами по экосистеме для предоставления пользователям универсальных услуг, охватывающих такие сценарии, как покупки, путешествия и местная жизнь.

В настоящее время Petal Search предлагает услуги пользователям из более чем 170 стран и регионов, поддерживает больше 70 языков и соответствует местному стандарту Общего регламента по защите данных (GDPR). Являясь одним из ключевых компонентов стратегии Huawei «1+8+N», Petal Search будет постоянно использовать передовые технологии, основанные на программных и аппаратных возможностях Huawei, точно настраивать локализованные поисковые сервисы и развиваться в направлении более удобного и интеллектуального универсального поиска.

Для получения более подробной информации о приложении Petal Search от HUAWEI перейдите по прямой ссылке для загрузки Petal Search.

https://search-app-dra.dbankcdn.com/app/PetalSearch/MWC/PetalSearch-MWC2023.apk

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2011674/image_1_AR_search_experience_at_MWC_2023.jpg

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SOURCE Huawei Device Co., Ltd.