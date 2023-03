MWC 2023: Petal Search revela a mais recente busca multimodal RA para reconhecimento rápido de objetos e tradução de textos

BARCELONA, Espanha, 1 de março de 2023 /PRNewswire/ --A Huawei apresentou a mais recente função de busca em RA e a função de lente na tela de sua ferramenta de busca móvel, Petal Search, no MWC Barcelona 2023. Essas funções permitem que o Petal Search ajude os usuários em funções como intérprete e narrador de produtos, atendendo aos requisitos do usuário para reconhecimento de texto, imagem e objetos em vários cenários, incluindo viagens e entretenimento. Com base na aprendizagem profunda e em tecnologias de aprendizado de máquina em larga escala, o Petal Search pode reconhecer centenas de milhares de objetos de dezenas de categorias em centisegundos enquanto habilita a tradução entre vários idiomas convencionais. O mecanismo de busca pode identificar o conteúdo na tela, exibir os resultados da pesquisa e transformá-los rapidamente, oferecendo uma experiência de busca móvel conveniente e inteligente aos consumidores.

Melhoria constante da busca por RA para expandir cenários de aplicação

Segundo a Statista, a taxa de crescimento anual composta (CAGR) dos usuários globais pagantes de serviços relacionados a RA atingiu 64% entre 2020 e 2022. Neste ano, o Petal Search atualizará seu recurso de busca por RA. A função treina modelos com base em centenas de milhões de registros de dados para aprender os recursos abstratos de imagens, e constrói uma biblioteca de índices online de dezenas de bilhões de imagens. Essa função, combinada com a capacidade eficiente e estável de recuperação online, permite que o sistema conclua a recuperação e devolva resultados precisos em apenas centisegundos. A função de pesquisa por RA integrada ao aplicativo mostra que os usuários não precisam mais tirar fotos quando quiserem reconhecer um objeto. Em vez disso, eles podem simplesmente tocar no ícone de pesquisa visual e apontar a câmera do telefone Huawei para o conteúdo que desejam reconhecer para receber resultados em tempo real. Isso aumenta muito a velocidade de reconhecimento enquanto garante estabilidade e expande os cenários de aplicação. Por exemplo, os usuários podem utilizar a busca por RA para reconhecer plantas desconhecidas rapidamente enquanto estiverem ao ar livre, ou traduzir menus de restaurantes enquanto viajam para o exterior perfeitamente. Atualmente, a função de busca por RA reconhece centenas de milhares de objetos, incluindo celebridades, animais, plantas e marcos históricos. Além disso, com o suporte do reconhecimento ótico de caracteres (OCR) desenvolvido pela Huawei e tecnologias de tradução de máquina, muitos idiomas importantes podem ser traduzidos para vários outros.

Além de ajudar os usuários a aprender sobre o mundo diante de suas câmeras mais rapidamente, o Petal Search oferece a função das lentes na tela para ajudá-los a descobrir ainda mais. No modo geral, essa função identifica o conteúdo na tela e exibe os resultados de busca relacionados, como informações sobre o objeto na imagem e imagens semelhantes. No modo de tradução, os usuários podem traduzir o conteúdo da tela e salvar os resultados em qualquer lugar, tornando a navegação de sites e a leitura de notícias em idiomas estrangeiros uma experiência livre de problemas.

Agregue ferramentas, conteúdo e serviços para elevar a experiência de busca única

Para oferecer aos usuários uma melhor experiência de busca única, o Petal Search oferece um recurso abrangente de busca que integra ferramentas, conteúdo e serviços. Com o Petal Search, os usuários podem baixar uma infinidade de aplicativos com segurança, usar ferramentas diárias para verificar o clima, traduções e taxas de câmbio a qualquer hora e em qualquer lugar, além de ver notícias em destaque, vídeos, imagens e informações acadêmicas. O Petal Search é personalizado para usuários em diferentes países e regiões. O aplicativo já lançou recursos localizados abrangentes, como o cartão de corte de energia na África do Sul e o cartão de informação de terremotos na América Latina. Além disso, o Petal Search uniu forças com mais de três mil parceiros de ecossistema para oferecer serviços completos aos usuários, que abrangem cenários como compras, viagens e vida local.

Atualmente, o Petal Search oferece serviços a usuários de mais de 170 países e regiões, com suporte a mais de 70 idiomas e em conformidade com o padrão local de Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (GDPR). Como um componente fundamental da estratégia "1+8+N" da Huawei, o Petal Search utilizará tecnologias de ponta com base nos recursos de software e hardware da Huawei, e refinados serviços de busca localizados constantemente, evoluindo para uma experiência de busca unificada mais conveniente e inteligente.

Se quiser saber mais sobre o Petal Search da HUAWEI, acesse o link de download direto do Petal Search.

https://search-app-dra.dbankcdn.com/app/PetalSearch/MWC/PetalSearch-MWC2023.apk

FONTE Huawei Device Co., Ltd.

