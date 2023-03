MWC 2023: Petal Search prezentuje najnowsze multimodalne wyszukiwanie AR do szybkiego rozpoznawania obiektów i tłumaczenia tekstu

BARCELONA, Hiszpania, 1 marca 2023 r. /PRNewswire/ -- Podczas targów MWC Barcelona 2023 Huawei zaprezentował najnowszą funkcję wyszukiwania AR (z użyciem technologii rozszerzonej rzeczywistości) oraz funkcję On-screen Lens (obiektywu ekranowego), które trafią do jej mobilnej wyszukiwarki Petal Search. Nowe funkcje Petal Search umożliwiają korzystanie z wyszukiwarki jak z tłumacza i narratora produktów, spełniając wymogi użytkowników w zakresie rozpoznawania tekstu, obrazów i obiektów w szeregu różnych scenariuszy obejmujących m.in. podróżowanie i rozrywkę. W oparciu o technologie uczenia głębokiego i uczenia maszynowego na dużą skalę, Petal Search może rozpoznawać setki obiektów w dziesiątkach kategorii w ciągu setnych sekundy i obsługuje tłumaczenie pomiędzy wieloma głównymi językami. Wyszukiwarka potrafi szybko rozpoznać treści na ekranie, wyświetlić wyniki wyszukiwania, a następnie je przetłumaczyć, zapewniając klientom wygodny i inteligentny sposób wyszukiwania.

Ciągłe usprawnianie wyszukiwania AR w celu rozszerzenia liczby scenariuszy aplikacji

Według Statista, skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) liczby płatnych użytkowników usług związanych z AR na świecie w latach 2020–2022 osiągnął poziom 64%. W tym roku Petal Search aktualizuje swoje możliwości wyszukiwania AR. Funkcja trenuje modele w oparciu o setki milionów rekordów danych w celu poznania abstrakcyjnych cech obrazów i buduje internetowy indeks złożony z dziesiątek miliardów obrazów. W połączeniu z możliwością efektywnego i stabilnego pobierania danych online, pozwala to systemowi na wyszukiwanie i wyświetlanie dokładnych wyników w czasie setnych sekundy. Funkcja wyszukiwania AR wbudowana w aplikację sprawia, że użytkownicy nie muszą już robić zdjęć, jeśli chcą rozpoznać jakiś obiekt. Zamiast tego, wystarczy, że dotkną ikonę wyszukiwania wizualnego i skierują aparat swojego telefonu Huawei na treści, które chcą rozpoznać, aby otrzymać wyniki w czasie rzeczywistym. Znacząco skraca to czas rozpoznawania, zapewniając jednocześnie stabilność i zwiększając liczbę potencjalnych zastosowań tej technologii. Przykładowo, użytkownicy mogą wykorzystać wyszukiwanie AR do szybkiego rozpoznawania nieznanych roślin, gdy przebywają na zewnątrz albo płynnie tłumaczyć menu restauracji podczas podróży za granicę. Obecnie funkcja wyszukiwania AR potrafi rozpoznać setki tysięcy obiektów, w tym celebrytów, zwierzęta, rośliny i budowle. Dodatkowo, dzięki wsparciu opracowanej przez Huawei technologii optycznego rozpoznawania znaków (OCR) i technologii tłumaczenia maszynowego, możliwe jest tłumaczenie z wielu głównych języków.

Poza tym, że Petal Search pomaga użytkownikom w krótkim czasie dowiedzieć się więcej o świecie znajdującym się przed ich aparatami, oferuje również funkcję On-screen Lens, która pozwoli im odkryć jeszcze więcej. W trybie ogólnym, funkcja ta rozpoznaje treści na ekranie i wyświetla powiązane wyniki wyszukiwania, takie jak informacje o obiekcie na obrazku i podobne obrazy. W trybie tłumaczenia, użytkownicy mogą tłumaczyć treści ekranowe i na bieżąco zapisywać rezultaty tłumaczeń, co ułatwia przeglądanie stron internetowych i czytanie wiadomości w obcych językach.

Grupowanie narzędzi, treści i usług w celu zwiększenia możliwości wyszukiwania w jednym miejscu

Aby dać użytkownikom lepsze możliwości wyszukiwania w jednym miejscu, Petal Search oferuje złożone funkcje wyszukiwania, które łączą w sobie narzędzia, treści i usługi. Dzięki Petal Search użytkownicy mogą bezpiecznie pobierać liczne aplikacje, korzystać z codziennych narzędzi i sprawdzać pogodę, tłumaczenia oraz kursy walut w dowolnym czasie i miejscu, a także oglądać aktualne wiadomości, klipy wideo, obrazki i poszerzać wiedzę akademicką. Wyszukiwarka Petal Search została zaprojektowana dla użytkowników w różnych krajach i regionach. Aplikacja mobilna wdrożyła już wiele szeroko zakrojonych usług zlokalizowanych, takich jak karta automatyki odciążającej w RPA i karta informacji o trzęsieniach ziemi w Ameryce Łacińskiej. Ponadto Petal Search łączy siły z ponad trzema tysiącami partnerów ekosystemowych, aby zapewnić użytkownikom jedno miejsce do korzystania z usług w różnych scenariuszach, takich jak zakupy, podróże i lokalne życie.

Obecnie Petal Search oferuje usługi użytkownikom z ponad 170 krajów i regionów, obsługuje ponad 70 języków i zapewnia zgodność z lokalnym standardem ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Jako główny komponent strategii Huawei „1+8+N" Petal Search zawsze korzysta z najnowocześniejszych technologii w oparciu o możliwości programowe i sprzętowe Huawei i dopasowane lokalne usługi wyszukiwania i ewoluuje w kierunku wygodniejszego, bardziej inteligentnego i kompleksowego rozwiązania do wyszukiwania.

