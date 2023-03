MWC 2023 : Petal Search dévoile le tout dernier moteur de recherche RA multimodal pour une reconnaissance d'objets et une traduction de texte rapides

BARCELONE, Espagne, 1er mars 2023 /PRNewswire/ -- Huawei a présenté la dernière fonction de recherche en réalité augmentée et la fonction « On-screen Lens » (recherche visuelle) de son moteur de recherche mobile, Petal Search, au MWC Barcelona 2023. Ces fonctions permettent à Petal Search d'aider les utilisateurs en jouant le rôle d'interprète et de dénicheur de produits, en répondant aux exigences des utilisateurs en matière de reconnaissance de texte, d'images et d'objets dans de multiples scénarios, notamment les voyages et les loisirs. Grâce aux technologies de deep learning et d'apprentissage automatique à grande échelle, Petal Search peut reconnaître des centaines de milliers d'objets dans des dizaines de catégories en quelques centisecondes, tout en prenant en charge la traduction entre plusieurs langues courantes. Le moteur de recherche peut identifier rapidement le contenu sur l'écran, afficher les résultats de la recherche, puis les traduire, offrant ainsi aux consommateurs une expérience de recherche mobile pratique et intelligente.

AR search experience at MWC 2023 Petal Search feature: On-screen Lens

Améliorer constamment la recherche en RA pour élargir les scénarios d'application

Selon Statista, le taux de croissance annuel composé (CAGR) des utilisateurs mondiaux payants de services liés à la RA a atteint 64 % entre 2020 et 2022. Cette année, Petal Search a mis à niveau sa fonction de recherche en RA. Cette fonction entraîne des modèles basés sur des centaines de millions d'enregistrements de données pour apprendre les caractéristiques abstraites des images et établit une bibliothèque d'index en ligne de dizaines de milliards d'images. Alliée à une capacité de recherche en ligne efficace et stable, cette fonction permet au système d'effectuer une recherche et de renvoyer des résultats précis en quelques centièmes de seconde. La fonction de recherche en RA intégrée à l'application signifie que les utilisateurs n'ont plus besoin de prendre des photos lorsqu'ils veulent reconnaître un objet. Il leur suffit d'appuyer sur l'icône de recherche visuelle et de pointer l'appareil photo de leur téléphone Huawei sur le contenu qu'ils souhaitent reconnaître pour obtenir des résultats en temps réel. Cela augmente considérablement la vitesse de reconnaissance tout en garantissant la stabilité, et élargit les scénarios d'application. Par exemple, les utilisateurs peuvent utiliser la recherche en RA pour reconnaître rapidement des plantes inconnues lorsqu'ils sont à l'extérieur, ou traduire de manière transparente des menus de restaurant lorsqu'ils voyagent à l'étranger. Actuellement, la fonction de recherche en RA peut reconnaître des centaines de milliers d'objets, dont des célébrités, des animaux, des plantes et des sites touristiques. En outre, grâce aux technologies de reconnaissance optique de caractères (OCR) et de traduction automatique développées par Huawei, de nombreuses langues majeures peuvent être traduites dans de multiples autres.

En plus d'aider les utilisateurs à en apprendre rapidement plus sur le monde environnant, Petal Search propose la fonction « On-screen Lens » (recherche visuelle) pour les aider à en découvrir encore plus. En mode général, cette fonction identifie le contenu à l'écran et affiche des résultats de recherche connexes, tels que des informations sur l'objet de l'image et des images similaires. En mode traduction, les utilisateurs peuvent traduire le contenu affiché à l'écran et enregistrer les résultats de la traduction lors de leurs déplacements, ce qui leur permet de naviguer sans problème sur des sites Web et de lire des actualités en langues étrangères.

Agrégation d'outils, de contenus et de services pour améliorer l'expérience de recherche unique

Afin d'offrir aux utilisateurs une meilleure expérience de recherche unique, Petal Search offre une capacité de recherche complète qui intègre des outils, du contenu et des services. Avec Petal Search, les utilisateurs peuvent télécharger en toute sécurité une pléthore d'applications, utiliser des outils quotidiens pour vérifier la météo, la traduction et les taux de change à tout moment et en tout lieu, en plus de consulter les actualités, les vidéos, les images et les connaissances académiques les plus courantes. Petal Search est conçue pour les utilisateurs de différents pays et régions. L'application a déjà déployé de nombreuses fonctionnalités localisées, telles que la carte de délestage en Afrique du Sud et la carte d'information sur les tremblements de terre en Amérique latine. En outre, Petal Search s'est associé à plus de 3 000 partenaires de l'écosystème pour offrir aux utilisateurs des services uniques couvrant des scénarios tels que les achats, les voyages et la vie locale.

Actuellement, Petal Search offre des services aux utilisateurs de plus de 170 pays et régions, prend en charge plus de 70 langues et se conforme à la norme locale du règlement général sur la protection des données (RGPD). En tant que composante clé de la stratégie « 1+8+N » de Huawei, Petal Search utilisera constamment des technologies de pointe basées sur les capacités logicielles et matérielles de Huawei, affinera les services de recherche localisés et évoluera vers une expérience de recherche unique plus pratique et intelligente.

