MWC 2023: Vyhľadávanie Petal predstavuje najnovšiu multimodálnu funkciu vyhľadávania s rozšírenou realitou na rýchle rozpoznávanie objektov a preklad textu

BARCELONA, Španielsko, 28. februára 2023 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Huawei na veľtrhu MWC Barcelona 2023 predstavila najnovšiu funkciu vyhľadávania s rozšírenou realitou a funkciu lupy na obrazovke svojho mobilného vyhľadávacieho nástroja Vyhľadávanie Petal. Tieto funkcie umožňujú vyhľadávaciemu nástroju Vyhľadávanie Petal pomáhať používateľom tým, že fungujú ako tlmočník a informátor o produktoch, čím spĺňajú požiadavky používateľov na rozpoznávanie textu, obrázkov a objektov v rôznych scenároch vrátane cestovania a zábavy. Vyhľadávanie Petal, založené na technológiách hlbokého učenia a rozsiahleho strojového učenia, dokáže za stotiny sekúnd rozpoznať stovky tisíc objektov z desiatok kategórií a zároveň podporuje preklad do viacerých bežných jazykov. Vyhľadávací nástroj dokáže rýchlo identifikovať obsah na obrazovke, zobraziť výsledky vyhľadávania a potom ich preložiť, čím spotrebiteľom poskytuje pohodlné a inteligentné mobilné vyhľadávanie.

AR search experience at MWC 2023 Petal Search feature: On-screen Lens

Neustále vylepšovanie vyhľadávania s rozšírenou realitou na rozšírenie scenárov použitia

Podľa platformy Statista dosiahla celková ročná miera rastu (CAGR) globálnych platiacich používateľov služieb súvisiacich s rozšírenou realitou v období rokov 2020 až 2022 64 %. Tento rok Vyhľadávanie Petal vylepšuje svoje možnosti vyhľadávania s rozšírenou realitou. Funkcia trénuje modely založené na stovkách miliónov dátových záznamov, aby sa naučili abstraktné vlastnosti obrázkov a vytvára online indexovú knižnicu s desiatkami miliárd obrázkov. Táto funkcia v kombinácii s efektívnou a stabilnou možnosťou on-line vyhľadávania umožňuje systému dokončiť vyhľadávanie a poskytnúť presné výsledky len za stotiny sekundy. Funkcia vyhľadávania s rozšírenou realitou integrovaná v aplikácii znamená, že používatelia už nemusia objekt fotografovať, keď ho chcú rozpoznať. Namiesto toho musia jednoducho ťuknúť na ikonu vizuálneho vyhľadávania a nasmerovať fotoaparát telefónu Huawei na obsah, ktorý chcú rozpoznať, aby získali výsledky v reálnom čase. To výrazne zvyšuje rýchlosť rozpoznávania, zaisťuje stabilitu a rozširuje scenáre využitia. Používatelia môžu napríklad využiť funkciu vyhľadávania s rozšírenou realitou na rýchle rozpoznanie neznámych rastlín, keď sú vonku, alebo na bezproblémový preklad jedálneho lístka reštaurácií počas cestovania do zahraničia. V súčasnosti dokáže funkcia vyhľadávania s rozšírenou realitou rozpoznať stovky tisíc objektov, vrátane celebrít, zvierat, rastlín a pamiatok. Okrem toho s podporou technológií optického rozpoznávania znakov (OCR) a strojového prekladu vyvinutých spoločnosťou Huawei možno mnoho hlavných jazykov preložiť do viacerých ďalších.

Okrem toho, že používateľom pomáha rýchlo sa dozvedieť viac o svete pred ich fotoaparátmi, Vyhľadávanie Petal ponúka funkciu lupy na obrazovke, ktorá im pomôže objaviť ešte viac. Vo všeobecnom režime táto funkcia identifikuje obsah na obrazovke a zobrazí súvisiace výsledky vyhľadávania, ako sú informácie o objekte na obrázku a podobné obrázky. V režime prekladu môžu používatelia na svojich cestách prekladať obsah obrazovky a ukladať výsledky prekladu, vďaka čomu je prehliadanie webových stránok a čítanie správ v cudzích jazykoch bezproblémové.

Súhrnné nástroje, obsah a služby na zlepšenie vyhľadávania na jednom mieste

S cieľom poskytnúť používateľom lepší zážitok z vyhľadávania na jednom mieste ponúka Vyhľadávanie Petal komplexnú možnosť vyhľadávania, ktorá integruje nástroje, obsah a služby. S nástrojom Vyhľadávanie Petal si môžu používatelia bezpečne sťahovať množstvo aplikácií, využívať každodenné nástroje na kontrolu počasia, prekladov a výmenných kurzov kedykoľvek a kdekoľvek, okrem zobrazovania noviniek o trendoch, videí, obrázkov a akademických znalostí. Vyhľadávanie Petal je prispôsobené pre používateľov v rôznych krajinách a regiónoch. Aplikácia už uviedla na trh rozsiahle lokalizované funkcie, ako je karta na zníženie záťaže v Južnej Afrike a informačná karta o zemetraseniach v Latinskej Amerike. Okrem toho, Vyhľadávanie Petal spojilo svoje sily s viac ako 3000 partnermi ekosystému, aby používateľom poskytlo služby na jednom mieste, ktoré pokrývajú scenáre, ako je nakupovanie, cestovanie a miestny život.

V súčasnosti Vyhľadávanie Petal ponúka služby používateľom z viac ako 170 krajín a regiónov, podporuje viac ako 70 jazykov a je v súlade s miestnou normou všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR). Vyhľadávanie Petal, kľúčová súčasť stratégie „1+8+N" spoločnosti Huawei, bude neustále využívať špičkové technológie založené na možnostiach softvéru a hardvéru spoločnosti Huawei, dolaďovať služby lokalizovaného vyhľadávania a vyvíjať sa smerom k pohodlnejšiemu a inteligentnejšiemu vyhľadávaniu na jednom mieste.

Ak sa chcete dozvedieť viac o nástroji Vyhľadávanie Petal spoločnosti HUAWEI, tu je priamy odkaz na stiahnutie aplikácie Vyhľadávanie Petal.

https://search-app-dra.dbankcdn.com/app/PetalSearch/MWC/PetalSearch-MWC2023.apk

