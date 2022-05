« Canton Fair, Global Share » : La 131e Foire de Canton établit plusieurs records

« La 131 e Foire de Canton, organisée autour du thème "Canton Fair, Global Share", a construit un pont dans le cloud pour rassembler des invités du monde entier, reliant et partageant le développement et les opportunités de la Chine avec les marchés et les publics mondiaux », a déclaré Xu Bing, porte-parole de la Foire de Canton et directeur général adjoint du Centre de commerce extérieur de la Chine.

Une plateforme commerciale efficace

La 131e Foire de Canton a crééune plateforme commerciale accessible en tout temps, transcendant les frontières et très efficace. Au total, 25 500 entreprises ont participé à la dernière exposition et téléchargé 3 052 100 objets d'exposition. Le site Web officiel de la foire a enregistré 10,09 millions de visiteurs et 33,9 millions d'arrivées sur les pages du site Web.

Les services commerciaux fournis par la Foire de Canton de cette année ont soutenu et aidé les fournisseurs et les acheteurs à élargir leurs réseaux d'affaires grâce à divers forums, à de nouveaux services et à de nouveaux modèles d'affaires, à des zones de commerce électronique transfrontalier, des zones financières et des systèmes intelligents de service à la clientèle.

Un élargissement du réseau de partenariats commerciaux

La 131e Foire de Canton a vu la participation de 536 000 acheteurs étrangers de 228 pays et régions, soit une augmentation de 48 % par rapport à l'année précédente et de 41,8 % par rapport au mois précédent.

Parallèlement, la Foire de Canton a également signé des accords de coopération avec 14 institutions industrielles et commerciales d'outre-mer, aidant ainsi la foire à atteindre 170 partenaires mondiaux, élargissant ainsi davantage son réseau de commerce extérieur.

La promotion des pôles industriels régionaux dans les régions moins développées

La 131e édition de la Foire de Canton a également développé un module de soutien créatif pour autonomiser le développement régional. Au total, 975 entreprises des régions moins développées ont été présentées dans la zone consacrée à la revitalisation rurale dans le but de promouvoir la modernisation des industries rurales.

Un matchmaking précis de l'approvisionnement et des achats

En vue de promouvoir une mise en relation précise entre fournisseurs et acheteurs, la 131e Foire de Canton a amélioré la précision et l'efficacité du matchmaking commercial en utilisant des logos et des cartes électroniques plus pratiques.

De plus, la Foire de Canton a accueilli des douzaines d'événements de réseautage et de promotion visant divers marchés et industries. Parmi eux, les 50 promotions virtuelles « Trade Bridge » ont attiré près de 4 000 acheteurs de 57 pays et régions, et les 8 événements « Discover Canton Fair with Bee and Honey » ont attiré un auditoire de plus de 1,4 million de personnes.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1813320/image_969985_32294903.jpg

SOURCE Canton Fair