SIBIONICSSystem CGM firmy Sibionics spełnia kryteria specjalnej kontroli iCGM, a firma prezentuje nowe rozwiązania dla diabetyków na targach EASD 2025

WIEDEŃ, 22 września 2025 r. /PRNewswire/ -- Podczas 61. dorocznego zebrania Europejskiego Stowarzyszenia Badań nad Cukrzycą (EASD) w Wiedniu, zintegrowane rozwiązanie do ciągłego monitorowania poziomu glikemii i ciał ketonowych CGM + CKM firmy SiBionics spotkało się z dużym zainteresowaniem ze strony czołowych badaczy z całego świata. Organizowane przez firmę pod hasłem „CGM + CKM dla lepszego zarządzania cukrzycą" sympozjum zgromadziło międzynarodowych ekspertów, którzy dzielili się najnowszymi dowodami naukowymi w połączeniu z innowacyjnym podejściem SiBionics, wywołując ożywioną dyskusję i szerokie poparcie dla potencjału firmy, aby odmienić stan opieki nad pacjentami z cukrzycą.

SiBionics CGM GS3

Konferencję zaszczycili swoją obecnością prof. Linong Ji ze Szpitala Ludowego Uniwersytetu Pekińskiego oraz prof. Stefano Genovese z Włoch, którzy byli jej współprzewodniczącymi. Wśród zaproszonych osobistości znaleźli się również prof. Andrej Janež (Slovenia), prof. Nina Jendrike (Niemcy) i dr Yifei Mo (Chiny) (jako prelegenci), którzy podzielili się z gośćmi najnowszymi wynikami badań naukowych.

Na powierzchni wystawienniczej duże zainteresowanie ze strony odwiedzających wywołały prezentacje urządzeń nowej generacji firmy SiBionics - systemu ciągłego monitorowania poziomu glikemii (CGM) GS3 oraz urządzenia do ciągłego monitorowania poziomu ciał ketonowych (CKM) KS3. Odwiedzający byli bardzo zaciekawieni technicznymi zaletami produktów i ich znaczeniem klinicznym, angażując się w aktywny dialog z zespołem SiBionics na temat korzyści z ich stosowania w rzeczywistej kontroli cukrzycy.

Co ważne, badanie wykonalności potwierdziło, że systemy spełniają, a nawet przewyższają standardy iCGM w wielu kluczowych wskaźnikach efektywności. Ceniony za wysoką dokładność i niezawodność kliniczną, system GS3 wykazał się wyjątkowymi parametrami, szczególnie w zakresie hipoglikemii, przewyższając wymagania iCGM i potwierdzając swoją wartość we wspieraniu zarówno decyzji klinicznych, jak i samodzielnego zarządzania chorobą przez pacjenta.

Jako wschodzący lider w technologii ciągłego monitorowania poziomu glikemii - i obecnie jedyna firma na świecie komercjalizująca system CKM - SiBionics dowodzi swoich dużych możliwości badawczo-rozwojowych oraz pionierskiej wizji. W przyszłości firma będzie kontynuować rozwój swojego portfolio CXM, napędzając innowacje i dostarczając precyzyjne, wysokiej jakości rozwiązania mające na celu poprawę wyników zdrowotnych osób z cukrzycą na całym świecie.

SIBIONICS

Założona w 2015 r. firma SIBIONICS jest czołowym producentem wyrobów medycznych z siedzibą w Shenzhen i Irvine. Specjalizując się w innowacjach w zakresie biosensorów, firma łączy technologię ciągłego monitorowania glikemii, inteligentne algorytmy oraz przyjazne dla użytkownika oprogramowanie, aby poprawić zarządzanie zdrowiem. Dzięki pracy zespołu ponad 500 pracowników, w tym 25% w dziale B+R, SIBIONICS angażuje się w rozwój spersonalizowanej opieki zdrowotnej opartej na danych.

