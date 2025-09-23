Systém CGM od SiBionics spĺňa špeciálne kontrolné kritériá iCGM - predstavenie riešení pre diabetes na konferencii EASD 2025

News provided by

SIBIONICS

Sep 23, 2025, 08:31 ET

VIEDEŇ, 23. september 2025 /PRNewswire/ – Na 61. výročnom zasadnutí Európskej asociácie pre štúdium cukrovky (EASD) vo Viedni získalo integrované riešenie spoločnosti SiBionics pre liečbu cukrovky CGM + CKM výrazné uznanie od popredných vedcov z celého sveta. Sympózium spoločnosti na tému „CGM + CKM pre lepšiu liečbu cukrovky" spojilo medzinárodných odborníkov, aby sa podelili o najnovšie vedecké dôkazy o inovatívnom prístupe spoločnosti SiBionics, čo vyvolalo živú diskusiu a širokú podporu pre jej potenciál transformovať starostlivosť o diabetikov.

Continue Reading
SiBionics CGM GS3
SiBionics CGM GS3

Konferenciu svojou účasťou poctili prof. Linong Ji z Peking Universigy People's Hospital a prof. Stefano Genovese z Talianska ako spolupredsedajúci. Ako rečníci boli pozvaní aj prof. Andrej Janež (Slovinsko), prof. Nina Jendrike (Nemecko) a Dr. Yifei Mo (Čína), ktorí sa s účastníkmi podelili o najnovšie akademické výskumné zistenia.

Na výstavnej ploche sa stali ústrednými bodmi zariadenia novej generácie od spoločnosti SiBionics – systém kontinuálneho monitorovania glukózy (CGM) GS3 a zariadenie na kontinuálne monitorovanie ketónov (CKM) KS3, ktoré pritiahli značnú pozornosť účastníkov. Návštevníci prejavili veľký záujem o technické prednosti a klinický význam produktov. Zapojili sa do aktívnej diskusie s tímom SiBionics o ich výhodách v praxi pri liečbe cukrovky.

Podľa štúdie uskutočniteľnosti spoločnosť splnila a dokonca prekročila normy iCGM vo viacerých kľúčových ukazovateľoch výkonnosti. Produkty sú uznávané pre svoju vysokú presnosť a klinickú spoľahlivosť. Systém GS3 preukázal výnimočný výkon, najmä v rozsahu hypoglykémie, čím prekonal požiadavky iCGM a upevnil svoju hodnotu pri podpore klinického rozhodovania aj samostatnej liečby pacienta.

Ako rastúci líder v technológiách kontinuálneho monitorovania – a v súčasnosti jediná spoločnosť na svete, ktorá uviedla na komerčný trh CKM – spoločnosť SiBionics preukázala svoje silné schopnosti vo výskume a vývoji a priekopnícku víziu. Spoločnosť bude do budúcnosti naďalej rozširovať svoje portfólio CXM , podporovať inovácie a poskytovať presné, vysokokvalitné riešenia na zlepšenie výsledkov pre ľudí s cukrovkou po celom svete.

O spoločnosti SIBIONICS

SIBIONICS, založená v roku 2015, je poprednou spoločnosťou v oblasti zdravotníckych pomôcok so sídlom v mestách Shenzhen a Irvine. Spoločnosť sa špecializuje na inovácie v oblasti biosenzorov a integruje technológiu kontinuálneho monitorovania, inteligentné algoritmy a užívateľsky prívetivý softvér na zlepšenie starostlivosti o zdravie. S viac ako 500 zamestnancami – z ktorých 25 % pracuje vo výskume a vývoji – sa spoločnosť SIBIONICS zaviazala k rozvoju personalizovanej starostlivosti na základe dát.

E-mailová adresa: [email protected]

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2778015/DSC_7152.jpg
Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2650570/Sibionics_logo____02_Logo.jpg

WANT YOUR COMPANY'S NEWS FEATURED ON PRNEWSWIRE.COM?

icon3
440k+
Newsrooms &
Influencers
icon1
9k+
Digital Media
Outlets
icon2
270k+
Journalists
Opted In
GET STARTED

Also from this source

Система CGM компании SiBionics отвечает специальным критериям контроля iCGM, выделяя решения для лечения диабета на собрании EASD 2025

Система CGM компании SiBionics отвечает специальным критериям контроля iCGM, выделяя решения для лечения диабета на собрании EASD 2025

На 61-м ежегодном собрании Европейской ассоциации по изучению диабета (EASD) в Вене интегрированное решение SiBionics для лечения диабета CGM + CKM...
Le CGM de SiBionics répond aux critères de contrôle spéciaux de l'iCGM, mettant en avant les solutions pour le diabète à l'EASD 2025

Le CGM de SiBionics répond aux critères de contrôle spéciaux de l'iCGM, mettant en avant les solutions pour le diabète à l'EASD 2025

Lors de la 61ᵉ réunion annuelle de l'Association européenne pour l'étude du diabète (EASD) à Vienne, la solution intégrée de gestion du diabète CGM + ...
More Releases From This Source

Explore

Health Care & Hospitals

Health Care & Hospitals

Medical Equipment

Medical Equipment

Medical Pharmaceuticals

Medical Pharmaceuticals

Computer Software

Computer Software

News Releases in Similar Topics