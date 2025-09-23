Systém CGM od SiBionics spĺňa špeciálne kontrolné kritériá iCGM - predstavenie riešení pre diabetes na konferencii EASD 2025
VIEDEŇ, 23. september 2025 /PRNewswire/ – Na 61. výročnom zasadnutí Európskej asociácie pre štúdium cukrovky (EASD) vo Viedni získalo integrované riešenie spoločnosti SiBionics pre liečbu cukrovky CGM + CKM výrazné uznanie od popredných vedcov z celého sveta. Sympózium spoločnosti na tému „CGM + CKM pre lepšiu liečbu cukrovky" spojilo medzinárodných odborníkov, aby sa podelili o najnovšie vedecké dôkazy o inovatívnom prístupe spoločnosti SiBionics, čo vyvolalo živú diskusiu a širokú podporu pre jej potenciál transformovať starostlivosť o diabetikov.
Konferenciu svojou účasťou poctili prof. Linong Ji z Peking Universigy People's Hospital a prof. Stefano Genovese z Talianska ako spolupredsedajúci. Ako rečníci boli pozvaní aj prof. Andrej Janež (Slovinsko), prof. Nina Jendrike (Nemecko) a Dr. Yifei Mo (Čína), ktorí sa s účastníkmi podelili o najnovšie akademické výskumné zistenia.
Na výstavnej ploche sa stali ústrednými bodmi zariadenia novej generácie od spoločnosti SiBionics – systém kontinuálneho monitorovania glukózy (CGM) GS3 a zariadenie na kontinuálne monitorovanie ketónov (CKM) KS3, ktoré pritiahli značnú pozornosť účastníkov. Návštevníci prejavili veľký záujem o technické prednosti a klinický význam produktov. Zapojili sa do aktívnej diskusie s tímom SiBionics o ich výhodách v praxi pri liečbe cukrovky.
Podľa štúdie uskutočniteľnosti spoločnosť splnila a dokonca prekročila normy iCGM vo viacerých kľúčových ukazovateľoch výkonnosti. Produkty sú uznávané pre svoju vysokú presnosť a klinickú spoľahlivosť. Systém GS3 preukázal výnimočný výkon, najmä v rozsahu hypoglykémie, čím prekonal požiadavky iCGM a upevnil svoju hodnotu pri podpore klinického rozhodovania aj samostatnej liečby pacienta.
Ako rastúci líder v technológiách kontinuálneho monitorovania – a v súčasnosti jediná spoločnosť na svete, ktorá uviedla na komerčný trh CKM – spoločnosť SiBionics preukázala svoje silné schopnosti vo výskume a vývoji a priekopnícku víziu. Spoločnosť bude do budúcnosti naďalej rozširovať svoje portfólio CXM , podporovať inovácie a poskytovať presné, vysokokvalitné riešenia na zlepšenie výsledkov pre ľudí s cukrovkou po celom svete.
O spoločnosti SIBIONICS
SIBIONICS, založená v roku 2015, je poprednou spoločnosťou v oblasti zdravotníckych pomôcok so sídlom v mestách Shenzhen a Irvine. Spoločnosť sa špecializuje na inovácie v oblasti biosenzorov a integruje technológiu kontinuálneho monitorovania, inteligentné algoritmy a užívateľsky prívetivý softvér na zlepšenie starostlivosti o zdravie. S viac ako 500 zamestnancami – z ktorých 25 % pracuje vo výskume a vývoji – sa spoločnosť SIBIONICS zaviazala k rozvoju personalizovanej starostlivosti na základe dát.
