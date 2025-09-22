CGM společnosti SiBionics splňuje speciální kontrolní kritéria iCGM a na konferenci EASD 2025 se zaměřuje na řešení pro diabetes

VÍDEŇ, 22. září 2025 /PRNewswire/ -- Na 61. výročním zasedání Evropské asociace pro studium diabetu (EASD) ve Vídni získalo integrované řešení pro léčbu diabetu CGM + CKM společnosti SiBionics mimořádné uznání od předních výzkumníků z celého světa. Symposium společnosti na téma „CGM + CKM pro lepší léčbu diabetu" přilákalo mezinárodní odborníky, kteří se podělili o nejnovější vědecké poznatky a inovativní přístup společnosti SiBionics. To vyvolalo živou diskusi a širokou podporu pro její potenciál změnit k lepšímu péči o diabetiky.

Konference měla tu čest přivítat jako spolupředsedy profesora Li-nung Ťiho z Lidové nemocnice Pekingské univerzity a profesora Stefana Genoveseho z Itálie. Jako řečníky byli pozváni také profesor Andrej Janež (Slovinsko), profesorka Nina Jendrikeová (Německo) a doktor I-fej Mo (Čína), kteří se s účastníky podělili o nejnovější výsledky odborného výzkumu.

Na výstavní ploše se do centra pozornosti dostala zařízení nové generace společnosti SiBionics – systém GS3 pro kontinuální monitorování glukózy (CGM) a zařízení KS3 pro kontinuální monitorování ketonů (CKM) –, která přitáhla značnou pozornost účastníků. Návštěvníci projevili velký zájem o technické přednosti a klinickou relevanci těchto produktů a aktivně diskutovali s týmem společnosti SiBionics o jejich výhodách v reálném životě při léčbě diabetu.

Důležité je, že studie proveditelnosti potvrdila, že splňuje a dokonce překračuje standardy iCGM (integrovaného kontinuálního monitoru glukózy) v několika klíčových ukazatelích výkonu. Systém GS3, uznávaný pro svou vysokou přesnost a klinickou spolehlivost, prokázal výjimečný výkon, zejména v hypoglykemickém rozmezí, překonal požadavky iCGM a posílil svou hodnotu při podpoře klinického rozhodování i samoléčby pacientů.

Jako rostoucí vedoucí podnik v oblasti technologií pro kontinuální monitorování – a v současné době jediná společnost na světě, která komercializuje CKM – SiBionics prokázala své mimořádné schopnosti v oblasti výzkumu a vývoje a průkopnickou vizi. Do budoucna bude tato společnost pokračovat v rozšiřování svého portfolia CXM, podporovat inovace a poskytovat přesná a vysoce kvalitní řešení, která zlepší výsledky léčby lidí s diabetem po celém světě.

SIBIONICS byla založena v roce 2015 a je předním výrobcem zdravotnických zařízení se sídlem v Šen-čenu a Irvine. Společnost se specializuje na inovace v oblasti biosenzorů a integruje technologii nepřetržitého monitorování, inteligentní algoritmy a uživatelsky přívětivý software pro zlepšení správy zdraví. Se svými více než 500 zaměstnanci, z nichž 25 % pracuje ve výzkumu a vývoji, se společnost SIBIONICS zavázala k rozvoji personalizované péče založené na datech.

Система CGM компании SiBionics отвечает специальным критериям контроля iCGM, выделяя решения для лечения диабета на собрании EASD 2025

Система CGM компании SiBionics отвечает специальным критериям контроля iCGM, выделяя решения для лечения диабета на собрании EASD 2025

На 61-м ежегодном собрании Европейской ассоциации по изучению диабета (EASD) в Вене интегрированное решение SiBionics для лечения диабета CGM + CKM...
Le CGM de SiBionics répond aux critères de contrôle spéciaux de l'iCGM, mettant en avant les solutions pour le diabète à l'EASD 2025

Le CGM de SiBionics répond aux critères de contrôle spéciaux de l'iCGM, mettant en avant les solutions pour le diabète à l'EASD 2025

Lors de la 61ᵉ réunion annuelle de l'Association européenne pour l'étude du diabète (EASD) à Vienne, la solution intégrée de gestion du diabète CGM + ...
