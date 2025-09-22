CGM společnosti SiBionics splňuje speciální kontrolní kritéria iCGM a na konferenci EASD 2025 se zaměřuje na řešení pro diabetes
Sep 22, 2025, 16:54 ET
VÍDEŇ, 22. září 2025 /PRNewswire/ -- Na 61. výročním zasedání Evropské asociace pro studium diabetu (EASD) ve Vídni získalo integrované řešení pro léčbu diabetu CGM + CKM společnosti SiBionics mimořádné uznání od předních výzkumníků z celého světa. Symposium společnosti na téma „CGM + CKM pro lepší léčbu diabetu" přilákalo mezinárodní odborníky, kteří se podělili o nejnovější vědecké poznatky a inovativní přístup společnosti SiBionics. To vyvolalo živou diskusi a širokou podporu pro její potenciál změnit k lepšímu péči o diabetiky.
Konference měla tu čest přivítat jako spolupředsedy profesora Li-nung Ťiho z Lidové nemocnice Pekingské univerzity a profesora Stefana Genoveseho z Itálie. Jako řečníky byli pozváni také profesor Andrej Janež (Slovinsko), profesorka Nina Jendrikeová (Německo) a doktor I-fej Mo (Čína), kteří se s účastníky podělili o nejnovější výsledky odborného výzkumu.
Na výstavní ploše se do centra pozornosti dostala zařízení nové generace společnosti SiBionics – systém GS3 pro kontinuální monitorování glukózy (CGM) a zařízení KS3 pro kontinuální monitorování ketonů (CKM) –, která přitáhla značnou pozornost účastníků. Návštěvníci projevili velký zájem o technické přednosti a klinickou relevanci těchto produktů a aktivně diskutovali s týmem společnosti SiBionics o jejich výhodách v reálném životě při léčbě diabetu.
Důležité je, že studie proveditelnosti potvrdila, že splňuje a dokonce překračuje standardy iCGM (integrovaného kontinuálního monitoru glukózy) v několika klíčových ukazatelích výkonu. Systém GS3, uznávaný pro svou vysokou přesnost a klinickou spolehlivost, prokázal výjimečný výkon, zejména v hypoglykemickém rozmezí, překonal požadavky iCGM a posílil svou hodnotu při podpoře klinického rozhodování i samoléčby pacientů.
Jako rostoucí vedoucí podnik v oblasti technologií pro kontinuální monitorování – a v současné době jediná společnost na světě, která komercializuje CKM – SiBionics prokázala své mimořádné schopnosti v oblasti výzkumu a vývoje a průkopnickou vizi. Do budoucna bude tato společnost pokračovat v rozšiřování svého portfolia CXM, podporovat inovace a poskytovat přesná a vysoce kvalitní řešení, která zlepší výsledky léčby lidí s diabetem po celém světě.
O společnosti SIBIONICS
SIBIONICS byla založena v roce 2015 a je předním výrobcem zdravotnických zařízení se sídlem v Šen-čenu a Irvine. Společnost se specializuje na inovace v oblasti biosenzorů a integruje technologii nepřetržitého monitorování, inteligentní algoritmy a uživatelsky přívětivý software pro zlepšení správy zdraví. Se svými více než 500 zaměstnanci, z nichž 25 % pracuje ve výzkumu a vývoji, se společnost SIBIONICS zavázala k rozvoji personalizované péče založené na datech.
E-mailová adresa: [email protected]
Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2778015/DSC_7152.jpg
Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2650570/Sibionics_logo____02_Logo.jpg
