« Click » for Joy, Connect for a Home : SONGMICS HOME lance officiellement son projet d'utilité publique avec la société de protection des animaux (SPA) française

En novembre, SONGMICS HOME s'est associé à l'équipe du refuge pour animaux de la SPA à Gennevilliers, en s'appuyant sur la Collection Clickat pour créer un joyeux terrain de jeu pour les chats. Par la suite, l'entreprise fera également don d'arbres à chats à cinq autres refuges pour animaux ainsi que de nourriture et de médicaments pour les animaux errants.

« Tous les chats et les animaux abandonnés ont évidemment besoin de soins physiques et médicaux, mais aussi de soins émotionnels, car la plupart d'entre eux ont connu l'abandon, ont parfois vécu dans la rue. C'est pourquoi ils ont plus de difficulté à nouer un lien. Il est également très important de travailler sur la prise en charge émotionnelle afin qu'ils puissent ensuite être adoptés par une famille », a déclaré Marjolaine Mathiaud, responsable des partenariats et des événements de la SPA.

Julien, chef de projet de SONGMICS HOME, a fait remarqué que SONGMICS HOME ne s'engageait pas seulement à construire une maison idéale pour les personnes, mais qu'il s'agissait également d'aider davantage d'animaux errants à trouver leur propre foyer chaleureux. « Nous croyons fermement que les humains et les animaux peuvent vivre en harmonie, et que la compagnie et l'interaction chaleureuse avec les animaux peuvent apporter une joie infinie à notre vie quotidienne », a déclaré Julien.

La Collection Clickat, dont SONGMICS HOME fait don à la SPA, est un véritable terrain de jeu pour chats qui leur permet à la fois de jouer et de se reposer. Ce meuble mural établit de nouvelles normes en matière de conception de produits pour animaux de compagnie et 15 brevets mondiaux lui ont été délivrés. Grâce à des recherches approfondies sur les mouvements naturels et les habitudes de vie des chats, l'équipe à l'origine de la Collection Clickat fournit aux chats et à leur famille des composants flexibles, respectueux de l'environnement et durables. Les personnes peuvent ainsi moduler sans effort le lot de produits pour lui faire prendre différentes formes au fur et à mesure que les chats grandissent, afin de satisfaire pleinement les exigences opérationnelles à long terme de la SPA et de soutenir concrètement leurs projets d'aide aux animaux à l'avenir.

Depuis des années, SONGMICS HOME s'efforce d'assumer sa responsabilité sociale, en essayant d'utiliser notre influence pour avoir un impact positif et rendre à la communauté ce qu'elle lui a donné. Nous sommes convaincus que grâce à ces efforts de collaboration, nous pouvons façonner un avenir meilleur, durable et harmonieux entre les humains et les animaux.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur :

Site officiel de SONGMICS HOME : www.songmics.com

Site officiel de la SPA : https://www.la-spa.fr/

À propos de SONGMICS HOME

SONGMICS HOME, officiellement créé en 2010, possède trois grandes marques de produits : SONGMICS pour l'ameublement, VASAGLE pour les meubles élégants et Feandrea pour les articles pour animaux de compagnie. Ayant pour mission de « Meubler la maison de vos rêves », SONGMICS HOME s'efforce de fournir aux consommateurs du monde entier des produits d'ameublement qui sont « variés, précieux, élégants », permettant à chacun de créer sans effort la maison de ses rêves. À ce jour, les produits de SONGMICS HOME sont entrés successivement dans plus de 60 pays et régions, dont l'Europe, l'Amérique du Nord et centrale et l'Asie, desservant plus de 20 millions de familles dans le monde.

Contact pour les médias :

[email protected]

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2292855/FR_video.mp4

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2292837/6.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2292838/9.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2292839/20231130_164632.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2292840/19.jpg

