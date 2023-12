"Click" for Joy, Connect for a Home: SONGMICS HOME lancia ufficialmente un progetto di pubblica utilità in collaborazione con la società francese di protezione degli animali La SPA

A novembre, SONGMICS HOME ha avviato una collaborazione con il team del rifugio per animali La SPA di Gennevilliers, avvalendosi della Collezione Clickat per creare un'allegra area giochi per gatti. L'azienda procederà in un secondo momento a donare tiragraffi ad altri cinque rifugi per animali, nonché cibo e medicinali per gli animali randagi.

"I gatti e gli animali abbandonati nel complesso hanno ovviamente bisogno di cure fisiche e mediche, ma anche di assistenza dal punto di vista emotivo, perché la maggior parte di loro ha dovuto affrontare l'esperienza dell'abbandono, e a volte ha dovuto vivere per strada. Per tale motivo questi animali hanno maggiori difficoltà a creare legami. È inoltre estremamente importante lavorare all'aspetto emotivo, in modo che possano essere adottati in seguito da una famiglia", ha spiegato Marjolaine Mathiaud, responsabile di collaborazioni ed eventi di La SPA.

Julien, project manager di SONGMICS HOME, ha osservato che SONGMICS HOME non si impegna solamente a creare una casa ideale per le persone, ma desidera anche aiutare più animali randagi a trovare una famiglia affettuosa. "Crediamo fermamente che persone e animali possano vivere in armonia e che la compagnia e l'interazione affettuosa con gli animali possa portare ogni giorno una gioia infinita nelle nostre vite", ha spiegato Julien.

La Collezione Clickat, che SONGMICS HOME ha donato a La SPA, è un'innovativa parete per gatti che definisce nuovi standard per la progettazione di prodotti per animali domestici, con 15 brevetti globali concessi. Grazie a una ricerca approfondita dei movimenti naturali dei gatti e delle loro abitudini di vita, il team di sviluppo della Collezione Clickat offre ai gatti e alle loro famiglie componenti estensibili, duraturi e rispettosi dell'ambiente. In questo modo, le persone possono trasformare senza sforzo la serie di prodotti creando forme diverse e vari percorsi di crescita per i gatti, il che potrebbe soddisfare le esigenze operative a lungo termine di La SPA e sostenere concretamente i loro progetti di cura degli animali in futuro.

SONGMICS HOME da anni si impegna per assumersi responsabilità sociale, cercando di usare la sua influenza per generare un impatto positivo e ripagare la comunità. Crediamo fermamente che tramite sforzi di collaborazione simili, possiamo modellare un futuro più luminoso, sostenibile e armonioso tra esseri umani e animali.

Per ulteriori informazioni, visitare:

Sito web ufficiale di SONGMICS HOME: www.songmics.com

Sito web ufficiale di La SPA: https://www.la-spa.fr/

Informazioni su SONGMICS HOME

SONGMICS HOME è stata fondata ufficialmente nel 2010 e possiede tre marchi di prodotti principali, tra cui SONGMICS per l'arredamento domestico, VASAGLE per arredamento elegante e Feandrea per articoli per animali domestici. Con la missione denominata "Complete Your Dream Home", SONGMICS HOME ambisce a offrire ai consumatori globali prodotti di arredamento "vari, utili ed eleganti" consentendo a tutti di creare senza sforzo la casa dei propri sogni. Fino ad oggi i prodotti SONGMICS HOME hanno fatto il loro ingresso in oltre 60 paesi e regioni, tra cui in Europa, Nord America e Sud America e Asia e sono presenti nelle case di oltre 20 milioni di famiglie a livello globale.

Contatto per i media: [email protected]

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2289433/SONGMICS_HOME_LA_SPA__EN.mp4

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2289339/6.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2289340/9.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2289341/20231130_164632.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2289342/19.jpg

