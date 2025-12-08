Компания DCK становится эксклюзивным партнером по электроинструментам команды CFMOTO Thunder Racing

DongCheng

Dec 08, 2025, 02:00 ET

ШАНХАЙ, 8 декабря 2025 г. /PRNewswire/ -- Компания DCK Tools, ведущий мировой поставщик профессиональных электроинструментов, объявила о том, что стала официальным и эксклюзивным партнером по электроинструментам команды CFMOTO Thunder Racing. Благодаря этому передовому межотраслевому сотрудничеству DCK, основной бренд китайской компании Jiangsu Dongcheng Power Tools Co., Ltd., стремится использовать высокий интерес зрителей и экстремальные условия раллийных гонок по бездорожью высшего уровня, чтобы расширить свое присутствие в Европе и в Балтийском регионе, предлагая профессиональные инструменты местным пользователям.

Antanas Kanopkinas, a notable member of the CFMOTO Thunder Racing Team, uses and recommends DCK power tools.
Команда CFMOTO Thunder Racing, которая базируется в Литве, является одной из ведущих команд Европы по раллийным гонкам. Команда достигла выдающихся результатов в сезоне 2025 года, включая лучшие результаты на крупных международных соревнованиях, например в категории квадроциклов на гонке Abu Dhabi Desert Challenge. Их высокие показатели и репутация, заслуженная предельными нагрузками на машины, делают эту команду идеальным партнером для тестирования и демонстрации возможностей инструмента DCK промышленного класса.

В рамках этого партнерства компания DCK предоставит команде полный набор инструментов для подготовки к гонкам, аварийного ремонта на этапах и технического обслуживания после гонок. Эти инструменты будут применяться в сложных условиях раллийных гонок — высокие температуры, песок, пыль и тяжелые механические нагрузки, — обеспечивая аутентичные испытания в полевых условиях долговечности, эффективности и профессиональных характеристик инструментов DCK.

«Мы считаем, что настоящие профессиональные инструменты должны подтвердить свою ценность в самых тяжелых условиях, — сказала Стелла Су (Stella Su), менеджер по маркетингу DCK в Европе и Северной Америке. — Команда CFMOTO Thunder Racing разделяет нашу приверженность высоким характеристикам, надежности и расширению границ. Аудитория раллийных гонок также тесно совпадает с целевыми пользователями DCK, что придает стратегическую значимость этому сотрудничеству. Мы с нетерпением ждем возможности продемонстрировать европейским и балтийским пользователям, что компания DCK является не только производителем инструментов, но и надежным поставщиком решений для профессионального применения в сложных условиях».

Благодаря постоянным инвестициям в качество и технологии компания DCK продолжает обеспечивать профессионалов прочными, высокоточными инструменты для самых сложных задач.

О компании DCK Tools

DCK Tools — это ведущий мировой бренд профессиональных электроинструментов в рамках китайской компании Jiangsu Dongcheng Power Tools Co., Ltd., предлагающий высокопроизводительные электроинструменты, электрооборудование для использования вне помещений и роботизированные газонокосилки. Опираясь на передовые научно-исследовательские центры, интеллектуальные производственные мощности и строгие испытательные лаборатории, компания DCK сосредоточена на долговечности, эффективности и дизайне, ориентированном на пользователя. Благодаря обширному портфелю продукции, разработанному для профессионального применения в сложных условиях, DCK продолжает развивать инновации в области электроинструмента и интеллектуальных решений для использования вне помещений. Продукция компании продается по всему миру, обеспечивая поддержку профессионалов в разных отраслях надежным, высококачественным оборудованием. Дополнительную информацию см. на сайте: www.dck-tools.com | www.dongcheng.com

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2838577/IMG_9215__1.jpg

Also from this source

DCK se stává exkluzivním partnerem CFMOTO Thunder Racing Team v oblasti elektrického nářadí

DCK se stává exkluzivním partnerem CFMOTO Thunder Racing Team v oblasti elektrického nářadí

DCK Tools, přední světový dodavatel profesionálního elektrického nářadí, oznámil, že se stal oficiálním a exkluzivním partnerem CFMOTO Thunder Racing ...
DCK sa stáva exkluzívnym partnerom CFMOTO Thunder Racing Team pre elektrické náradie

DCK sa stáva exkluzívnym partnerom CFMOTO Thunder Racing Team pre elektrické náradie

ŠANGHAJ, 8. december 2025 /PRNewswire/ – Spoločnosť DCK Tools, popredný svetový dodávateľ profesionálneho elektrického náradia, oznámila, že sa stáva ...
