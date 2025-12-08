Компания DCK становится эксклюзивным партнером по электроинструментам команды CFMOTO Thunder Racing

ШАНХАЙ, 8 декабря 2025 г. /PRNewswire/ -- Компания DCK Tools, ведущий мировой поставщик профессиональных электроинструментов, объявила о том, что стала официальным и эксклюзивным партнером по электроинструментам команды CFMOTO Thunder Racing. Благодаря этому передовому межотраслевому сотрудничеству DCK, основной бренд китайской компании Jiangsu Dongcheng Power Tools Co., Ltd., стремится использовать высокий интерес зрителей и экстремальные условия раллийных гонок по бездорожью высшего уровня, чтобы расширить свое присутствие в Европе и в Балтийском регионе, предлагая профессиональные инструменты местным пользователям.

Antanas Kanopkinas, a notable member of the CFMOTO Thunder Racing Team, uses and recommends DCK power tools.

Команда CFMOTO Thunder Racing, которая базируется в Литве, является одной из ведущих команд Европы по раллийным гонкам. Команда достигла выдающихся результатов в сезоне 2025 года, включая лучшие результаты на крупных международных соревнованиях, например в категории квадроциклов на гонке Abu Dhabi Desert Challenge. Их высокие показатели и репутация, заслуженная предельными нагрузками на машины, делают эту команду идеальным партнером для тестирования и демонстрации возможностей инструмента DCK промышленного класса.

В рамках этого партнерства компания DCK предоставит команде полный набор инструментов для подготовки к гонкам, аварийного ремонта на этапах и технического обслуживания после гонок. Эти инструменты будут применяться в сложных условиях раллийных гонок — высокие температуры, песок, пыль и тяжелые механические нагрузки, — обеспечивая аутентичные испытания в полевых условиях долговечности, эффективности и профессиональных характеристик инструментов DCK.

«Мы считаем, что настоящие профессиональные инструменты должны подтвердить свою ценность в самых тяжелых условиях, — сказала Стелла Су (Stella Su), менеджер по маркетингу DCK в Европе и Северной Америке. — Команда CFMOTO Thunder Racing разделяет нашу приверженность высоким характеристикам, надежности и расширению границ. Аудитория раллийных гонок также тесно совпадает с целевыми пользователями DCK, что придает стратегическую значимость этому сотрудничеству. Мы с нетерпением ждем возможности продемонстрировать европейским и балтийским пользователям, что компания DCK является не только производителем инструментов, но и надежным поставщиком решений для профессионального применения в сложных условиях».

Благодаря постоянным инвестициям в качество и технологии компания DCK продолжает обеспечивать профессионалов прочными, высокоточными инструменты для самых сложных задач.

О компании DCK Tools

DCK Tools — это ведущий мировой бренд профессиональных электроинструментов в рамках китайской компании Jiangsu Dongcheng Power Tools Co., Ltd., предлагающий высокопроизводительные электроинструменты, электрооборудование для использования вне помещений и роботизированные газонокосилки. Опираясь на передовые научно-исследовательские центры, интеллектуальные производственные мощности и строгие испытательные лаборатории, компания DCK сосредоточена на долговечности, эффективности и дизайне, ориентированном на пользователя. Благодаря обширному портфелю продукции, разработанному для профессионального применения в сложных условиях, DCK продолжает развивать инновации в области электроинструмента и интеллектуальных решений для использования вне помещений. Продукция компании продается по всему миру, обеспечивая поддержку профессионалов в разных отраслях надежным, высококачественным оборудованием. Дополнительную информацию см. на сайте: www.dck-tools.com | www.dongcheng.com

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2838577/IMG_9215__1.jpg