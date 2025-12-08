DCK zostaje wyłącznym partnerem CFMOTO Thunder Racing Team w zakresie elektronarzędzi

SZANGHAJ, 8 grudnia 2025 r. /PRNewswire/ -- DCK Tools, wiodący światowy dostawca profesjonalnych elektronarzędzi, ogłosił, że został oficjalnym i wyłącznym partnerem CFMOTO Thunder Racing Team w zakresie elektronarzędzi. Dzięki tej przełomowej współpracy międzysektorowej DCK, flagowa marka należąca do chińskiej firmy Jiangsu Dongcheng Power Tools Co., Ltd., zamierza wykorzystać wysoką rozpoznawalność i ekstremalne warunki panujące podczas topowych wyścigów rajdowych, aby zwiększyć obecność swojej marki w Europie i regionie Morza Bałtyckiego, oferując przy tym profesjonalne narzędzia lokalnym użytkownikom.

Antanas Kanopkinas, a notable member of the CFMOTO Thunder Racing Team, uses and recommends DCK power tools.

CFMOTO Thunder Racing Team z siedzibą na Litwie to jeden z wiodących zespołów rajdowych w Europie. Osiągnął on znakomite wyniki w sezonie 2025, w tym najwyższe miejsca w najważniejszych międzynarodowych zawodach, takich jak Abu Dhabi Desert Challenge w kategorii quadów. Dzięki doskonałym wynikom i reputacji zespołu, który wykorzystuje maszyny do granic możliwości, jest on idealnym partnerem do testowania i prezentowania możliwości narzędzi przemysłowych DCK.

W ramach partnerstwa firma DCK dostarczy zespołowi pełen zestaw narzędzi niezbędnych do przeprowadzenia czynności przygotowawczych przed wyścigiem, napraw awaryjnych na trasie oraz konserwacji po wyścigu. Narzędzia te będą wykorzystywane w trudnych warunkach rajdów terenowych - w wysokich temperaturach, piasku, kurzu i przy dużym obciążeniu mechanicznym - co pozwoli potwierdzić w praktyce trwałość, wydajność i profesjonalną jakość produktów DCK.

„Wierzymy, że prawdziwie profesjonalne narzędzia muszą udowodnić swoją wartość w najtrudniejszych warunkach" - powiedziała Stella Su, kierownik ds. marketingu na Europę i Amerykę Północną w DCK. „Zespół CFMOTO Thunder Racing Team podchodzi tak samo jak my do kwestii wydajności, niezawodności i przesuwania granic. Widownia rajdów cross-country jest również bardzo zbliżona do docelowych użytkowników DCK, co sprawia, że ta współpraca ma znaczenie strategiczne. Z niecierpliwością czekamy na możliwość pokazania użytkownikom z Europy i krajów bałtyckich, że DCK jest nie tylko producentem narzędzi, ale także zaufanym dostawcą rozwiązań dla wymagających zastosowań profesjonalnych".

Dzięki ciągłym inwestycjom w jakość i technologię firma DCK nieustannie zaopatruje profesjonalistów w trwałe narzędzia o wysokiej precyzji, umożliwiające realizację najbardziej wymagających zadań.

DCK Tools

DCK Tools to wiodąca światowa marka profesjonalnych elektronarzędzi należąca do chińskiej firmy Jiangsu Dongcheng Power Tools Co., Ltd., oferująca wysokowydajne elektronarzędzia, sprzęt ogrodniczy i roboty koszące. Wspierana przez zaawansowane centra badawczo-rozwojowe, inteligentne zakłady produkcyjne i rygorystyczne laboratoria testowe, firma DCK koncentruje się na trwałości, wydajności i projektowaniu zorientowanym na użytkownika. Dzięki kompleksowej ofercie produktów zaprojektowanych z myślą o wymagających zastosowaniach profesjonalnych, DCK nieustannie wprowadza innowacje w zakresie elektronarzędzi i inteligentnych rozwiązań ogrodniczych. Jej produkty są sprzedawane na całym świecie, dostarczając profesjonalistom z różnych branż niezawodny sprzęt wysokiej jakości. Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://www.dck-tools.com/ | https://www.dongcheng.com/

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2838577/IMG_9215__1.jpg