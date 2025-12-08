DCK se stává exkluzivním partnerem CFMOTO Thunder Racing Team v oblasti elektrického nářadí
News provided byDongCheng
Dec 08, 2025, 02:00 ET
ŠANGHAJ, 8. prosince 2025 /PRNewswire/ -- DCK Tools, přední světový dodavatel profesionálního elektrického nářadí, oznámil, že se stal oficiálním a exkluzivním partnerem CFMOTO Thunder Racing Team v oblasti elektrického nářadí. Díky této průlomové mezioborové spolupráci si DCK, klíčová značka čínské společnosti Jiangsu Dongcheng Power Tools Co., Ltd., klade za cíl využít vysokou viditelnost a extrémní podmínky špičkových terénních rallye závodů k rozšíření přítomnosti své značky v Evropě a pobaltském regionu a zároveň dodávat profesionální nářadí místním uživatelům.
CFMOTO Thunder Racing Team se sídlem v Litvě je jedním z předních evropských rallye-raidových týmů. Tým dosáhl vynikajících výsledků v sezóně 2025, včetně nejlepších umístění na významných mezinárodních akcích, jako je Abu Dhabi Desert Challenge, v kategorii čtyřkolek. Jeho silný výkon a pověst týmu, který posouvá stroje na hranici možností, z něj činí ideálního partnera pro testování a předvádění schopností průmyslových nástrojů DCK.
V rámci partnerství bude společnost DCK týmu dodávat kompletní sadu nástrojů pro přípravu před závodem, nouzové opravy během závodu a údržbu po závodě. Tyto nástroje budou nasazeny v náročných podmínkách rallye raidů – jsou to vysoké teploty, písek, prach a velké mechanické zatížení – a poskytnou autentické ověření trvanlivosti, účinnosti a profesionálního výkonu nástrojů DCK v terénu.
„Věříme, že skutečně profesionální nářadí musí prokázat svou hodnotu v nejnáročnějších podmínkách," řekla Stella Su, marketingová manažerka pro Evropu a Severní Ameriku ve společnosti DCK. „Tým CFMOTO Thunder Racing sdílí náš závazek k výkonu, spolehlivosti a posouvání hranic. Publikum rallye raidů se také velmi podobá cílové skupině uživatelů DCK, což činí tuto spolupráci strategicky významnou. Těšíme se, až evropským a pobaltským uživatelům ukážeme, že DCK není jen výrobcem nástrojů, ale také důvěryhodným poskytovatelem řešení pro náročné profesionální aplikace."
Díky neustálým investicím do kvality a technologie DCK i nadále poskytuje profesionálům trvanlivé, vysoce přesné nástroje pro nejnáročnější úkoly.
O společnosti DCK Tools
DCK Tools je přední světová značka profesionálního elektrického nářadí patřící pod čínskou společnost Jiangsu Dongcheng Power Tools Co., Ltd., která nabízí vysoce výkonné elektrické nářadí, venkovní elektrické zařízení a robotické sekačky na trávu. S podporou pokročilých výzkumných a vývojových center, inteligentních výrobních zařízení a přísných testovacích laboratoří se DCK zaměřuje na trvanlivost, účinnost a design orientovaný na uživatele. S komplexním portfoliem navrženým pro náročné profesionální aplikace pokračuje DCK v inovacích v oblasti elektrického nářadí a inteligentních řešení pro venkovní použití. Její produkty se prodávají po celém světě a podporují profesionální pracovníky napříč odvětvími spolehlivým a vysoce kvalitním vybavením. Další informace naleznete na: www.dck-tools.com | www.dongcheng.com
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2838577/IMG_9215__1.jpg
Share this article