DCK sa stáva exkluzívnym partnerom CFMOTO Thunder Racing Team pre elektrické náradie
Dec 08, 2025, 02:00 ET
ŠANGHAJ, 8. december 2025 /PRNewswire/ – Spoločnosť DCK Tools, popredný svetový dodávateľ profesionálneho elektrického náradia, oznámila, že sa stáva oficiálnym a exkluzívnym partnerom pre elektrické náradie pretekárskeho tímu CFMOTO Thunder Racing Team. Vďaka tejto prelomovej medzisektorovej spolupráci sa snaží DCK, kľúčová značka čínskej spoločnosti Jiangsu Dongcheng Power Tools Co., Ltd., využiť vysokú viditeľnosť a extrémne podmienky špičkových terénnych rally pretekov na rozšírenie svojej pôsobnosti v Európe a pobaltskom regióne poskytovaním profesionálneho náradia miestnym používateľom.
CFMOTO Thunder Racing Team so sídlom v Litve je jedným z popredných európskych tímov zameraných na rallye. Tím dosiahol v sezóne 2025 vynikajúce výsledky vrátane vysokého umiestnenia na významných medzinárodných podujatiach, ako napríklad Abu Dhabi Desert Challenge v kategórii štvorkoliek. Vďaka svojim vynikajúcim výkonom a povesti spoločnosti, ktorá posúva stroje na hranice možností, je ideálnym partnerom na testovanie a prezentáciu schopností priemyselného náradia spoločnosti DCK.
V rámci partnerstva dodá spoločnosť DCK tímu kompletnú sadu náradia na prípravu pred pretekmi, núdzové opravy počas pretekov a údržbu po pretekoch. Náradie bude nasadené v náročných prostrediach rally-raidov – vysoké teploty, piesok, prach a ťažké mechanické zaťaženie – a poskytnú autentické overenie odolnosti, efektívnosti a profesionálneho výkonu DCK v teréne.
„Veríme, že skutočne profesionálne náradie musí preukázať svoju hodnotu aj v tom najnáročnejšom prostredí," povedala Stella Su, marketingová manažérka pre Európu a Severnú Ameriku v spoločnosti DCK. „CFMOTO Thunder Racing Team zdieľa náš záväzok k výkonu, spoľahlivosti a posúvaniu hraníc. Publikum pretekov rally sa tiež do veľkej miery prelína s cieľovými používateľmi DCK, vďaka čomu je táto spolupráca strategicky zmysluplná. Tešíme sa, že európskym a pobaltským používateľom ukážeme, že DCK nie je len výrobcom náradia, ale aj dôveryhodným poskytovateľom riešení pre náročné profesionálne aplikácie."
Vďaka neustálym investíciám do kvality a technológií spoločnosť DCK naďalej poskytuje profesionálom odolné a vysoko presné náradie pre tie najnáročnejšie úlohy.
O spoločnosti DCK Tools
DCK Tools je popredná svetová značka profesionálneho elektrického náradia v rámci čínskej spoločnosti Jiangsu Dongcheng Power Tools Co., Ltd., ktorá ponúka vysokovýkonné elektrické náradie, exteriérové elektrické vybavenie a robotické kosačky na trávu. Vďaka pokročilým centrám výskumu a vývoja, inteligentným výrobným zariadeniam a prísnym testovacím laboratóriám sa spoločnosť DCK zameriava na odolnosť, efektívnosť a dizajn zameraný na používateľa. Vďaka komplexnému portfóliu určenému pre náročné profesionálne aplikácie spoločnosť DCK neustále podporuje inovácie v oblasti elektrického náradia a inteligentných vonkajších riešení. Jej produkty sa predávajú po celom svete a poskytujú profesionálom v rôznych odvetviach spoľahlivé a vysoko kvalitné vybavenie. Viac informácií nájdete na stránke: www.dck-tools.com | www.dongcheng.com
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2838577/IMG_9215__1.jpg
