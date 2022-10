Компания Discovery Life Sciences назначает нового главного научного директора

Компания Discovery Life Sciences назначает главного научного директора для обеспечения быстрого расширения услуг компании в области биомаркеров по всему миру

ХАНТСВИЛЛ (Алабама, США), 3 октября 2022 г. /PRNewswire/ -- Компания Discovery Life Sciences™ (Discovery), Biospecimen and Biomarker Specialists™, объявила о назначении д-ра Сусо Дж. Платеро (Suso J. Platero) ее главным научным директором. Доктор Платеро обладает более чем двадцатилетним опытом руководства организациями по разработке биомаркеров в ведущих фармацевтических и диагностических компаниях.

Dr. Обширный опыт д-ра Платеро в таких областях, как прецизионная медицина, онкология, диагностика и разработка лекарственных средств значительно повысит качество услуг компании Discovery в области геномных, протеомических и клеточных биомаркеров, а также лидирующих на рынке продуктов и услуг клеточной и генной терапии (CGT).

«Д-р Платеро создал и возглавлял невероятно успешные команды для ведущих компаний отрасли на протяжении всего процесса открытия и разработки, и мы рады тому, что команда Discovery сможет теперь пользоваться его экспертными знаниями в области биомаркеров, — заявил глава компании Discovery Гленн Билавски (Glenn Bilawsky). —Наша стратегия заключается в приобретении и использовании передовых технологий для ускорения и повышения эффективности исследований и разработок наших клиентов в области инновационных целевых методов лечения. Доктор Платеро поможет нам еще больше расширить наши возможности, опережая наших конкурентов».

Перед переходом в компанию Discovery д-р Платеро занимал пост вице-президента по биомаркерам, визуализации и диагностике компании Vertex Pharmaceuticals. До работы в Vertex он руководил созданием центра биомаркеров для клеточной и генной терапии, иммуноонкологии и онкологии в компании Labcorp. Кроме того, его предыдущий опыт включает руководство многопрофильными онкологическими исследовательскими командами в компании Janssen Pharmaceutical Companies, принадлежащей Johnson & Johnson, и командой по разработке клинических биомаркеров в компании Bristol-Myers Squibb.

«Компания Discovery специализируется на предоставлении масштабируемых комплексных решений для клиентов в целях ускорения их программ прецизионной онкологии, — заявил д-р Платеро. — Я рад возможности присоединиться к этой выдающейся команде. Эта компания быстро превратилась в непревзойденного лидера в области предоставления биологических образцов, исходных материалов клеточной и генной терапии, а также экспертных мультиомических технологий и услуг, необходимых для ускорения разработки биомаркеров и методов таргетной терапии по всему миру».

Информация о компании Discovery Life Sciences

Discovery Life Sciences — компания специалистов в области биообразцов и биомаркеров, которая объединяет крупнейшую в мире коммерческую сеть по учету и закупке биологических образцов с выдающимися мультиомическими лабораториями по анализу биомаркеров, включая геномику, биомаркеры тканей, протеомику и услуги на клеточном уровне в целях ускорения реализации новых методов лечения при поддержке биомаркерных и сопутствующих программ для лечения онкологических и инфекционных заболеваний, а также других редких и сложных состояний.

Через компанию AllCells, наше подразделение клеточной и генной терапии, мы предлагаем один из крупнейших востребуемых донорских пулов, содержащий свежие и криоконсервированные клеточные материалы человека, предназначенные только для исследований (RUO) и клинического применения (GMP), для поддержки программ клеточной и генной терапии в любых масштабах от начала до конца.

Основываясь на передовом научном опыте и инновационном использовании современных технологий, команда Discovery взаимодействует и консультируется с клиентами в целях ускоренного преодоления препятствий и получения результатов для принятия критически важных решений в сфере исследований, разработок и производства с высочайшей на рынке степенью оперативности. Наша наука к вашим услугам (We are Science at your Service™)! Более подробная информация представлена на сайте dls.com.

