Spoločnosť Discovery Life Sciences vymenovala vedeckého riaditeľa, ktorý bude riadiť rýchle globálne rozširovanie služieb v oblasti biomarkerov

HUNTSVILLE, Alabama, 3. októbra 2022 /PRNewswire/ -- Discovery Life Sciences™ (Discovery), špecialista na biologické vzorky a biomarkery™, oznámila, že Suso J. Platero, Ph.D. nastúpil do spoločnosti ako jej vedecký riaditeľ. Dr. Platero má viac ako dve desaťročia skúseností s budovaním a riadením organizácií zaoberajúcich sa vývojom biomarkerov v popredných farmaceutických a diagnostických spoločnostiach.

Suso J. Platero, Ph.D., chief scientific officer, Discovery Life Sciences

Dr. Platero má rozsiahle skúsenosti v oblasti precíznej medicíny, onkológie, diagnostiky a vývoja liekov, ktoré významne rozšíria služby spoločnosti Discovery v oblasti genomiky, proteomiky a biomarkerov tkanív na báze buniek, ako aj popredné produkty a služby spoločnosti v oblasti bunkovej a génovej terapie (CGT).

„Dr. Platero vybudoval a viedol neuveriteľne úspešné tímy pre špičkových priemyselných hráčov v procese objavovania a vývoja a sme nadšení, že sa pripojil k tímu Discovery, aby posilnil naše odborné znalosti v oblasti biomarkerov," povedal Glenn Bilawsky, generálny riaditeľ spoločnosti Discovery. „Našou stratégiou je rýchlejšie a nákladovo efektívnejšie získavať a využívať špičkové technológie na rýchly pokrok vo výskume a vývoji prelomových cielených terapií. Dr. Platero bude zohrávať dôležitú úlohu v tom, aby nám pomohol ešte viac urýchliť naše schopnosti v porovnaní s konkurenciou."

Pred nástupom do spoločnosti Discovery pôsobil Dr. Platero ako viceprezident pre biomarkery, zobrazovanie a diagnostiku v spoločnosti Vertex Pharmaceuticals. Pred nástupom do spoločnosti Vertex navrhol a viedol vývoj centra pre riešenie biomarkerov pre bunkovú a génovú terapiu, imunoonkológiu a onkológiu v spoločnosti Labcorp. Okrem toho, jeho predchádzajúce skúsenosti zahŕňajú riadenie onkologických translačných výskumných tímov vo farmaceutických spoločnostiach Janssen spoločnosti Johnson & Johnson a tímu klinických biomarkerov v spoločnosti Bristol-Myers Squibb.

„Spoločnosť Discovery sa jedinečným spôsobom venuje poskytovaniu škálovateľných, komplexných riešení pre klientov, aby urýchlila ich programy precíznej onkológie," povedal Dr. Platero. „Som nadšený, že som súčasťou tohto výnimočného tímu. Táto spoločnosť sa rýchlo rozrástla a stala sa bezkonkurenčným lídrom v poskytovaní biologických vzoriek, východiskového materiálu pre bunkovú a génovú terapiu a odborných multiomických technológií a služieb potrebných na urýchlenie vývoja biomarkerov a cielených terapií na celom svete."

O spoločnosti Discovery Life Sciences

Discovery Life Sciences je spoločnosť špecialistov na biovzorky a biomarkery, ktorá spája najväčšiu svetovú komerčnú sieť zásob a obstarávania biovzoriek s poprednými laboratóriami pre služby multi-omických biomarkerov vrátane genomických, tkanivových biomarkerov, proteomických a bunkových služieb s cieľom urýchliť nové terapie podporované biomarkerovými a sprievodnými diagnostickými programami pre rakovinu, infekčné choroby a iné zriedkavé a zložité stavy.

Prostredníctvom AllCells, našej divízie pre bunkovú a génovú terapiu, ponúkame jednu z najväčších skupín darcov, ktorých možno stiahnuť z trhu, čerstvé a kryoprezervované ľudské bunkové materiály iba na výskumné použitie (RUO) a klinické použitie (GMP) na podporu výrobných programov bunkovej a génovej terapie v akomkoľvek rozsahu, od začiatku až do konca.

Tím Discovery, motivovaný poprednými vedeckými znalosťami a inovatívnym využívaním súčasných technológií, sa angažuje a konzultuje so zákazníkmi, aby medzi prvými na trhu rýchlo prekonal prekážky a získal výsledky na prijímanie dôležitých rozhodnutí v oblasti výskumu a vývoja. Sme vedou vo vašich službách – Science at your Service™! Viac informácií nájdete na stránkach dls.com.

