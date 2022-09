Firma Discovery Life Sciences powołuje dyrektora ds. naukowych, który będzie odpowiedzialny za przyspieszenie globalnej ekspansji jej oferty usług związanych z biomarkerami

HUNTSVILLE, Alabama, 29 września 2022 r. /PRNewswire/ -- Discovery Life Sciences™ (Discovery), firma specjalizująca się w usługach i produktach związanych z próbkami biologicznymi i biomarkerami (Biospecimen and Biomarker Specialists™), ogłosiła, że jej szeregi zasili Suso J. Platero, Ph.D. , który obejmie stanowisko dyrektora ds. naukowych. Dr Platero wniesie ponaddwudziestoletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych i dyrektorskich zdobyte w czołowych firmach farmaceutycznych i diagnostycznych, w których budował struktury zajmujące się opracowywaniem biomarkerów i nimi zarządzał.

Suso J. Platero, Ph.D., chief scientific officer, Discovery Life Sciences

Rozległe doświadczenie dr. Platero w medycynie precyzyjnej, onkologii oraz opracowywaniu metod diagnostycznych i leków przyczyni się do znacznego udoskonalenia usług Discovery w zakresie genomiki, proteomiki oraz biomarkerów komórkowo-tkankowych, wzmacniając jednocześnie jej wiodącą na rynku ofertę produktów i usług w dziedzinie terapii komórkowej i genowej.

„Dr. Platero był twórcą i liderem odnoszących ogromne sukcesy zespołów w czołowych podmiotach w branży, stojąc na czele procesów odkrywczo-rozwojowych, dlatego jesteśmy zachwyceni, że dołączył do Discovery, by pomóc nam pogłębiać wiedzę na temat biomarkerów - powiedział Glenn Bilawsky , dyrektor generalny firmy Discovery. - Nasza strategia polega na pozyskiwaniu i wykorzystywaniu najnowocześniejszych technologii w celu przyspieszania i zwiększania wydajności prowadzonych przez naszych klientów prac nad przełomowymi terapiami celowanymi. Dr Platero odegra zasadniczą rolę w przyspieszeniu rozwoju naszych możliwości, by jeszcze bardziej wyróżniały nas na tle konkurencji".

Przed przejściem do Discovery dr Platero obejmował stanowisko wiceprezesa ds. biomarkerów, obrazowania i diagnostyki w Vertex Pharmaceuticals. Wcześniej natomiast odegrał czołową rolę w projektowaniu i tworzeniu Centrum Rozwiązań Biomarkerowych w Terapii Komórkowej i Genowej, Immunoonkologii i Onkologii (Biomarker Solution Center for Cell and Gene Therapy, Immuno-Oncology, and Oncology) w Labcorp. W swoim dorobku ma również zarządzanie zespołami prowadzącymi badania translacyjne w dziedzinie onkologii w spółkach Johnson & Johnson należących do Janssen Pharmaceuticals oraz w zespole zajmującym się biomarkerami klinicznymi w firmie Bristol-Myers Squibb.

„Discovery to firma, która wyjątkowo angażuje się w dostarczanie klientom skalowalnych, kompleksowych rozwiązań w celu przyspieszenia realizacji ich programów w dziedzinie onkologii precyzyjnej - powiedział dr. Platero. - Cieszę się, że mogę być częścią tego wyjątkowego zespołu. Firma bardzo szybko zdobyła pozycję niekwestionowanego lidera w zakresie próbek biologicznych, materiałów wyjściowych stosowanych w terapii komórkowej i genowej, a także specjalistycznych technologii i usług multiomicznych niezbędnych do przyspieszenia prowadzonych na całym świecie prac nad biomarkerami i terapiami celowanymi".

Discovery Life Sciences

Discovery Life Sciences to firma specjalizująca się w dziedzinie próbek biologicznych i biomarkerów (Biospecimen and Biomarker Specialists™), która dysponuje zarówno największym na świecie rezerwuarem komercyjnych próbek biologicznych i rozległą siecią podmiotów dostarczających takie materiały, jak i wysokiej klasy laboratoriami świadczącymi multiomiczne usługi w zakresie biomarkerów, obejmujące badanie genomu, biomarkerów tkankowych, proteomiki i komórek, ukierunkowanych na przyspieszenie rozwoju nowych terapii wspieranych przez programy w zakresie biomarkerów i towarzyszących testów diagnostycznych w zakresie nowotworów, chorób zakaźnych i innych rzadkich i złożonych schorzeń.

Za pośrednictwem AllCells, działu firmy zajmującego się opracowywaniem terapii komórkowej i genowej, spółka oferuje jedną z największych baz dawców oraz bank świeżego i kriokonserwowanego ludzkiego materiału komórkowego przeznaczonego wyłącznie do badań naukowych (Research Use Only - RUO) i o klasie klinicznej (GMP) na potrzeby programów terapii komórkowej i genowej dowolnej skali na wszystkich ich etapach.

Dzięki ogromnej wiedzy naukowej i innowacyjnemu wykorzystaniu aktualnych technologii zespół Discovery współpracuje z klientami i udziela im konsultacji w celu szybszego pokonywania przeszkód i uzyskiwania wyników, aby mogli oni podejmować kluczowe decyzje badawcze i rozwojowe najszybciej na rynku.

Nauka do Państwa usług (We are Science at your Service™)!

Więcej informacji można znaleźć na stronie dls.com

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1910389/Discovery_Life_Sciences_Platero.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1022478/Discovery_LS_Logo.jpg

SOURCE Discovery Life Sciences