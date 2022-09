Discovery Life Sciences nomme un directeur scientifique pour stimuler l'expansion mondiale rapide de ses services de biomarqueurs

HUNTSVILLE, Alabama, 30 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Discovery Life Sciences™ (Discovery), the Biospecimen and Biomarker Specialists™, a annoncé que Suso J. Platero, Ph. D. a rejoint l'entreprise à titre de directeur scientifique. Le Dr Platero apporte plus de deux décennies de la haute direction dans les domaines de la création et la gestion d'organisations de développement de biomarqueurs au sein de grandes sociétés pharmaceutiques et de diagnostic.

Suso J. Platero, Ph.D., chief scientific officer, Discovery Life Sciences

La vaste expérience du Dr Platero en médecine de précision, en oncologie, en diagnostic et en développement de médicaments améliorera considérablement les services de biomarqueurs génomiques, protéomiques et cellulaires de Discovery, ainsi que ses produits et services de premier rang de thérapie cellulaire et génique (CGT).

« Le Dr Platero a créé et dirigé, au sein des principaux acteurs de l'industrie, des équipes qui ont connu un succès considérable tout au long du processus de découverte et de développement. Nous sommes ravis qu'il se joigne à l'équipe Découverte pour faire progresser notre expertise en matière de biomarqueurs, a déclaré Glenn Bilawsky , PDG de Discovery. « Notre stratégie consiste à acquérir et à utiliser une technologie de pointe pour faire progresser rapidement les activités de recherche et de développement de thérapies ciblées révolutionnaires de nos clients, tout en les rendant plus rapides et plus rentables. Le Dr Platero jouera un rôle essentiel en nous aidant à élever nos capacités au-delà de celles de nos concurrents. »

Avant de rejoindre Discovery, le Dr Platero a occupé le poste de vice-président des biomarqueurs, de l'imagerie et des diagnostics chez Vertex Pharmaceuticals. Il a aussi travaillé à Labcorp, où il a conçu et dirigé le développement d'un centre de solutions de biomarqueurs destiné à la thérapie cellulaire et génique, l'immuno-oncologie et l'oncologie. En outre, il a dirigé des équipes de recherche translationnelle en oncologie au sein des Janssen Pharmaceutical Companies de Johnson & Johnson, ainsi que l'équipe des biomarqueurs cliniques de Bristol-Myers Squibb.

« Discovery se consacre de manière unique à offrir des solutions évolutives complètes aux clients, dans le but d'accélérer leurs programmes d'oncologie de précision, a affirmé le Dr Platero. Je suis heureux de faire partie de ce voyage incroyable. La société s'est rapidement développée pour devenir le leader incontesté dans la fourniture de biospécimens, de matières premières destinées à la thérapie cellulaire et génique, aussi que des technologies et des services multiomiques experts nécessaires pour accélérer le développement de biomarqueurs et de thérapies ciblés mondialement. »

À propos de Discovery Life Sciences

Discovery Life Sciences est l'entreprise spécialiste des biospécimens et des biomarqueurs, qui combine le plus grand inventaire commercial de biospécimens et le plus grand réseau d'approvisionnement au monde avec des laboratoires de services de biomarqueurs multiomiques prééminents, qui incluent, notamment, des services en génomique, biomarqueurs tissulaires, protéomique et biologie cellulaire, pour accélérer les nouvelles thérapies soutenues par des programmes de biomarqueurs et de diagnostics compagnons pour le cancer, les maladies infectieuses et d'autres conditions rares et complexes.

Nous proposons l'un des plus grands pools de donneurs rappelables, du matériel cellulaire humain frais et cryoconservé de qualité clinique (BPF) et à usage exclusif pour la recherche (RUO), afin de soutenir les programmes de thérapie cellulaire et génique à n'importe quelle échelle, du début à la fin.

Grâce à une expertise scientifique de premier plan et à l'utilisation innovante des technologies actuelles, l'équipe Discovery mobilise et consulte les clients afin de surmonter plus rapidement les obstacles et d'obtenir des résultats permettant de prendre des décisions cruciales en matière de recherche et de développement à la vitesse du marché. We are Science at your Service™! (Nous sommes la Science à votre service !). Pour plus d'informations, consultez le site dls.com.

