Компания ForwardX отмечает год крупномасштабной эксплуатации автономных мобильных роботов на заводе Chery в Даляне

ПЕКИН, 11 марта 2026 г. /PRNewswire/ — Спустя год после внедрения автономных мобильных роботов (АМР) на заводе Chery в Даляне (Dalian) система продолжает поддерживать крупномасштабные внутренние логистические операции как в сварочном цехе, так и в цехе окончательной сборки, демонстрируя стабильную производительность в условиях крупносерийного автомобильного производства.

В рамках проекта на различных участках предприятия планируется разместить 435 автономных мобильных роботов. На сегодняшний день в сварочном цехе и в цехе окончательной сборки работает более 270 роботов, обслуживающих нужды крупносерийного автомобильного производства с ежедневным объемом выпуска от 800 до 1000 автомобилей.

В автомобилестроении бесперебойная подача материалов имеет решающее значение для поддержания стабильности производственной линии. Чтобы обеспечивать бесперебойную работу сборочных линий, системы внутренней логистики должны координировать непрерывное перемещение тысяч компонентов между цехами.

Для удовлетворения этих логистических потребностей в двух ключевых производственных зонах были внедрены автономные мобильные роботы (AMR). В сварочном цехе 121 автономный мобильный робот осуществляет автоматизированную подачу деталей, используемых в операциях по сборке кузовов. В цехе окончательной сборки 150 автономных мобильных роботов обеспечивают транспортировку компонентов и распределение деталей между производственными участками.

В сварочном цехе система теперь поддерживает автоматизированную подачу 32 различных деталей, что покрывает более 50% потребности в материалах. В цехе окончательной сборки система распределения управляет доставкой 95 деталей, что составляет почти 80% необходимых материалов для сборочной линии. Это позволяет роботам выполнять значительную часть внутренних логистических задач на протяжении всего производственного процесса.

Роботы работают на платформе AMR четвертого поколения от ForwardX, сочетающей в себе навигацию на основе машинного зрения с интеллектуальной системой управления парком техники. За счет этого роботы могут ориентироваться в сложных заводских условиях, динамически координируя транспортные задачи между несколькими цехами.

«Масштабная автоматизация в автомобилестроении требует долгосрочной эксплуатационной надежности, — считает Николас Чи (Nicolas Chee), основатель и генеральный директор ForwardX Robotics. — За прошедший год внедрение этой системы продемонстрировало, как автономные мобильные роботы могут стабильно обеспечивать перемещение материалов в сложных производственных условиях».

Внедрение этой системы значительно сократило потребность в ручной транспортировке материалов на всем предприятии, повысив эффективность внутренней логистики и способствуя развитию принципов бережливого производства. По мере дальнейшего расширения и достижения полной оптимизации системы к концу этого года ожидается, что платформа автоматизации позволит еще больше рационализировать внутренние транспортные рабочие процессы и перераспределить трудовые ресурсы для выполнения более важных задач.

Успешный первый год применения системы на заводе Chery в Даляне наглядно свидетельствует о том, что крупномасштабное внедрение мобильной робототехники может способствовать долгосрочной операционной стабильности в условиях крупносерийного производства.

О компании ForwardX

ForwardX Robotics — мировой лидер в области автономной внутрипроизводственной логистики на основе машинного зрения, предоставляющий средства автоматизации промышленного класса для сложных сред, где обеспечение безопасности имеет критическое значение. Опираясь на глубокие знания и опыт в области машинного зрения и программного обеспечения для робототехники, ForwardX позволяет предприятиям внедрять системы на основе автономных мобильных роботов и автономных погрузчиков в реальных условиях, где люди, транспортные средства и роботы работают бок о бок. В основе ForwardX лежит единая программная платформа, которая обеспечивает работу полного спектра мобильных роботов и поддерживает масштабируемую организацию транспортного парка, а также интеграцию с системами управления складом (WMS) и системами управления производством (MES) заказчиков. Решения ForwardX, уже работающие более чем в 500 компаниях по всему миру, помогают производителям, 3PL-провайдерам и логистическим операторам масштабировать надежную автоматизацию на всех своих объектах.

