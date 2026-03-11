ForwardX célèbre une année d'exploitation à grande échelle de robots mobiles autonomes dans l'usine Chery de Dalian.

PÉKIN, 11 mars 2026 /PRNewswire/ -- Un an après l'introduction des robots mobiles autonomes (AMR) dans l'usine Chery de Dalian, le système continue de faciliter les opérations logistiques internes à grande échelle dans les ateliers de soudage et d'assemblage final, démontrant des performances stables dans un environnement de production automobile de masse.

Le projet prévoit le déploiement de 435 AMR dans l'ensemble de l'usine. À ce jour, plus de 270 robots sont en service dans les ateliers de soudage et d'assemblage final, contribuant à un environnement de production automobile de masse où la production quotidienne se situe entre 800 et 1 000 véhicules.

Dans le secteur de la construction automobile, un approvisionnement continu en matériaux est essentiel au maintien de la stabilité des chaînes de production. Les systèmes logistiques internes doivent coordonner le mouvement continu de milliers de composants à travers les ateliers afin d'assurer le bon fonctionnement des chaînes de montage.

Pour répondre à ces exigences logistiques, des robots mobiles autonomes ont été introduits dans deux zones de production clés. Dans l'atelier de soudage, 121 AMR assurent la livraison automatisée des pièces utilisées dans les opérations d'assemblage de la carrosserie. Dans l'atelier d'assemblage final, 150 AMR assurent le transport des composants et la distribution des pièces entre les différents postes de production.

Au sein de l'atelier de soudage, le système prend désormais en charge la livraison automatisée de 32 pièces différentes, couvrant plus de 50 % des besoins en matériaux. Dans l'atelier d'assemblage final, le déploiement gère la livraison de 95 pièces, couvrant près de 80 % des matériaux nécessaires à la chaîne d'assemblage. Cela permet aux robots de prendre en charge une part importante des tâches logistiques internes tout au long du processus de production.

Les robots fonctionnent grâce à la plateforme AMR de quatrième génération de ForwardX, alliant une navigation basée sur la vision à un système intelligent d'orchestration de flotte. Cela permet aux robots de naviguer dans des environnements d'usine complexes tout en coordonnant dynamiquement les tâches de transport entre plusieurs ateliers.

« L'automatisation à grande échelle dans la construction automobile exige une fiabilité opérationnelle à long terme », a déclaré Nicolas Chee, fondateur et PDG de ForwardX Robotics. « Au cours de l'année écoulée, ce déploiement a démontré comment des robots mobiles autonomes peuvent assurer des flux de matières stables dans des environnements de production complexes. »

Ce déploiement a considérablement réduit les besoins en transport manuel de matériel dans l'ensemble de l'usine, améliorant ainsi l'efficacité de la logistique interne et facilitant les opérations de production au plus juste. Alors que le système continue de se développer pour atteindre une optimisation totale plus tard cette année, la plateforme d'automatisation devrait rationaliser davantage les flux de travail de transport internes et optimiser l'affectation de la main-d'œuvre aux tâches à plus forte valeur ajoutée.

La première année d'exploitation réussie de l'usine Chery de Dalian illustre comment les déploiements de robots mobiles à grande échelle peuvent favoriser une stabilité opérationnelle à long terme dans des environnements de production de masse.

