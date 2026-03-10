ForwardX świętuje rok wdrożenia AMR na duża skalę w fabryce Chery w Dalian

PEKIN, 10 marca 2026 r. /PRNewswire/ -- Rok po wprowadzeniu autonomicznych robotów mobilnych (AMR) w fabryce Chery w Dalian, system nadal wspiera wewnętrzne operacje logistyczne realizowane na dużą skalę w hali spawalniczej i hali montażu końcowego, wykazując się stabilnymi parametrami w środowisku wielkoskalowej produkcji motoryzacyjnej.

Apex2000 autonomous forklifts carrying carts Max1500 carrying racks

Projekt obejmuje 435 robotów AMR zaplanowanych do wdrożenia w całym zakładzie. Obecnie w hali spawalniczej i hali montażu końcowego pracuje ponad 270 robotów wspierających środowisko wielkoskalowej produkcji motoryzacyjnej, w którym powstaje pomiędzy 800 a 1000 pojazdów dziennie.

W zakresie produkcji samochodów, nieprzerwane dostawy materiałów są kluczowe dla utrzymania stabilności linii produkcyjnej. Wewnętrzne systemy logistyczne muszą koordynować ciągły przepływ tysięcy komponentów pomiędzy halami, aby linie montażowe mogły działać sprawnie.

Aby wspierać realizację tych wymogów logistycznych, autonomiczne roboty mobilne wprowadzono w dwóch kluczowych strefach produkcyjnych. W hali spawalniczej 121 robotów AMR zajmuje się automatyczną dostawą części do montażu nadwozia, zaś w hali montażu końcowego 150 robotów AMR wspiera transport komponentów i dystrybucję części pomiędzy stacjami produkcyjnymi.

W obrębie hali spawalniczej system obsługuje obecnie automatyczną dostawę 32 różnych części, obejmujących ponad 50% wymaganego zapotrzebowania na materiały. W hali montażu końcowego wdrożone roboty zarządzają dostawą 95 części stanowiących prawie 80% wszystkich materiałów wymaganych na linii montażowej. Oznacza to, że roboty realizują znaczącą część wewnętrznych zadań logistycznych w całym procesie produkcji.

Roboty pracują w oparciu o platformę AMR ForwardX czwartej generacji, łączącą nawigację wizyjną z inteligentnym systemem zarządzania flotą. Pozwala im to doskonale poruszać się w złożonych środowiskach zakładów produkcyjnych przy jednoczesnej dynamicznej koordynacji zadań transportowych w wielu halach.

„Automatyzacja na dużą skalę w produkcji samochodów wymaga długoterminowej niezawodności operacyjnej - powiedział Nicolas Chee, założyciel i dyrektor generalny ForwardX Robotics. - W ostatnim roku nasze wdrożenie pokazało, jak autonomiczne roboty mobilne mogą wspierać stabilny przepływ materiałów w złożonych środowiskach produkcyjnych".

Udało się znacząco obniżyć wymogi ręcznego transportu materiałów w całym zakładzie, poprawiając efektywność wewnętrznej logistyki i usprawniając wysoko zoptymalizowane operacje produkcyjne. W miarę dalszego zwiększania skali systemu i realizacji perspektywy osiągnięcia pełnej optymalizacji jeszcze w tym roku, platforma automatyzacji powinna jeszcze bardziej usprawnić wewnętrzne procedury transportu i zoptymalizować alokację pracy do zadań o wysokiej wartości.

Sukces w pierwszym roku działalności w zakładzie Chery w Dalian dowodzi, że wdrożenia robotów mobilnych na dużą skalę mogą w dłuższej perspektywie sprzyjać stabilności operacyjnej w środowiskach produkcyjnych o wysokim wolumenie produkcji.

ForwardX

ForwardX Robotics to globalny lider w dziedzinie autonomicznej intralogistyki opartej na analizie obrazu, oferujący automatyzację na skalę przemysłową dla złożonych środowisk, w których bezpieczeństwo jest kluczowe. Zbudowany w oparciu o pogłębioną wiedzę z zakresu oprogramowania do komputerowej analizy obrazu i robotyki, system ForwardX pozwala przedsiębiorstwom wprowadzać autonomiczne roboty mobilne i autonomiczne wózki widłowe w rzeczywistej działalności, gdzie ludzie, pojazdy i roboty mogą ze sobą harmonijnie współpracować. Sercem ForwardX jest ujednolicona platforma oprogramowania, która obsługuje pełny zakres robotów mobilnych i umożliwia skalowalne zarządzanie flotą oraz integrację z systemami WMS i MES klientów. Spółka ForwardX, mająca na swoim koncie ponad pół tysiąca wdrożeń na całym świecie, oferuje rozwiązania pomagające producentom i operatorom logistycznym zwiększać skalę niezawodnej automatyzacji w swoich zakładach.

Dołącz do ForwardX na targach LogiMat 2026 - Hala 8 stoisko 8C11 - i zobacz przyszłość logistyki w branży motoryzacyjnej.

Kontakt dla mediów

Betty Sun

e-mail: [email protected]

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2930279/20260309174142_153_48.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2930280/max.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2391036/Full_version___H___Color___EN_Logo.jpg