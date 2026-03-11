ForwardX si pripomína prvý rok veľkoplošnej prevádzky AMR v továrni spoločnosti Chery v Daliane
PEKING, 11. marec 2026 /PRNewswire/ – Rok po zavedení autonómnych mobilných robotov (AMR) v továrni spoločnosti Chery v Daliane systém naďalej podporuje rozsiahle interné logistické operácie v zváracích aj finálnych montážnych dielňach a preukazuje trvalý výkon v prostredí veľkoobjemovej automobilovej výroby.
Projekt zahŕňa 435 kusov AMR plánovaných na nasadenie v celom zariadení. Aktuálne pracuje v zváracích a finálnych montážnych dielňach viac ako 270 robotov, ktoré poskytujú podporu v prostredí veľkoobjemovej automobilovej výroby, kde sa denná produkcia pohybuje medzi 800 a 1000 vozidlami.
V automobilovom priemysle je nepretržitý prísun materiálu kľúčový pre udržanie stability výrobnej linky. Interné logistické systémy musia koordinovať neustály pohyb tisícov komponentov naprieč dielňami, aby montážne linky bežali hladko.
Na podporu týchto logistických požiadaviek boli zavedené autonómne mobilné roboty v dvoch kľúčových výrobných oblastiach. V zváracej dielni 121 kusov AMR zabezpečuje automatizovanú dodávku dielov na montáž karosérií. Vo finálnej montážnej dielni podporuje 150 kusov AMR prepravu komponentov a distribúciu dielov medzi výrobnými stanicami.
V rámci zváracej dielne systém aktuálne podporuje automatizované dodávky 32 rôznych dielov, čím pokrýva viac ako 50 % požadovaného dopytu po materiáli. Vo finálnej montážnej dielni riadi nasadenie dodávku 95 dielov, čo pokrýva takmer 80 % materiálov potrebných pre montážnu linku. To umožňuje robotom zvládnuť podstatnú časť interných logistických úloh počas celého výrobného procesu.
Roboty fungujú s využitím platformy AMR štvrtej generácie od spoločnosti ForwardX, ktorá kombinuje vizuálnu navigáciu s inteligentným systémom orchestrácie vozového parku. Vďaka tomu sa môžu roboty orientovať v zložitých továrenských prostrediach a zároveň dynamicky koordinovať prepravné úlohy v rámci viacerých dielní.
„Rozsiahla automatizácia v automobilovom priemysle si vyžaduje dlhodobú prevádzkovú spoľahlivosť," povedal Nicolas Chee, zakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti ForwardX Robotics. „Za minulý rok toto nasadenie preukázalo, ako môžu autonómne mobilné roboty podporovať stabilné toky materiálu v zložitých výrobných prostrediach."
Toto nasadenie výrazne znížilo požiadavky na manuálnu prepravu materiálu v celom zariadení, čím sa zlepšila efektívnosť vnútornej logistiky a podporili operácie štíhlej výroby. Keďže systém sa bude naďalej škálovať a koncom tohto roka dosiahne úplnú optimalizáciu, automatizačná platforma by mala podľa očakávania ďalej zefektívniť interné pracovné postupy v oblasti dopravy a optimalizovať alokáciu práce pre úlohy s vyššou hodnotou.
Úspešný prvý rok prevádzky v závode spoločnosti Chery v Daliane zdôrazňuje, ako môže rozsiahle nasadenie mobilnej robotiky podporiť dlhodobú prevádzkovú stabilitu vo veľkoobjemových výrobných prostrediach.
Spoločnosť ForwardX Robotics je svetovým lídrom v oblasti autonómnej intralogistiky založenej na vizuálnom spracovaní a poskytuje automatizáciu na priemyselnej úrovni pre komplexné prostredia s kritickou potrebou bezpečnosti. Spoločnosť ForwardX, postavená na hlbokých odborných znalostiach v oblasti počítačového videnia a robotického softvéru, umožňuje podnikom nasadiť autonómne mobilné roboty a autonómne vysokozdvižné vozíky v reálnych prevádzkach, kde ľudia, vozidlá a roboty spolupracujú. V jadre ForwardX stojí jednotná softvérová platforma, ktorá poháňa celú škálu mobilných robotov a podporuje škálovateľné riadenie a integráciu vozového parku so systémami WMS a MES zákazníkov. S viac ako 500 nasadeniami po celom svete pomáhajú riešenia ForwardX výrobcom, poskytovateľom 3PL a logistickým operátorom škálovať spoľahlivú automatizáciu v ich zariadeniach.
