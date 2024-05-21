Компания Hillstone Networks отмечена в отчете «Обзор брандмауэров корпоративного уровня»

Портфель интегративных средств кибербезопасности Hillstone Networks включает перспективные платформы брандмауэров на базе ИИ, поддерживающие все рабочие нагрузки и сценарии развертывания.

САНТА-КЛАРА, Калифорния, 21 мая 2024 г. /PRNewswire/ -- Компания Hillstone Networks, ведущий поставщик решений для кибербезопасности, включена в отчет Enterprise Firewall Landscape (Обзор брандмауэров корпоративного уровня) компании Forrester за 2-й квартал 2024 г. Обзорные отчеты Forrester позволяют получить общее представление о конкретном рынке и информацию о выбранных поставщиках на данный момент с целью предоставления необходимой аналитической информации предприятиям, которые ищут подходящее решение для своих бизнес-потребностей и ИТ-среды.

В отчете Enterprise Firewall Landscape (Обзор брандмауэров корпоративного уровня) компания Forrester дает следующее определение: организации, которые не полностью перешли в облако (и их большинство), для защиты корпоративного трафика в качестве критически важного механизма обеспечения безопасности полагаются на корпоративные брандмауэры (EFW). Возможности этих решений, когда-то называемых «брандмауэрами следующего поколения» (NGFW), расширились и позволяют... реагировать на изменения ландшафта угроз, использовать технологические достижения и удовлетворять потребности организаций, внедряющих модель нулевого доверия... для гибридных топологий».

«Мы очень рады видеть, что нас включили в отчет Forrester. Флагманским продуктом Hillstone является платформа брандмауэра следующего поколения, охватывающая различные варианты развертывания, от локального до гибридного и многооблачного, и служащая многофункциональным средством обеспечения сетевой безопасности, которое закладывает прочную основу архитектуры нулевого доверия, — говорит Тим Лю (Tim Liu), технический директор и соучредитель компании Hillstone Networks. — Эти решения адаптируются и масштабируются для удовлетворения разнообразных бизнес-потребностей, о чем можно судить по нашим глобальным клиентам».

Forrester называет консолидацию основной тенденцией, заявляя, что поставщики объединяют несколько функций и возможностей в одну платформу. Это соответствует ассортименту интегративных средств кибербезопасности Hillstone, построенных на основе принципов охвата, контроля и консолидации. Стратегия интегративных средств кибербезопасности — от контейнеров до облаков и серверов и до SaaS — обеспечивает адаптивную защиту и охват любой среды, давая устойчивость к меняющимся угрозам. Платформа является адаптивной и дает предприятию возможность контроля, одновременно снижая сложность за счет консолидации точечных продуктов.

Подробнее о перспективных решениях компании Hillstone Networks для сетевой безопасности см. здесь.

О Hillstone Networks

Целостный подход Hillstone Networks к кибербезопасности основан на революционной доступной платформе с искусственным интеллектом, обеспечивающей покрытие, контроль и консолидацию для защиты более 28 000 глобальных предприятий. Hillstone является надежным лидером в области кибербезопасности, защищая критически важные активы и инфраструктуру от периферии до облака, независимо от того, где находятся рабочие нагрузки. Подробнее на веб-сайте http://www.hillstonenet.com

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