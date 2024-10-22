Серия HONOR Magic7 представит Autopilot AI для мобильных устройств

HONOR определяет экосистему, ориентированную на ИИ, сотрудничая с Qualcomm на саммите Snapdragon 2024

ОКРУГ МАУИ, Гавайи, 22 октября 2024 г. /PRNewswire/ -- Международный технологический бренд HONOR сегодня объявил о том, что его предстоящая серия Magic7 будет работать на революционной мобильной платформе Snapdragon® 8 Elite от Qualcomm Technologies, Inc. На саммите Snapdragon 2024 бренд HONOR объявил о своих планах по развитию экосистемы, ориентированной на ИИ. На сцене бренд HONOR продемонстрировал новаторские функции ИИ, появляющиеся в серии Magic7, в том числе первый в отрасли AI Agent на устройстве для открытой экосистемы и первый графический рендеринг нейронного процессора в реальном времени для мобильных игр. Компания также дала представление о том, как будет выглядеть ее новый флагман.

«Открытость и сотрудничество заложены в нашей ДНК, — прокомментировал д-р Рэй Го (Ray Guo), директор по маркетингу HONOR Device Co., Ltd. — Благодаря этому сотрудничеству с Qualcomm Technologies мы определяем экосистему, ориентированную на ИИ, и революционизируем пользовательский опыт для эпохи ИИ. Мы рады представить первый в отрасли AI Agent для открытой экосистемы и впервые внедрить генеративный ИИ на устройстве в игры, основанные на вычислениях нейронного процессора. Добро пожаловать в эпоху Autopilot AI для мобильных устройств».

«Мы рады работать с HONOR, чтобы сформировать будущее ИИ и изменить работу людей с технологиями, — прокомментировал Крис Патрик (Chris Patrick), старший вице-президент и генеральный директор мобильных телефонов Qualcomm Technologies, Inc. — Вместе мы готовы раздвинуть границы ИИ и создать действительно преобразующий опыт».

Autopilot AI для мобильных устройств : первый в отрасли AI Agent для открытой экосистемы

Серия HONOR Magic7 дебютирует первым в отрасли AI Agent на устройстве для открытой экосистемы. С помощью простой текстовой или голосовой подсказки AI Agent может заказать еду на вынос от имени пользователя. С согласия пользователей он может учиться принимать разумные решения, например, он может понять, предпочитает ли пользователь кофе с кокосовым молоком, и сделать соответствующий заказ.

Он также может находить и отменять нежелательные подписки в разных приложениях с помощью простой команды, нарушая границы между приложениями и службами. AI Agent может помочь в широком спектре применений, включая планирование поездок, бронирование билетов, планирование календаря, управление уведомлениями, передачу файлов между приложениями и многое другое. Готовый к запуску на MagicOS 9.0 в серии HONOR Magic7, AI Agent обеспечивает беспрецедентное удобство и открывает эру Autopilot AI.

Оборудование с искусственным интеллектом: впервые генеративный искусственный интеллект на устройстве в играх, основанных на вычислениях NPU

Предстоящий смартфон серии Magic7 впервые принесет на устройство генеративный ИИ в игры, основанные на вычислениях нейронного процессора. Новая серия представит первый в отрасли графический ИИ-рендеринг в реальном времени для мобильных игр. По сравнению с другими смартфонами, решение HONOR снижает нагрузку на графический процессор, что приводит к снижению температуры устройства и лучшему игровому опыту с более высоким качеством изображения.

Органичный ИИ: MagicRing расширяет возможности экосистемы Snapdragon

На протяжении всей выставки компания HONOR демонстрировала, как она работает вместе с Qualcomm Technologies над определением экосистемы, ориентированной на ИИ, направленной на революцию в пользовательском опыте в области подключения, взаимодействия и производительности. Компания HONOR показала, как ее технология MagicRing расширяет возможности экосистемы с помощью целого ряда продуктов, приложений и услуг.

MagicRing упрощает работу с ИИ на нескольких устройствах благодаря безопасному и плавному потоку услуг и информации между устройствами. Например, при использовании Windows на Snapdragon решение Cocreator позволяет пользователям создавать подробные иллюстрации из простых рисунков. С помощью MagicRing пользователи могут легко получить доступ к Cocreator на MagicPad 2, рисуя шедевры ИИ с помощью Magic-Pencil. Они также могут использовать HONOR Magic V3 AI Eraser на MagicBook Art 14, чтобы испытать удобство мобильного ИИ на всех своих устройствах.

Благодаря Snapdragon 8 Elite и MagicOS 9.0 серия HONOR Magic7 откроет новую эру Autopilot AI с помощью интуитивно понятного AI Agent. Предстоящее устройство впервые принесет на устройство генеративный ИИ в игры, основанные на вычислениях нейронного процессора. Следите за дополнительной информацией на мероприятии Honor Magic7 Series China, которое состоится 30 октября 2024 года.

О компании HONOR

HONOR является одним из ведущих мировых поставщиков интеллектуальных устройств. Компания стремится стать мировым культовым технологическим брендом и строить новый интеллектуальный мир для каждого посредством своих мощных изделий и услуг. Неизменно уделяя большое внимание исследованиям и разработкам, компания стремится создавать технологии, которые позволяют людям во всем мире выходить за пределы возможностей, обеспечивая свободу больше действовать и достигать. Портфолио инновационной, премиальной и надежной продукции HONOR, включающее линейку высококачественных смартфонов, планшетов и носимой техники на любой кошелек дает людям возможности стать лучшей версией себя.

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Изделия с фирменной маркировкой Snapdragon и Qualcomm являются изделиями компании Qualcomm Technologies, Inc. и (или) ее дочерних компаний

Snapdragon является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком Qualcomm Incorporated.

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