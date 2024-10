HONOR Magic7 Series z premierowym Autopilot AI na urządzeniach mobilnych

HONOR tworzy ramy ekosystemu bazującego w pierwszej kolejności na AI, nawiązując współpracę z Qualcomm podczas szczytu Snapdragon Summit 2024.

HRABSTWO MAUI, Hawaje, 22 października 2024 r. /PRNewswire/ -- Globalna marka technologiczna HONOR ogłosiła dzisiaj, że nadchodzące smartfony z serii Magic7 będą obsługiwać rewolucyjną platformę mobilną Snapdragon® 8 Elite od firmy Qualcomm Technologies, Inc. Podczas Snapdragon Summit 2024 HONOR ujawnił swoje plany opracowania ekosystemu opartego w pierwszej kolejności na AI. Na scenie HONOR zaprezentował przełomowe funkcje AI, które trafią do serii Magic7, w tym pierwszy w branży Agent AI działający na urządzeniu dla otwartego ekosystemu oraz pierwsze zastosowanie renderowania grafiki w czasie rzeczywistym z użyciem NPU do grania na telefonie. Firma pokazała też wstępnie, jak nowy flagowiec będzie wyglądał.

„Otwartość i współpraca są w naszym DNA - powiedział dr Ray Guo, dyrektor ds. marketingu HONOR Device Co., Ltd. - Dzięki tej współpracy z Qualcomm Technologies tworzymy ramy pierwszego ekosystemu opartego w pierwszej kolejności na AI i rewolucjonizujemy doświadczenia użytkowników w kierunku ery AI. Cieszymy się, że możemy zaprezentować pierwszego w branży Agenta AI dla otwartego ekosystemu i po raz pierwszy wprowadzić działające na urządzeniu generatywne AI do gier dzięki jednostce obliczeniowej NPU. Witamy w erze Autopilota AI dla urządzeń mobilnych".

„Jesteśmy podekscytowani możliwością współpracy z firmą HONOR w kształtowaniu przyszłości AI i tworzeniu nowych sposobów interakcji ludzi z technologią - powiedział Chris Patrick, starszy wiceprezes i kierownik generalny działu telefonów komórkowych w Qualcomm Technologies, Inc. - Wspólnie jesteśmy w doskonałej pozycji, aby przesuwać granice AI i tworzyć zupełnie rewolucyjne doświadczenia".

Autopilot AI for Mobile (dla urządzeń mobilnych): pierwszy w branży Agent AI dla otwartego ekosystemu

Seria HONOR Magic7 wyposażona będzie w pierwszego w branży działającego na urządzeniu Agenta AI dla otwartego ekosystemu. Na podstawie prostego polecenia tekstowego lub komendy głosowej Agent AI może zamówić jedzenie na wynos w imieniu użytkownika. Po udzieleniu zgody Agent może uczyć się zwyczajów użytkownika, aby podejmować inteligentne decyzje, na przykład odnotować, że użytkownik preferuje kawę z mlekiem kokosowym i uwzględnić to w zamówieniu.

Jest też w stanie odnaleźć i anulować niechciane subskrypcje różnych aplikacji jedną prostą komendą. W ten sposób przełamuje on granice pomiędzy aplikacjami i usługami. Agent AI może okazać się pomocny w wielu zadaniach, na przykład przy planowaniu podróży, rezerwacji biletów, planowaniu kalendarza, zarządzaniu powiadomieniami czy przenoszeniu plików pomiędzy aplikacjami. Planowany do wprowadzenia w systemie MagicOS 9.0 w serii HONOR Magic7 Agent AI zapewnia niezrównaną wygodę i pozwala wejść w erę Autopilota AI.

Sprzęt wspierany przez AI: pierwsza generatywna AI do gier na urządzeniu zasilana układem obliczeniowym NPU

Nadchodzące smartfony z serii Magic7 będą wyposażone w pierwszą generatywną AI do gier na urządzeniu zasilaną układem NPU. Nowa seria będzie pierwszą, która wprowadzi renderowanie grafiki w czasie rzeczywistym z pomocą AI dla gier na smartfonie. W porównaniu z innymi smartfonami rozwiązanie HONOR zmniejsza obciążenie procesora graficznego (GPU), co obniża temperatury urządzenia i skutkuje lepszymi doświadczeniami z gry przy wyższej jakości obrazu.

Płynnie zintegrowane AI: MagicRing wspiera ekosystem Snapdragon

Podczas całego pokazu HONOR demonstrował efekty swojej współpracy z Qualcomm Technologies w kierunku stworzenia ram ekosystemu opartego w pierwszej kolejności na AI, którego celem jest zrewolucjonizowanie doświadczeń użytkowników w zakresie łączności, interakcji i wydajności. Firma HONOR pokazała, jak jej technologia MagicRing wzmacnia ekosystem w szeregu produktów, aplikacji i usług.

MagicRing ułatwia doświadczanie technologii AI na wielu urządzeniach dzięki bezpiecznemu i płynnemu dostępowi do usług i informacji. Przykładowo, podczas korzystania z Windowsa na układzie Snapdragon, Cocreator pozwala użytkownikom tworzyć szczegółowe grafiki z prostych rysunków. Na podstawie MagicRinga użytkownicy mogą płynnie uruchomić Cocreator na tablecie HONOR MagicPad 2, tworząc rysunkowe arcydzieła z pomocą AI i rysika Magic-Pencil. Mogą także skorzystać z gumki AI Eraser HONOR Magic V3 na HONOR MagicBook Art 14 i zobaczyć, jak wygodna jest mobilna AI działająca na wszystkich posiadanych przez nich urządzeniach.

Wyposażone w procesor Snapdragon 8 Elite i system MagicOS 9.0 smartfony z serii HONOR Magic7 wprowadzą nową erę Autopilota AI dzięki intuicyjnemu Agentowi AI. Nadchodzące urządzenie wprowadzi pierwszą generatywną AI do gier na urządzeniu zasilaną układem NPU. Nowe informacje na wydarzeniu premierowym serii HONOR Magic7 w Chinach 30 października 2024 r.

HONOR

HONOR jest czołowym światowym dostawcą urządzeń inteligentnych. Firma konsekwentnie buduje reputację międzynarodowej ikony technologicznej, kreując swoimi produktami i usługami nowy inteligentny świat dla wszystkich. Nieprzerwanie skupiając się na badaniach i rozwoju, HONOR z zaangażowaniem rozwija technologie, które pozwalają ludziom z całego świata przekraczać swoje możliwości i dają im wolność osiągania i robienia więcej niż kiedykolwiek wcześniej. Wysokiej jakości smartfony, tablety, laptopy i urządzenia noszone na każdą kieszeń oferowane przez HONOR stanowią innowacyjne i niezawodne produkty dzięki, którym ludzie mogą stawać się lepszą wersją siebie.

