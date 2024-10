Séria HONOR Magic7 predstavuje Autopilot AI pre mobilné zariadenia

HONOR definuje ekosystém AI-First v spolupráci so spoločnosťou Qualcomm na Snapdragon Summit 2024

MAUI COUNTY, Havaj, 22. októbra 2024 /PRNewswire/ – Globálna technologická značka HONOR dnes oznámila, že jej nadchádzajúca séria Magic7 bude bežať na revolučnej mobilnej platforme Snapdragon® 8 Elite od Qualcomm Technologies, Inc. Spoločnosť HONOR na Snapdragon Summit 2024 odhalila svoje plány na vývoj ekosystému AI-first. HONOR na pódiu predstavil prelomové funkcie umelej inteligencie zaradené do série Magic7, vrátane prvého agenta AI v zariadení pre otvorený ekosystém v tomto odvetví a prvého vykresľovania grafiky NPU v reálnom čase pre mobilné hry. Spoločnosť tiež naznačila, ako bude vyzerať jej nová vlajková loď.

„Otvorenosť a spoluprácu máme vo svojej DNA," povedal Dr. Ray Guo, CMO spoločnosti HONOR Device Co., Ltd. „Vďaka tejto spolupráci s Qualcomm Technologies definujeme ekosystém AI-first a prinášame revolúciu do používateľských skúseností pre éru umelej inteligencie. Sme nadšení, že môžeme predstaviť prvého agenta AI v tomto odvetví pre otvorený ekosystém a po prvýkrát priniesť do hier generatívnu umelú inteligenciu v zariadení poháňanú NPU. Vitajte v ére Autopilota AI pre mobilné zariadenia."

„Sme nadšení, že môžeme spolupracovať so spoločnosťou HONOR na formovaní budúcnosti AI a novom zadefinovaní spôsobu, akým ľudia interagujú s technológiou," uviedol Chris Patrick, SVP a generálny riaditeľ pre mobilné zariadenia, Qualcomm Technologies, Inc. „Spoločne sme pripravení posúvať hranice AI a vytvárať skutočne transformačné zážitky."

Autopilot AI pre mobilné zariadenia: Prvý agent AI v odvetví pre otvorený ekosystém

Séria HONOR Magic7 predstaví prvého agenta AI v zariadení pre otvorený ekosystém. Pomocou jednoduchého textového alebo hlasového pokynu môže AI Agent objednať v mene používateľa donášku jedla. So súhlasom sa môže agent učiť podľa zvykov používateľov inteligentne rozhodovať. Dokáže napríklad pochopiť, ak používateľ preferuje kávu s kokosovým mliekom, a podľa toho objednávať.

Dokáže tiež jednoduchým príkazom vyhľadať a zrušiť nechcené predplatné v rôznych aplikáciách, čím prelomí hranice medzi aplikáciami a službami. Agent AI má širokú škálu využitia vrátane plánovania ciest, rezervácie vstupeniek, plánovania kalendára, správy upozornení, prenosu súborov medzi aplikáciami a ďalších. Agent AI, ktorý bude bežať na operačnom systéme MagicOS 9.0 na HONOR Magic7 Series, poskytuje bezkonkurenčné pohodlie a otvára éru Autopilot AI.

Hardvér s podporou AI: Generatívna AI v zariadení pre hry, po prvýkrát podporovaná výpočtovou jednotkou NPU

Pripravovaný smartfón radu Magic7 Series prinesie do hier generatívnu umelú inteligenciu v zariadení po prvýkrát podporovanú výpočtami NPU. Nová séria predstaví prvé vykresľovanie grafiky AI v reálnom čase pre mobilné hry. V porovnaní s inými smartfónmi riešenie HONOR znižuje záťaž GPU, čo vedie k nižším teplotám zariadenia a lepšiemu hernému zážitku s vyššou kvalitou obrazu.

Bezproblémová AI: MagicRing na podporu ekosystému Snapdragon

Počas celého podujatia spoločnosť HONOR demonštrovala svoju spoluprácu s Qualcomm Technologies na definovaní ekosystému AI-first, ktorého cieľom je revolúcia používateľských skúseností v oblasti konektivity, interakcie a výkonu. HONOR ukázal, ako jeho technológia MagicRing posilňuje ekosystém v celom rade produktov, aplikácií a služieb.

MagicRing zjednodušuje používanie AI na viacerých zariadeniach vďaka bezpečnému a hladkému toku služieb a informácií medzi zariadeniami. Napríklad, pri použití Windows na Snapdragon umožňuje Cocreator používateľom vytvárať prepracované umelecké diela z jednoduchých kresieb. Pomocou MagicRing môžu používatelia na svojom HONOR MagicPad 2 bezproblémovo pracovať v aplikácii Cocreator a pomocou ceruzky Magic Pencil kresliť majstrovské diela AI. Môžu tiež použiť nástroj HONOR Magic V3 AI Eraser na HONOR MagicBook Art 14 a zažiť pohodlie mobilnej AI na všetkých svojich zariadeniach.

Séria HONOR Magic7, s podporou Snapdragon 8 Elite a operačným systémom MagicOS 9.0, smeruje do novej éry umelej inteligencie Autopilot AI s intuitívnym agentom AI. Pripravované zariadenie prinesie do hier generatívnu umelú inteligenciu v zariadení po prvýkrát podporovanú výpočtami NPU. Nenechajte si ujsť ďalšie informácie z uvedenia HONOR Magic7 Series na trh v Číne, ktoré sa uskutoční 30. októbra 2024.

