HONOR Magic7 Series Segera Lansir "Autopilot AI for Mobile"

"Prinsip keterbukaan dan kolaborasi menjadi DNA kami," komentar Dr. Ray Guo, CMO, HONOR Device Co., Ltd. Berkolaborasi dengan Qualcomm Technologies, kami merumuskan ekosistem AI-first dan mengubah pengalaman pengguna pada era AI. Kami gembira meluncurkan AI Agent pertama di industri untuk ekosistem terbuka, serta menghadirkan on-device generative AI untuk gaming yang didukung komputasi NPU untuk pertama kalinya. Selamat datang di era Autopilot AI for mobile."

"Kami gembira bekerja sama dengan HONOR untuk merumuskan masa depan AI, serta mengubah cara manusia berinteraksi dengan teknologi," ujar Chris Patrick, SVP & GM, Mobile Handsets, Qualcomm Technologies, Inc. "Dengan berkolaborasi, kami membuat terobosan AI dan menciptakan pengalaman yang sangat transformatif."

Autopilot AI for Mobile : AI Agent pertama di industri untuk ekosistem terbuka

HONOR Magic7 Series akan meluncurkan on-device AI Agent pertama di industri untuk ekosistem terbuka. Mulai dari teks simpel atau perintah suara, AI Agent bisa memesan layanan pesan-antar makanan atas nama pengguna. Dengan izin pengguna, on-device AI Agent juga mempelajari pola penggunaan ponsel pintar untuk mengambil keputusan cerdas, misalnya, mempelajari apakah pengguna menyukai kopi dengan susu kelapa, serta memesan minuman tersebut.

Lebih lagi, on-device AI Agent dapat mencari dan membatalkan paket langganan pada aplikasi yang berbeda-beda hanya dengan satu perintah sederhana. Hal ini mengatasi berbagai batasan pada beragam aplikasi dan layanan. AI Agent pun dapat membantu berbagai hal, termasuk perencanaan liburan, pemesanan tiket, penyusunan jadwal, pengaturan notifikasi, transfer berkas lintasaplikasi, dan lain-lain. Segera diluncurkan pada MagicOS 9.0 yang tersedia pada HONOR Magic7 Series, AI Agent sangat mempermudah pengguna dan menghadirkan era Autopilot AI.

Perangkat Keras yang Didukung AI: On-device Generative AI pertama untuk gaming dengan komputasi NPU

Ponsel pintar Magic7 Series yang segera dilansir akan menghadirkan on-device generative AI pertama untuk gaming yang didukung komputasi NPU. Seri produk baru ini akan menggunakan real-time AI graphics yang pertama di industri untuk mobile gaming. Dibandingkan ponsel pintar lain, solusi HONOR mengurangi beban kerja GPU sehingga suhu perangkat menjadi lebih dingin dan pengalaman gaming menjadi lebih optimal, didukung kualitas gambar yang kian menarik.

AI yang Sangat Mudah Digunakan: MagicRing mendukung ekosistem Snapdragon

Di acara tersebut, HONOR menunjukkan kolaborasi bersama Qualcomm Technologies untuk merumuskan ekosistem AI-first yang mengubah pengalaman pengguna dari sisi konektivitas, interaksi, dan kinerja. HONOR juga memperlihatkan teknologi MagicRing yang mendukung ekosistem untuk berbagai jenis produk, aplikasi, dan layanan.

MagicRing mempermudah pengalaman AI ketika menggunakan lebih dari satu perangkat. Dengan MagicRing, alur layanan dan informasi menjadi aman dan lancar pada berbagai perangkat. Misalnya, ketika memakai Windows pada Snapdragon, Cocreator membantu pengguna membuat karya seni dari coretan sederhana. Didukung MagicRing, pengguna pun mudah mengakses Cocreator pada HONOR MagicPad 2, serta membuat lukisan AI dengan Magic Pencil. Selain itu, pengguna bisa memakai AI Eraser dalam HONOR MagicBook Art 14 yang tersedia pada HONOR Magic V3, serta menikmati kemudahan mobile AI untuk seluruh perangkat yang dimiliki.

Dengan Snapdragon 8 Elite dan MagicOS 9.0, HONOR Magic7 Series segera menghadirkan era baru Autopilot AI dengan AI Agent yang intuitif. Produk yang segera hadir ini akan mengusung on-device generative AI pada gaming yang didukung komputasi NPU untuk pertama kalinya. Nantikan informasi lebih lanjut seputar peluncuran HONOR Magic7 Series di Tiongkok pada 30 Oktober 2024.

Tentang HONOR

HONOR adalah produsen perangkat pintar terkemuka di dunia. HONOR bertekad menjadi merek teknologi ikonis, menciptakan dunia cerdas yang baru bagi setiap orang lewat berbagai produk dan layanan canggih. Berfokus pada litbang, HONOR berkomitmen mengembangkan teknologi yang membantu berbagai orang di seluruh dunia mencapai hal-hal luar biasa. HONOR memberikan kebebasan untuk melakukan dan membuat berbagai hal. HONOR menawarkan berbagai ponsel pintar, komputer tablet, laptop, dan perangkat wearable bermutu tinggi dengan tingkat harga di berbagai segmen. Portofolio produk HONOR yang inovatif, premium, dan andal mendukung setiap orang untuk menjadi sosok yang lebih baik.

Informasi tentang HONOR tersedia di www.honor.com atau alamat surel [email protected]

https://community.honor.com/

https://www.facebook.com/honorglobal/

https://twitter.com/Honorglobal

https://www.instagram.com/honorglobal/

https://www.youtube.com/c/HonorOfficial

Snapdragon dan Qualcomm adalah produk Qualcomm Technologies, Inc. dan/atau anak-anak usahanya.

Snapdragon adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar milik Qualcomm Incorporated.

SOURCE HONOR