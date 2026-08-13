IGEL заключает партнерское соглашение с Menlo Security для укрепления безопасного доступа с использованием архитекутры Zero Trust от конечной точки к браузеру

Данное совместное решение повышает безопасность между конечными точками и браузерами, помогая

организациям оптимизировать использование VDI для рабочих процессов поддерживаемых браузеров и SaaS

ФОРТ-ЛОДЕРДЕЙЛ, шт. Флорида, 13 августа 2026 г. /PRNewswire/ -- IGEL ® , глобальная компания-разработчик программного обеспечения, предоставляющая платформу IGEL Adaptive Secure Endpoint Platform™, и компания Menlo Security, лидер в области безопасности браузеров для сотрудников и агентов, сегодня объявили о партнерстве, которое обеспечивает комплексный безопасный доступ от конечных точек к корпоративным приложениям. Совместное решение объединяет платформу IGEL Adaptive Secure Endpoint Platform™ с Menlo Secure Application Access (SAA), помогая организациям уменьшить ненужную зависимость от VDI для рабочих процессов браузера, уменьшить разрастание агентов конечных точек и поддерживать доступ с использованием архитектуры Zero Trust в рабочих веб-процессах и процессах SaaS.

IGEL Partners with Menlo Security

Устранение разрыва в безопасности между конечной точкой и браузером

Архитекторы безопасности сталкиваются с критической проблемой — многие модели безопасности конечных точек по-прежнему рассматривают положение устройства и доступ к браузеру как отдельные контрольные точки, несмотря на то, что большая часть работы теперь происходит в браузере через облачные и веб-приложения. Этот разрыв растет по мере того, как ИИ-агенты начинают работать параллельно с сотрудниками в браузере, внедряя новые шаблоны активности на основе браузера, которые не предназначены для управления традиционными конечными точками и элементами управления доступом. Партнерство IGEL и Menlo Security устраняет этот пробел, создавая скоординированную модель доверия, которая начинается с конечной точки и распространяется на доступ к приложениям на основе браузера.

«Будущее корпоративных вычислений — это в первую очередь браузер, но безопасность браузера сильна только тогда, когда сильна лежащая в его основе операционная система», — сказал Джим Айрдо (Jim Airdo), старший вице-президент по стратегическим альянсам в IGEL. «IGEL — это безопасная основа ОС для доступа к современным приложениям, обеспечивающая организациям доверенную платформу для уверенного использования рабочих пространств, предоставляемых браузером. Вместе с платформой Menlo Browser Security Platform мы обеспечиваем комплексную защиту, которая объединяет безопасность конечных точек и браузеров в единую, устойчивую архитектуру Zero Trust».

Данное совместное решение уменьшает типичные проблемы интеграции и эксплуатации, которые возникают, когда конечная точка и веб-безопасность работают независимо. Вместо того, чтобы добавлять больше агентов конечных точек или маршрутизировать рабочие процессы с акцентом на браузер с помощью полных VDI-сессий, архитекторы безопасности могут согласовать управление конечными точками с элементами управления доступом на основе браузера по всему пути доступа.

Архитектура, созданная для простоты и масштабирования

Объявив сегодня о партнерстве, IGEL и Menlo Security представляют совместное решение, которое сочетает в себе конечные точки на базе IGEL с безопасным доступом к приложениям Menlo, обеспечивая три основных архитектурных преимущества:

Скоординированная панель управления с архитектурой Zero Trust . Модель превентивной безопасности IGEL ® помогает создать надежную основу для конечных точек, уменьшая поверхности атак на конечные точки и ограничивая ненужный риск до получения доступа. Menlo SAA дополняет эту основу, применяя наименее привилегированные элементы управления доступом для веб-приложений и приложений SaaS. Вместе команды по безопасности могут согласовывать управление конечными точками с помощью Universal Management Suite™ (UMS™) с политиками доступа к браузеру и SaaS, применяемыми через Menlo SAA, заменив отключенные конечные точки и рабочие процессы доступа на более скоординированную операционную модель безопасности.

. Модель превентивной безопасности IGEL помогает создать надежную основу для конечных точек, уменьшая поверхности атак на конечные точки и ограничивая ненужный риск до получения доступа. Menlo SAA дополняет эту основу, применяя наименее привилегированные элементы управления доступом для веб-приложений и приложений SaaS. Вместе команды по безопасности могут согласовывать управление конечными точками с помощью Universal Management Suite™ (UMS™) с политиками доступа к браузеру и SaaS, применяемыми через Menlo SAA, заменив отключенные конечные точки и рабочие процессы доступа на более скоординированную операционную модель безопасности. Бесклиентский доступ к приложениям . Организации могут обеспечить доступ к критически важным для бизнеса приложениям для поддерживаемых шаблонов доступа к браузеру и SaaS без развертывания дополнительных агентов конечных точек или расширения VDI-инфраструктуры для рабочих процессов, которые могут быть безопасно доставлены через браузер. Это помогает уменьшить разрастание агентов конечных точек и усложнение инфраструктуры, а также упрощает развертывание в различных средах конечных точек.

. Организации могут обеспечить доступ к критически важным для бизнеса приложениям для поддерживаемых шаблонов доступа к браузеру и SaaS без развертывания дополнительных агентов конечных точек или расширения VDI-инфраструктуры для рабочих процессов, которые могут быть безопасно доставлены через браузер. Это помогает уменьшить разрастание агентов конечных точек и усложнение инфраструктуры, а также упрощает развертывание в различных средах конечных точек. Оптимизированное управление. Архитекторы безопасности могут использовать UMS™ для централизованного управления конечными точками, применяя политики безопасности Menlo на основе браузера с помощью существующих поставщиков идентификационных данных и инструментов обеспечения безопасности.

«Вместе IGEL и Menlo предоставляют командам безопасности один скоординированный путь от устройства до приложения, чтобы они могли распространить Zero Trust на все системы, где работают их сотрудники и ИИ-агенты, без наслаивания агентов на конечных точках или развертывания VDI», — сказал Аюш Агарвал (Aayush Agarwal), директор по управлению продуктами Menlo Security. «Безопасность браузера теперь играет центральную роль в обеспечении безопасности предприятия, и мы создаем платформу безопасности браузера Menlo, которая станет основой, на которой ведущие партнеры по конечным точкам и инфраструктуре, такие как IGEL, могут повысить свою ценность».

Измеримое влияние на бизнес

Организации, внедряющие совместное решение, могут ожидать конкретных операционных улучшений:

Повышение безопасности . Согласованные элементы управления с архитектурой Zero Trust от конечной точки к приложению уменьшают общие разрывы между доверием к устройству, использованием учетных данных и доступом к приложениям на основе браузера.

. Согласованные элементы управления с архитектурой Zero Trust от конечной точки к приложению уменьшают общие разрывы между доверием к устройству, использованием учетных данных и доступом к приложениям на основе браузера. Упрощенная архитектура . Меньшее количество агентов на конечных точках и точках интеграции путей доступа снижает как техническую сложность, так и операционный риск.

. Меньшее количество агентов на конечных точках и точках интеграции путей доступа снижает как техническую сложность, так и операционный риск. Меньшая совокупная стоимость владения (TCO). Более целенаправленное использование инфраструктуры VDI для требуемых рабочих нагрузок, в то время как рабочие процессы браузера и SaaS могут перейти к более простой модели безопасного доступа для повышения эффективности ИТ. Совместное решение поддерживает немедленное развертывание для организаций, стремящихся модернизировать среды VDI или укрепить существующие инвестиции в безопасность конечных точек с помощью комплексной защиты веб-приложений.

Чтобы узнать больше о платформе IGEL Adaptive Secure Endpoint Platform™, посетите https://www.igel.com/secure-endpoint-os/.

О компании IGEL

IGEL ® — глобальная компания-разработчик программного обеспечения, предоставляющая IGEL Adaptive Secure Endpoint Platform™, надежную и управляемую платформу конечных точек для безопасного доступа к облаку, VDI, DaaS, SaaS, безопасным браузерам, корпоративным приложениям, а также конечным точкам ОТ. Платформа базируется на ОС IGEL, неизменяемой операционной системе, которая помогает уменьшить поверхность атаки на конечную точку, сохранить проверенное рабочее состояние конечной точки и поддерживать безопасный доступ в распределенных рабочих средах. Благодаря модели превентивной безопасности IGEL Preventative Security Model® платформа использует сертифицированную доставку рабочих нагрузок, централизованное управление и настройку контекстных прав доступа, согласовывая безопасность конечных точек с архитектурами Zero Trust и SSE/SASE от ключевых партнеров IGEL Ready.

IGEL Business Continuity & Disaster Recovery™ (BC&DR) помогает организациям восстанавливать безопасный доступ к конечным точкам Windows, пострадавшим от программ-вымогателей, других кибератак или сбоев. Компания IGEL, основанная в 2001 году, имеет штаб-квартиру в Германии и офисы в Сан-Франциско и Форт-Лодердейле (США), работая с экосистемой из 130 ведущих технологических брендов. Подробнее на сайте www.igel.com.

Windows является товарным знаком группы компаний Microsoft.

О компании Menlo Security

Menlo Security является пионером платформы безопасности браузеров (BSP), первой в отрасли инфраструктуры, предназначенной для управления гибридной рабочей силой из людей и автономных ИИ-агентов. Позиционируя браузер как новую корпоративную операционную систему, Menlo предоставляет Guardian Runtime, которая устраняет уникальные риски, возникающие, когда ИИ-агенты работают на скорости машины без человеческого скептицизма. Платформа Menlo позволяет агентскому предприятию уверенно масштабировать ИИ, обеспечивая универсальное подключение к устаревшим данным и унифицированное предотвращение угроз нулевого дня на каждом сеансе. Компания Menlo, которой доверяют более 1 000 глобальных предприятий, включая восемь из десяти крупнейших финансовых и государственных учреждений, защищает более 8 миллионов пользователей и миллионы одновременных сессий ИИ-агентов. Menlo со штаб-квартирой в Маунтин-Вью, шт. Калифорния, и при поддержке инвесторов, таких как JPMorgan Chase, American Express Ventures и Vista Equity Partners, обеспечивает безопасность браузера в эпоху агентского ИИ. Подробнее на сайте www.menlosecurity.com.