¡Irasshaimase, Roma! Nobu Hospitality amplía su expansión en Europa con el hotel y restaurante Nobu Hotel Roma

Ubicado en el casco histórico de Roma, en la exclusiva y mundialmente reconocida Via Veneto y a corta distancia del impresionante parque de Villa Borghese, la Plaza Barberini, la Fontana di Trevi y la Plaza de España, el Nobu Hotel Roma es la Unión de dos edificios del siglo XIX combinados para crear una obra maestra moderna que celebra su grandioso e histórico pasado. Una mezcla integrada de hotel de lujo y espacios vitales llenos de energía, el Nobu Hotel Roma ofrecerá 122 habitaciones y suites, entre los que se incluye una Nobu Suite de 500 m2, una espectacular terraza verde en la azotea, espacios interiores y exteriores para reuniones, un balneario urbano con servicio completo, gimnasio de última generación, un restaurante Nobu con servicio a la habitación las 24 horas y un exclusivo club para disfrutar de música de alto nivel. El hotel y restaurante Nobu Hotel Roma se enfocará en la experiencia del huésped con un enfoque ecológico y sostenible.

Carlo Acampora, presidente y director ejecutivo del Grand Hotel Via Veneto, sostuvo: "La increíble dedicación de Nobu, la pasión de Meir, la visión de Bob y su amor ilimitado por Italia, junto con el extraordinario liderazgo de Trevor y Struan, así como la experiencia de todo el equipo directivo, harán que esta apertura sea emocionante y única en la industria hotelera mundial. Me siento profundamente honrado de tener a Nobu como socio porque compartimos los mismos valores de calidad, servicio y excelencia. Y hoy no puedo ocultar mi amor por Japón y por su excepcional cultura de hospitalidad. Por lo tanto, me complace haber abierto las puertas de la Ciudad Eterna al primer Nobu Hotel en Italia. La extraordinaria experiencia que ofrecerá el Nobu Hotel Roma es lo que los romanos y los turistas internacionales necesitan profundamente, y todos somos conscientes de la gran responsabilidad que nos aguarda con respecto a nuestros futuros huéspedes".

Nobu Matsuhisa, Robert De Niro y Meir Teper señalaron: "Roma es el centro gastronómico del mundo y la ubicación ideal para la marca Nobu. Nos complace asociarnos con Carlo Acampora en este emocionante proyecto y llevar la famosa cocina Nobu a los residentes de Roma, así como a los visitantes de todo el mundo. Compartimos muchos valores con Carlo, especialmente en lo que respecta a la importancia de la hospitalidad. Roma es una extraordinaria mezcla de alta cultura, artes, moda y arquitectura histórica. Y por eso nos sentimos honrados de poder ser parte de la Ciudad Eterna a través de esta emocionante apertura".

Trevor Horwell, director ejecutivo de Nobu Hospitality, comentó: "Las asociaciones y las relaciones duraderas toman tiempo e inversión y hoy nuestra perseverancia ha sido recompensada. A nivel personal, me enorgullece y me entusiasma acoger nuestra nueva alianza con Carlo. No solo su filosofía y sus valores coinciden estrechamente con los nuestros, sino que compartimos los mismos sueños y aspiraciones de crear algo extraordinario que causará una impresión positiva en la comunidad de Roma en su conjunto".

Video: https://www.youtube.com/watch?v=2iWrZM_CrJw

FUENTE Nobu Hospitality

