Компания Medit представляет i900 -- новую модель интраорального сканера

Забронируйте место в первом ряду, чтобы не пропустить дебют Medit i900, и откройте для себя новейшие стоматологические технологии

СЕУЛ (Южная Корея) и ЛОНГ-БИЧ (штат Калифорния), 9 апреля 2024 г. /PRNewswire/ -- Компания Medit (www.medit.com), ведущий поставщик стоматологических 3D-сканеров и решений для цифровой стоматологии, с гордостью объявляет о следующем шаге в развитии технологии интраорального сканирования, выпуская сканер Medit i900.

Premium Intraoral Scanner, Medit i 900

«Движущей силой наших достижений является ориентация на клиента, — говорит Майкл Ли (Michael Lee), технический директор. — Модель i900 является свидетельством нашего стремления к инновациям, предоставляя стоматологам возможность пересмотреть стандарты обслуживания пациентов и эффективности работы».

Сканер Medit i900 оснащен инновационным интерфейсом управления, обеспечивающим более быстрое и плавное сканирование, отличается улучшенной эргономикой и усовершенствованной технологией захвата материала. Это повышает удобство использования, обеспечивая при этом повышенную точность и контроль. Сканер Medit i900 будет представлен на всемирной виртуальной презентации 29 апреля 2024 года.

«Компания Medit придерживается уникального подхода к разработке продуктов, ориентированного на врача, — поясняет Хан Рю (Han Ryu), директор по развитию и стратегии Medit. — Модель i900 воплощает в себе все, что входит в понятие кредо для Medit: интуитивно понятный дизайн, передовое программное обеспечение и ведущие в отрасли технологии визуализации. Но самое главное, она представляет собой прорыв в понимании того, как цифровая стоматология может менять стандарты обслуживания пациентов».

В 2018 году компания Medit произвела фурор на рынке, выпустив свой первый интраоральный сканер i500 и предложив стоматологам высокоточный и удобный в использовании прибор по значительно более низкой цене, чем у конкурентов. Воодушевленная этим успехом, в 2021 году Medit представила быстро ставшую популярной модель i700, а затем в 2022 году — модели i700 Wireless и i600, обеспечив полный спектр сканеров для всех типов стоматологических клиник.

Сканер Medit i900 также включает разработанную компанией платформу Medit Link, которая предлагает бесплатные стоматологические приложения, повышающие производительность и оптимизирующие рабочие процессы. Medit Link легко интегрируется с другими платформами, сервисами и оборудованием.

Представленная 29 апреля, модель i900 станет следующим шагом в разработке интраоральных сканеров, формирующих будущее цифровой стоматологии. Подробнее см. здесь: https://www.medit.com/medit-i900-teaser/.

О компании Medit

Компания MEDIT является мировым поставщиком интраоральных 3D-сканеров и универсальной цифровой стоматологической платформы, основанной на собственной запатентованной современной технологии. Компания также разрабатывает инновационное программное обеспечение для цифровой стоматологии, поддерживая совместные рабочие процессы между стоматологическими клиниками и лабораториями.

С момента основания компании в 2000 году штаб-квартира MEDIT находится в Сеуле, Южная Корея. Кроме того, компания имеет представительства в Северной и Южной Америке и Европе и располагает глобальной сетью дистрибьюторов в более чем 100 странах. Посетите официальный веб-сайт MEDIT для получения подробной информации о продуктах и программном обеспечении MEDIT, а также официальные каналы MEDIT на YouTube и в социальных сетях для получения других различных материалов.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2380027/Press_release_image_teaser_image_1_i900.jpg

Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/1798058/Logo_MEDIT_Logo.jpg