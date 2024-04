Medit stelt i900 voor: De volgende evolutie van intraorale scanners

Neem plaats op de eerste rij bij het debuut van de Medit i900 en maak kennis met de nieuwste geavanceerde tandheelkundige technologie

SEOUL, Zuid-Korea en LONG BEACH, Californië, 9 april 2024 /PRNewswire/ -- Medit (www.medit.com), een toonaangevend leverancier van tandheelkundige 3D-scanners en digitale tandheelkundige oplossingen, kondigt met trots de volgende evolutie van intraorale scantechnologie aan met de lancering van de Medit i900.

"Onze focus op de klant is de motor achter onze ontwikkelingen", zegt Michael Lee, CTO. "De i900 is een bewijs van ons streven naar innovatie en stelt tandartsen in staat om de normen voor patiëntenzorg en efficiëntie in de praktijk opnieuw te definiëren."

Premium Intraoral Scanner, Medit i 900

De Medit i900 biedt een innovatieve nieuwe besturingsinterface, sneller en soepeler scannen, verbeterde ergonomie en verbeterde technologie voor het vastleggen van materiaal. Het verbetert de gebruiksvriendelijkheid en biedt meer precisie en controle. De Medit i900 zal worden voorgesteld tijdens een wereldwijd virtueel evenement op 29 april 2024.

"Medit heeft een unieke, door clinici gestuurde aanpak voor productontwikkeling", zegt Han Ryu, Chief Growth & Strategy Officer bij Medit. "De i900 belichaamt alles waar Medit voor staat: intuïtief ontwerp, geavanceerde software en toonaangevende beeldtechnologie. Maar het betekent vooral een sprong voorwaarts in de manier waarop digitale tandheelkunde de patiëntenzorg kan transformeren."

Medit zorgde in 2018 voor deining op de markt met zijn eerste intraorale scanner, de i500, en biedt tandartsen een zeer nauwkeurige, gebruiksvriendelijke optie tegen aanzienlijk lagere kosten dan bij de concurrenten. Voortbouwend op dit succes introduceerde Medit in 2021 de bestseller i700, gevolgd door de i700 Wireless en i600 in 2022, waarmee het bedrijf een uitgebreid assortiment scanners voor alle soorten tandartspraktijken biedt.

De Medit i900 omvat ook het Medit Link-platform van het bedrijf, dat gratis tandheelkundige apps biedt die de productiviteit verhogen en workflows stroomlijnen. Medit Link integreert naadloos met andere platformen, diensten en hardware.

De i900, die op 29 april wordt voorgesteld, vertegenwoordigt de volgende evolutie van intraorale scanners en geeft vorm aan de toekomst van digitale tandheelkunde. Lees hier meer: https://www.medit.com/medit-i900-teaser/.

Over Medit

MEDIT is een wereldwijde leverancier van 3D intraorale scanners en een alles-in-één platform voor digitale tandheelkunde, gebaseerd op zijn eigen gepatenteerde geavanceerde technologie. Het bedrijf ontwikkelt ook innovatieve software voor digitale tandheelkunde, die samenwerking tussen tandheelkundige klinieken en laboratoria ondersteunt.

Het hoofdkantoor van MEDIT is sinds de oprichting in 2000 gevestigd in Seoul, Zuid-Korea. Het bedrijf heeft ook vertegenwoordigers in Noord- en Zuid-Amerika en Europa en beschikt over een wereldwijd netwerk van distributeurs in meer dan 100 landen. Ga naar de officiële website van MEDIT voor meer informatie over MEDIT producten en software, en bezoek de officiële YouTube en social media kanalen van MEDIT voor andere diverse inhoud.

