Medit prezentuje i900 - nową generację skanerów wewnątrzustnych

Zapraszamy do zajęcia miejsca w pierwszym rzędzie podczas prezentacji Medit i900 i zapoznania się z najnowocześniejszą technologią stomatologiczną.

SEUL, Korea Południowa i LONG BEACH, stan Kalifornia, 9 kwietnia 2024 r. /PRNewswire/ -- Spółka Medit ( www.medit.com ), czołowy dostawca stomatologicznych skanerów 3D i systemów do cyfrowej stomatologii, z dumą prezentuje kolejny etap ewolucji technologii skanowania wewnątrzustnego, wprowadzając na rynek Medit i900.

„Koncentracja na kliencie jest motorem naszych postępów - powiedział Michael Lee, dyrektor ds. technicznych. - Model i900 jest potwierdzeniem naszego dążenia do innowacji, umożliwiając stomatologom ponowne wyznaczenie standardów opieki nad pacjentem i wydajności praktyki".

Premium Intraoral Scanner, Medit i 900

Medit i900 charakteryzuje się nowym, innowacyjnym interfejsem sterowania, szybszym, płynniejszym skanowaniem, udoskonaloną ergonomią i ulepszoną technologią przechwytywania materiału. Zwiększa łatwość obsługi, oferując jednocześnie większą precyzję i kontrolę. Urządzenie zostanie zaprezentowane podczas ogólnoświatowego wirtualnego wydarzenia, które odbędzie się 29 kwietnia 2024 roku.

„Medit zachowuje wyjątkowe podejście do rozwoju produktów, które jest ukierunkowane na personel medyczny - powiedział Han Ryu, dyrektor ds. rozwoju i strategii w Medit. - Urządzenie i900 uosabia wszystko, co reprezentuje Medit: intuicyjną konstrukcję, najnowocześniejsze oprogramowanie i wiodącą w branży technologię obrazowania. Ale co najważniejsze, stanowi krok naprzód w tym, jak cyfryzacja stomatologii może zmienić opiekę nad pacjentem".

Medit zrewolucjonizował rynek w 2018 roku swoim pierwszym skanerem wewnątrzustnym - modelem i500, oferując stomatologom wysoce precyzyjną, przyjazną dla użytkownika opcję w znacznie niższej cenie niż konkurencja. Wykorzystując ten sukces, spółka wprowadziła najlepiej sprzedający się model i700 w 2021 r., a następnie i700 Wireless i i600 w 2022 r., udostępniając kompleksową gamę skanerów dla wszystkich rodzajów gabinetów stomatologicznych.

Medit i900 będzie również obejmował dostęp do platformy Medit Link, która umożliwia korzystanie z bezpłatnych aplikacji stomatologicznych poprawiających produktywność i usprawniających przepływ pracy. Medit Link płynnie integruje się z innymi platformami, usługami i urządzeniami.

Prezentacja modelu i900, która będzie miała miejsce 29 kwietnia, symbolizuje kolejny etap ewolucji skanerów wewnątrzustnych, kształtując przyszłość cyfrowej stomatologii. Więcej informacji można znaleźć pod adresem https://www.medit.com/medit-i900-teaser/.

Medit

Firma MEDIT jest światowym dostawcą skanerów wewnątrzustnych 3D i kompleksowej platformy do cyfrowej stomatologii opartej na własnej opatentowanej, najnowocześniejszej technologii. Spółka opracowuje również innowacyjne oprogramowanie dla cyfrowej stomatologii wspierające współpracę między klinikami i laboratoriami.

Od momentu powstania, czyli od 2000 roku, siedziba MEDIT znajduje się w Seulu, w Korei Południowej. Spółka posiada również przedstawicieli w obu Amerykach i Europie oraz może poszczycić się ogólnoświatową siecią dystrybutorów w ponad 100 krajach. Szczegółowe informacje na temat jej produktów i oprogramowania można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej MEDIT, a także na kanałach firmy w serwisie YouTube i mediach społecznościowych.

Zdjęcia - https://mma.prnewswire.com/media/2380027/Press_release_image_teaser_image_1_i900.jpg