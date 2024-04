Medit dévoile le i900 : la prochaine évolution des scanners intra-oraux

Soyez aux premières loges pour le lancement du Medit i900 et découvrez les dernières technologies dentaires de pointe

SÉOUL, Corée du Sud et LONG BEACH, Californie, 9 avril 2024 /PRNewswire/ -- Medit ( www.medit.com ), l'un des principaux fournisseurs de scanners 3D dentaires et de solutions de dentisterie numérique, est fier d'annoncer la prochaine évolution de la technologie de numérisation intra-orale avec le lancement du Medit i900.

« L'attention que nous portons à nos clients alimente nos progrès, a déclaré Michael Lee, directeur technique. Le i900 témoigne de notre quête d'innovation et permet aux dentistes de redéfinir les normes en matière de soins aux patients et d'efficacité de leur cabinet. »

Premium Intraoral Scanner, Medit i 900

Le Medit i900 est doté d'une nouvelle interface de commande innovante, d'une numérisation plus rapide et plus fluide, d'une ergonomie améliorée et d'une technologie de capture des matériaux plus performante. Il améliore la convivialité tout en offrant plus de précision et de contrôle. Le Medit i900 sera dévoilé lors d'un événement virtuel mondial le 29 avril 2024.

« Medit a conservé une approche unique du développement de produits axée sur les cliniciens, a commenté Han Ryu, directeur de la croissance et de la stratégie chez Medit. Le i900 incarne tout ce que Medit représente : une conception intuitive, un logiciel de pointe et une technologie d'imagerie à la pointe de l'industrie. Mais surtout, il représente un bond en avant dans la façon dont la dentisterie numérique peut transformer les soins aux patients. »

Medit a perturbé le marché en 2018 avec son premier scanner intraoral, le i500, qui offre aux dentistes une option de haute précision et conviviale à un coût nettement inférieur à celui des concurrents. Fort de ce succès, Medit a lancé le best-seller i700 en 2021, suivi du i700 Wireless et du i600 en 2022, offrant ainsi une gamme complète de scanners pour tous les types de cabinets dentaires.

Le Medit i900 comprendra également la plateforme Medit Link de l'entreprise, qui propose des applications dentaires gratuites qui stimulent la productivité et rationalisent les flux de travail. Medit Link s'intègre parfaitement à d'autres plateformes, services et matériels.

Dévoilé le 29 avril, le i900 représente la prochaine évolution des scanners intra-oraux et façonne l'avenir de la dentisterie numérique. Pour en savoir plus, cliquez ici : https://www.medit.com/medit-i900-teaser/ .

À propos de Medit

MEDIT est un fournisseur mondial de scanners intra-oraux 3D et d'une plateforme de dentisterie numérique tout-en-un, basée sur sa propre technologie de pointe brevetée. L'entreprise développe également des logiciels innovants pour la dentisterie numérique, qui soutiennent les flux de travail collaboratifs entre les cliniques dentaires et les laboratoires.

Le siège social de Medit est situé à Séoul, en Corée du Sud, depuis sa création en 2000. L'entreprise a également des représentants basés sur le continent américain et en Europe, et dispose d'un réseau mondial de distributeurs dans plus de 100 pays. Visitez le site officiel de MEDIT pour obtenir des informations détaillées sur les produits et les logiciels MEDIT, ainsi que la chaîne YouTube officielle de MEDIT et les réseaux sociaux pour obtenir d'autres informations.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2380027/Press_release_image_teaser_image_1_i900.jpg