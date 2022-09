Журнал PNAS объявил о сотрудничестве со Straive в сфере услуг по производству контента

СИНГАПУР, 29 сентября 2022 г. /PRNewswire/ -- Национальная академия наук США выбрала Straive, лидера в области технологических решений для контента, EdTech и данных, для предоставления комплексных услуг по производству контента для своей флагманской публикации Proceedings of The National Academy of Sciences (PNAS).

PNAS — один из наиболее часто цитируемых и всеобъемлющих междисциплинарных научных журналов мира, ежегодно публикующий более 3500 научных статей. Журнал является авторитетным источником передовых оригинальных исследований, охватывающих биологические, физические и социальные науки.

Сотрудничество включает в себя производство цифрового контента, в том числе техническое редактирование, структурирование контента, корректуру и подготовку к публикации, с использованием платформы для публикации контента компании Straive, с обеспечением полного соответствия высоким редакционным стандартам PNAS и требованиям к публикациям.

Исполнительный редактор PNAS Диана Cулленбергер (Diane Sullenberger) заявила следующее: «Целью PNAS является максимально широкое распространение результатов научных исследований высочайшего качества, охватывающих различные дисциплины. Взаимодействуя с компанией Straive, мы расширяем наши обязательства по публикации научного контента высочайшего качества и повышению его ценности».

«Мы рады сотрудничеству с PNAS. Наш подход предполагает предоставление PNAS ультрасовременных услуг по производству контента, поддерживающих уникальные требования к рабочему процессу, с одновременным обеспечением эффективности, качества и прозрачности. Наша команда тесно сотрудничает с руководством PNAS в целях обеспечения плавной интеграции нашей платформы и инструментов и точного внедрения процедур PNAS», — заявил президент и операционный директор компании Straive Прабхакар Бисен (Prabhakar Bisen).

Информация о PNAS

Proceedings of the National Academy of Sciences, рецензируемый журнал Национальной академии наук США (NAS), является авторитетным источником результатов передовых оригинальных исследований, охватывающих биологические, физические и социальные науки. Журнал имеет глобальный охват и доступен для всех исследователей по всему миру.

PNAS был основан в 1914 году в честь 50-летия NAS. С тех пор журнал стремится публиковать только самые высококачественные научные исследования и делать их доступными для широкой аудитории. Кроме того, PNAS публикует научные новости, комментарии, авторские статьи, специальные материалы, подкасты и профили членов NAS.

Информация о компании Straive (ранее SPi Global)

Компания Straive занимает ведущие позиции на рынке информационных технологий, предоставляя услуги по обработке данных, экспертные знания (SME) и технические решения для различных областей, включая информационно-аналитический контент, электронное обучение/EdTech и обслуживание поставщиков данных/информации. Имея клиентскую базу, охватывающую 30 стран по всему миру, компания Straive располагает географически распределенным пулом ресурсов со стратегическими центрами в семи странах: Филиппины, Индия, США, Никарагуа, Вьетнам, Великобритания и Сингапур, где находится ее головной офис.

