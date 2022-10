PNAS nawiązuje partnerstwo ze Straive w zakresie usług związanych z opracowywaniem treści

SINGAPUR, 4 października 2022 r. /PRNewswire/ -- Narodowa Akademia Nauk zleciła firmie Straive, która jest liderem na rynku rozwiązań technologicznych w zakresie EdTech, treści i danych, świadczenie kompleksowych usług związanych z opracowywaniem treści na potrzeby swojej flagowej publikacji ‒ czasopisma Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

PNAS jest jednym z najczęściej cytowanych i najbardziej wszechstronnych i multidyscyplinarnych czasopism naukowych na świecie, publikującym ponad 3,5 tys. prac naukowych rocznie. Czasopismo to stanowi wiarygodne źródło oryginalnych badań o dużej skali oddziaływania, które obejmują szeroki zakres nauk biologicznych, fizycznych i społecznych.

Zlecenie obejmuje opracowywanie treści cyfrowych, w tym adiustację, strukturyzację treści, korektę autorską i edycję, przy użyciu platformy publikacji treści firmy Straive oraz przy zapewnieniu pełnej zgodności z wysokimi standardami redakcyjnymi i wymogami publikacji PNAS.

Komentując tę informację, Diane Sullenberger, redaktor wykonawczy PNAS, powiedziała: „Celem PNAS jest jak najszersze rozpowszechnianie najwyższej jakości badań naukowych, obejmujących różne dyscypliny naukowe. Dzięki współpracy ze Straive, zwiększamy nasze zaangażowanie w dostarczanie treści naukowych najwyższego kalibru i umacnianie ich wartości".

„Cieszy nas możliwość nawiązania partnerstwa z PNAS. Nasze podejście obejmuje dostarczenie na potrzeby czasopisma PNAS najnowocześniejszych usług produkcyjnych, które wpisują się w jego unikalne wymogi dotyczące przepływu pracy, a jednocześnie zapewniają odpowiednią wydajność, jakość i przejrzystość. Nasz zespół ściśle współpracuje z kierownictwem PNAS, aby zapewnić bezproblemową integrację naszej platformy i narzędzi oraz odpowiednie wdrożenie procedur PNAS" ‒ powiedział Prabhakar Bisen, prezes i dyrektor ds. operacyjnych firmy Straive.

Więcej informacji na temat usług Straive w zakresie opracowywania treści można znaleźć tutaj.

Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), czasopismo recenzowane Narodowej Akademii Nauk (ang. National Academy of Sciences ‒ NAS), stanowi autorytatywne źródło wysokiej jakości oryginalnych badań, które obejmują szeroki zakres nauk biologicznych, fizycznych i społecznych. Czasopismo ma zasięg globalny i przyjmuje materiały od naukowców z całego świecie.

Czasopismo PNAS zostało powołane do życia w 1914 r., w pięćdziesiątą rocznicę powstania Narodowej Akademii Nauk. Od tego czasu czasopismo publikuje wyłącznie najwyższej jakości badania naukowe i udostępnia je szerokiemu gronu odbiorców. Ponadto PNAS publikuje informacje naukowe, komentarze, punkty widzenia, felietony specjalne, podcasty i profile członków NAS.

Firma Straive jest wiodącym na rynku przedsiębiorstwem zajmującym się technologią treści, które dostarcza usługi związane z danymi, wiedzę specjalistyczną (SME) oraz rozwiązania technologiczne na potrzeby wielu dziedzin, takich jak treści badawcze, e-Learning/EdTech oraz dla dostawców danych/informacji. Spółka posiada klientów w 30 krajach, a jej zasoby rozlokowane są w siedmiu strategicznie położonych krajach – na Filipinach, w Indiach, Stanach Zjednoczonych, Nikaragui, Wietnamie, Wielkiej Brytanii i Singapurze, w którym mieści się jej siedziba.

