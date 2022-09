Produkční služby pro časopis PNAS bude zajišťovat společnost Straive

SINGAPUR, 29. září 2022 /PRNewswire/ -- Národní akademie věd USA si zvolila společnost Straive, lídra v oblasti technologických řešení pro tvorbu obsahu, vzdělávací technologie a datové služby, jako poskytovatele komplexních služeb produkce obsahu pro její vlajkovou publikaci – Proceedings of the National Academy of Sciences (Sborník národní akademie věd, PNAS).

PNAS patří mezi nejčastěji citované a nejobsáhlejší multidisciplinární vědecké časopisy na světě; ročně publikuje přes 3 500 výzkumných prací. Je spolehlivým zdrojem původních studií s vysokým dopadem a široce pokrývá oblast biologických, fyzikálních a společenských věd.

Součástí zakázky je tvorba digitálního obsahu včetně korektur, strukturování obsahu, autorizace a produkčních úprav pomocí platformy Straive Content Publishing Platform, která zajišťuje plný soulad s vysokými redakčními standardy a publikačními požadavky PNAS.

Diane Sullenbergerová, výkonná redaktorka časopisu PNAS, k oznámení nastávajícího partnerství uvedla: „Cílem časopisu PNAS je co možná nejširší distribuce špičkového vědeckého výzkumu z různých oborů. Spolupráce se společností Straive ještě více podpoří náš záměr poskytovat odborný obsah nejvyšší úrovně a dále zvyšovat jeho hodnotu."

„Uzavření partnerství s PNAS nás velmi těší. V rámci našich služeb poskytneme tomuto titulu nejmodernější produkční služby, které odpovídají jeho unikátním procesním nárokům a zajišťují efektivitu, kvalitu a transparentnost. Náš tým již velmi úzce spolupracuje s vedením PNAS, aby zajistil bezproblémovou integraci naší platformy a nástrojů a přesné přijetí pracovních postupů PNAS," řekl prezident a provozní ředitel společnosti Straive Prabhakar Bisen.

Více informací o obsahových službách společnosti Straive najdete zde .

O časopise PNAS

Proceedings of the National Academy of Sciences (Sborník Národní akademie věd, PNAS), recenzovaný časopis National Academy of Sciences (Národní akademie věd Spojených států amerických, NAS) je spolehlivým zdrojem původních odborných studií s vysokým dopadem, které se široce zabývají oblastí biologických, fyzikálních a společenských věd. Časopis má globální záběr a příspěvky do něj mohou zasílat všichni výzkumní pracovníci z celého světa.

PNAS byl založen v roce 1914 na počest padesátiletého výročí založení Národní akademie věd. Již od svého založení se časopis zaměřuje pouze na nejkvalitnější vědecké práce, které zpřístupňuje širokému publiku. PNAS dále publikuje novinky ze světa vědy, komentáře, perspektivy, speciály, podcasty a profily členů NAS.

O společnosti Straive (dříve SPi Global)

Společnost Straive je špičkou v oblasti technologií obsahu a poskytuje datové služby, věcné expertízy (SME) a technologická řešení v různých oblastech, jako jsou výzkumný obsah, e-learning / vzdělávací technologie a poskytovatelé dat / informací. Společnost Straive má klientskou základnu ve 30 zemích po celém světě a strategicky rozmístěné zdroje v osmi zemích: na Filipínách, v Indii, USA, Číně, Nikaragui, Vietnamu a Velké Británii. Sídlo společnosti se nachází v Singapuru.

Na dotazy médií odpoví Anoop Siddak Singh Tuli

