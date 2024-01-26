《SUCCESS》杂志授予 Gaby Natale"影响力女性"称号

达拉斯2024年1月26日 /美通社/ -- Gaby Natale 荣获《SUCCESS》杂志授予的"影响力女性"称号。《SUCCESS》杂志是美国领先商业出版物，以激励个人和促进专业发展而著称。该奖项旨在表彰 Natale 作为三届艾美奖获奖记者、著名领导力演讲家和畅销书作家所取得的杰出成就。

"影响力女性"这一荣誉专门授予在所属社区和行业展现出卓越创新力、领导力和影响力，并积极为塑造未来贡献力量的女性。这些女性被誉为"时代代言人"和"明日领航者"，她们不仅在各自领域表现出众，也深入影响着周围其他人的个人生活和职业生涯。

优秀的励志演说者 Gaby Natale 获《SUCCESS》杂志殊荣

Gaby Natale 在谈及这一荣誉时表示 ："这一荣誉不只是我个人的里程碑，它还象征着突破障碍，打碎玻璃天花板，开辟新的道路。作为一名拉丁裔移民，我成为备受瞩目的思想领袖和获奖记者的历程，彰显了坚韧不拔的力量和多元化领导力的重要性。我们不仅在书写属于我们的精彩故事，还在创造一个每个声音都很重要、每个梦想都有机会实现的世界。"

Gaby Natale"影响力女性"专题将刊登在 2 月 6 日全国上架的《SUCCESS》杂志上。《SUCCESS》是一本拥有 123 年悠久历史的美国杂志，也是提供灵感、激励和培训的杰出平台。其广泛的媒体渠道包括 SUCCESS.com、各种新闻通讯、播客、数字培训课程和社交媒体平台。

如需深入了解 Gaby Natale 及其影响深远的工作，请访问 GabyNatale.com

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关于 Gaby Natale 和 AGANARmedia

Gaby Natale 坚信每个人都能打破屏障。她身体力行，用自身行动践行自己的信仰。

作为第一位连续 3 次荣获 Daytime EMMY 奖的拉丁裔人（作为自己节目的主持人和执行制片人），第一位作品被 HarperCollins' Leadership 出版社出版的西班牙裔作者，以及为数不多的用英语讲述有声书的外国出生作家之一，Gaby 在领导力方面塑造了一个"史无前例的自己"的形象。

作为备受追捧的思想领袖和励志演说者，Gaby 在财富 50 强企业、联合国以及她自己的 TEDx 演讲中分享了她鼓舞人心的讲解，鼓励少数族裔进取开拓，积极创造（尚）未取得的成就。

Natale 是娱乐圈内少数拥有内容版权和电视演播厅的女性之一。这种独一无二的条件使她能够将她对媒体的热情和创业精神相结合。

《People》杂志将 Natale 评选为 2018 年"25 位最有影响力的拉丁裔女性"之一，突出报道她鼓舞人心的故事，她是美国历史上唯一一位连续三次荣获 Daytime EMMY 奖的拉丁裔女性，而她的职业生涯始于一档从地毯仓库开始的当地电视节目。她的第一本书《The Virtuous Circle》由 HarperCollins 出版社出版后，迅速跃升为畅销书，蝉联 Amazon 新书榜单 3 个不同类别（商业、启迪和自助）榜首，这使她的知名度迅速飙升。

Natale 还是 AGANARmedia 的创始人，这是一家以拉美裔观众为核心的营销公司，为 Hilton Worldwide、Sprint、AT&T、eBay、Intuit 和 Amazon 等财富 500 强公司提供服务。在网络世界中，她在 YouTube 上发布的内容拥有超过 5200 万的播放量，并拥有超过 25 万社交媒体粉丝。

Natale 是一个不知疲倦的倡导者，她倡导接纳性别和多样性问题，经常与非营利组织合作，如 St. Jude Children's Research Hospital、Phenomenal Woman Action Campaign 和 Voto Latino 等。

Natale 曾登上过 Forbes、CNN、Buzzfeed、NBC News、Univision 和 Latino Leaders 杂志。她还获得了 NALIP Digital Trailblazer 大奖，并因在媒体中描绘拉丁裔 LGBTQ 青年而获得 GLAAD Media Award 提名。

Natale 拥有圣安德烈斯大学国际关系学士学位和哥伦比亚大学新闻学硕士学位。在投身电视行业之前，Natale 曾在得克萨斯大学教授传播学和新闻学课程。

联系方式：[email protected]

AGANAR Media