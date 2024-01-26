達拉斯 2024年1月26日 /美通社/ -- Gaby Natale 獲《SUCCESS》雜誌選為「影響力女性」。《SUCCESS》雜誌是美國領先的商業出版物，以啟發個人和專業發展。這項肯定讚揚 Natale 作為贏得三屆艾美獎的記者、知名領導力演說家，以及暢銷書作家的傑出成就。

該雜誌將「影響力女性」榮譽授予那些在自己的群體和行業中展示出卓越的創新、領導能力和影響力，並透過自己的貢獻塑造未來之人士。這些女性被視為是「當代之聲」和「明日領袖」，她們不但影響著自己的領域，還影響著身邊其他人的個人和職業生活。

頂尖拉丁裔勵志演說家 Gaby Natale 獲《SUCCESS》雜誌頒授殊榮

Gaby Natale 回想這份榮譽時表示：「這份認可超越了個人里程碑。這牽涉到打破障礙、衝破無形限制，以及開闢新道路。作為拉丁裔女性移民，我成為受歡迎思想領袖及獲獎記者的旅程，象徵著韌性的力量，以及領導多樣性的重要性。我們不僅在塑造敘事；我們是在建構一個每種聲音都重要，每個夢想都有奮鬥機會的世界。」

Gaby Natale 成為「影響力女性」的專題報導將會刊登在 2 月 6 日於美國全國發行的一期《SUCCESS》雜誌上刊登。擁有 123 年悠久歷史的《SUCCESS》雜誌已成為美國出色的靈感、動力和培訓內容來源。其廣泛的媒體產品包括 SUCCESS.com、各種電子報、播客、數碼培訓課程和社交媒體平台。

如需更多有關 Gaby Natale 及其深具影響力的工作之訊息，請瀏覽 GabyNatale.com

關於 Gaby Natale 和 AGANARmedia

Gaby Natale 堅信能突破障礙。她自己就體現了這種精神。

作為第一位連續贏得 3 屆 Daytime EMMY 獎的拉丁裔女性（作為她自己節目的主持人及執行製作人），第一位在 HarperCollins' Leadership 部門出版作品的西班牙裔作家，以及少數以英語講述有聲書的出生於外國的作家之一，Gaby 在領導者領域亦有過成為「第一個像她的人」的經歷。

作為受人追捧的思想領袖及勵志演說家，Gaby 在財富 50 強企業、聯合國及她個人的 TEDx 講座中分享了她的啟發性訊息，鼓勵少數族群去開拓，創造他們在世上（還）沒能看到的成就。

Natale 是娛樂行業中少數對自己內容擁有版權同時還擁有電視演播室的女性。這種獨特的情況幫助她將自己對媒體的熱情與創業精神結合起來。

《People》雜誌將 Natale 評為 2018 年「25 位最有影響力的拉丁裔女性」之一，重點講述了她的勵志故事：從始於地毯倉庫的本地電視節目，到成為美國歷史上唯一連續贏得三屆 Daytime EMMY 獎的拉丁裔女性。她在 HarperCollins 出版第一本書《The Virtuous Circle》後，知名度進一步提高，該書一經出版便成為即時暢銷書，在 Amazon 3 個不同類別（商業、啟發性及自我幫助）的新書排行榜上名列前茅。

Natale 還創辦了 AGANARmedia，這是一間市場營銷公司，主要面向西班牙裔受眾，服務於財富 500 強公司，如 Hilton Worldwide、Sprint、AT&T、eBay、Intuit 和 Amazon 等。在網絡上，她擁有龐大的粉絲群，在 YouTube 上有逾 5200 萬次瀏覽量，在社交媒體上擁有超過 25 萬的關注者。

作為堅定的多元性別擁護者，Natale 經常與非營利組織合作，如 St. Jude Children's Research Hospital、Phenomenal Woman Action Campaign 和 Voto Latino。

Forbes、CNN、Buzzfeed、NBC News、Univision 和 Latino Leaders 雜志都報道過 Natale。她亦是 NALIP 的 Digital Trailblazer 獎得主，因其在媒體上對拉丁裔 LGBTQ 年輕人的描述，她獲得了 GLAAD Media Award 的提名。

Natale 持有聖安德魯斯大學的國際關係學學士學位及哥倫比亞大學的新聞學碩士學位。在進入電視工作職涯之前，Natale 曾在德薩斯大學教授新聞與傳播學課程。

聯絡方式：[email protected]

AGANAR Media